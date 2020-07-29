Администрация Трампа с 30 июля выведет силовиков из Портленда 🔊 Воспроизвести



Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней, сообщает



Администрация США согласилась вывести в четверг сотрудников федеральных силовых ведомств из города Портленда (штат Орегон). Об этом объявила в среду в своем Twitter губернатор Орегона Кейт Браун.



"Федеральное правительство после дискуссий, которые я провела с вице-президентом Майклом Пенсом и другими [официальными лицами], дало согласие вывести сотрудников федеральных сил из Портленда. Они [федералы] действовали как оккупационные войска и прибегали к насилию. Сотрудники таможенно-пограничной службы и министерства внутренней безопасности США с завтрашнего дня покинут центр Портленда", - уточнила губернатор. Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней, сообщает ТАСС Администрация США согласилась вывести в четверг сотрудников федеральных силовых ведомств из города Портленда (штат Орегон). Об этом объявила в среду в своем Twitter губернатор Орегона Кейт Браун."Федеральное правительство после дискуссий, которые я провела с вице-президентом Майклом Пенсом и другими [официальными лицами], дало согласие вывести сотрудников федеральных сил из Портленда. Они [федералы] действовали как оккупационные войска и прибегали к насилию. Сотрудники таможенно-пограничной службы и министерства внутренней безопасности США с завтрашнего дня покинут центр Портленда", - уточнила губернатор. Протесты, сопровождаемые беспорядками, не прекращаются в Портленде более 50 дней. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности. В ночь на вторник в городе были задержаны 74 человека, 60 предъявлены обвинения, сообщала пресс-служба министерства юстиции страны.



Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, войска, Трамп, Портленд — статья прочитана 171 раз Комментарии