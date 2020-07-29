Стартует «Музыкальный август на взморье» 🔊 Воспроизвести







29 июля организаторы Международного фестиваля оперной и симфонической музыки «Muzikinis rugpjūtis pajūryje» («Музыкальный август на взморье») провели пресс-конференцию, представив программу фестиваля, рассказав о новшествах этого сезона и ответив на вопросы журналистов.



Один из крупнейших музыкальных фестивалей, представляющих профессиональное сценическое искусство в Западной Литве, порадует поклонников музыки и театра приятными вечерами оперы, балета, симфонической и вокальной музыки.



Главный дирижёр театра Томас Амброзайтис заверил, что зрителей ждёт хорошая музыка в хорошем исполнении.



Руководитель Клайпедского музыкального театра Лайма Вилимене рассказала, что для открытия фестиваля подготовлена особенная премьера - опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец»! Один из крупнейших музыкальных фестивалей, представляющих профессиональное сценическое искусство в Западной Литве, порадует поклонников музыки и театра приятными вечерами оперы, балета, симфонической и вокальной музыки.Главный дирижёр театра Томас Амброзайтис заверил, что зрителей ждёт хорошая музыка в хорошем исполнении.Руководитель Клайпедского музыкального театра Лайма Вилимене рассказала, что для открытия фестиваля подготовлена особенная премьера - опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец»!



По этому случаю фестиваль и стартует уникальным летним оперным событием, за которым последует трёхнедельная интригующая программа.











Опера «Летучий голландец» будет дана в сокращённом варианте, приспособленном к показу в местах, где нет музыкального театра. Ведь сделать перерыв, отпустить зрителей на антракт просто не будет возможности.



По словам музыкального руководителя и дирижёра Модестаса Питренаса, сокращения выполнены настолько виртуозно, что, не зная полной партитуры, сложно заметить изменения.



«Летучий голландец» будет показан в 768-ой День рождения города – 1 августа (начало в 21.30). Местом проведения этого грандиозного мероприятия выбран старый портовый эллинг.



Режиссёр театра Гедиминас Шедуйкис уверен, что Р.Вагнера просто необходимо было ставить в историческом эллинге и нигде больше.



И так - 1 августа в 21.30 в Клайпеде состоится опера Р.Вагнера «Летучий голландец»!



5 августа в 19.30 во дворе Клайпедского Музея часов пройдёт театрализованный концерт «Vivat kava!», в программе которого два одноактных музыкальных спектакля - «Кофейная кантата» И.С.Баха и «Служанка-госпожа» Дж.Б.Перголези.



Подробная информация о программе фестиваля, который завершится 23 июля, – на сайте www.klaipedosmuzikinis.lt



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И это не случайно. Ведь отмечающий в этом году 200-летие со дня первой в городе оперной постановки Клайпедский государственный музыкальный театр открытие фестиваля связывает с прусскими истоками театра и тем периодом, когда в начале XIX века в Немецком театре в тогдашнем Мемеле начались показы музыкальных спектаклей.По этому случаю фестиваль и стартует уникальным летним оперным событием, за которым последует трёхнедельная интригующая программа.Опера «Летучий голландец» будет дана в сокращённом варианте, приспособленном к показу в местах, где нет музыкального театра. Ведь сделать перерыв, отпустить зрителей на антракт просто не будет возможности.По словам музыкального руководителя и дирижёра Модестаса Питренаса, сокращения выполнены настолько виртуозно, что, не зная полной партитуры, сложно заметить изменения.«Летучий голландец» будет показан в 768-ой День рождения города – 1 августа (начало в 21.30). Местом проведения этого грандиозного мероприятия выбран старый портовый эллинг.Режиссёр театра Гедиминас Шедуйкис уверен, что Р.Вагнера просто необходимо было ставить в историческом эллинге и нигде больше.И так - 1 августа в 21.30 в Клайпеде состоится опера Р.Вагнера «Летучий голландец»!5 августа в 19.30 во дворе Клайпедского Музея часов пройдёт театрализованный концерт «Vivat kava!», в программе которого два одноактных музыкальных спектакля - «Кофейная кантата» И.С.Баха и «Служанка-госпожа» Дж.Б.Перголези.Подробная информация о программе фестиваля, который завершится 23 июля, – на сайте www.klaipedosmuzikinis.ltБилеты распространяет tiketa.lt Ирина БЕЛЯЕВА Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Музыкальный август на взморье», «Летучий голландец», Muzikinis rugpjūtis pajūryje География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 118 раз Комментарии