Новая энергетическая стратегия России: по «Северному потоку - 2» будет поставляться водород Handelsblatt, Германия 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Витвицкий



Европа планирует переход к водороду в качестве энергоносителя, и Россия не отстает. Министерство энергетики представило план по развитию альтернативной энергетики: новая водородная отрасль должна возникнуть к 2024 году. И ей тоже пригодится трубопровод «Северный поток — 2», сообщает Handelsblatt.



Россия тоже делает ставку на новые виды энергии: до 2024 года планируется наладить производство водорода. Главную роль при этом будут играть государственные концерны «Газпром» и «Росатом»



Поскольку Европа планирует переход к водороду в качестве энергоносителя, России тоже приходится перестраиваться. У нее попросту нет иного выхода: будучи крупнейшим экспортером нефти и газа на континенте, она стремится сохранить лидирующие позиции на энергетическом рынке. Поскольку Европа планирует переход к водороду в качестве энергоносителя, России тоже приходится перестраиваться. У нее попросту нет иного выхода: будучи крупнейшим экспортером нефти и газа на континенте, она стремится сохранить лидирующие позиции на энергетическом рынке.



А до конца этого года предполагается разработать концепцию и определить меры поддержки для пилотных проектов. В начале 2021-го правительство намерено заняться созданием стимулов для экспортеров и потребителей на внутреннем рынке, чтобы те постепенно переходили на водород.



Пионеры этой «зеленой революции» уже определены: государственные концерны «Газпром» и «Росатом». Пока они оба известны как гиганты традиционной энергетики (пусть даже Москва считает атомную энергетику альтернативной и экологически чистой). Есть и третья заинтересованная компания (правда, пока без конкретного проекта) — конкурент Газпрома «Новатэк».



Поговаривают, что Газпром может уже в следующем году построить и протестировать водородную турбину. С точки зрения Германии, это представляет интерес в связи с намечающимся партнерством между компанией «Газпром Энергохолдинг» и концерном Siemens. Отвечающая за производство газовых турбин «дочка» Siemens STGT в настоящий момент не без проблем «разводится» со своими российскими партнерами из компании «Силовые машины». По информации СМИ, «Газпром Энергохолдинг» уже готов заключить новое партнерство.



Кроме того, Газпром к 2024 году намерен использовать в других газовых установках водород. В частности, речь идет о газовых электростанциях, но также и о простых газовых бойлерах.



Росатом в свою очередь намерен построить к 2024 году испытательный полигон для поездов на водородной тяге. Конкретно речь идет о железнодорожном сообщении с островом Сахалин, где российский атомный монополист собирается совместно с ОАО «Российские Железные Дороги» и машиностроительным концерном «Трансмашхолдинг» заняться переоборудованием поездов на водород.



Сейчас в России «серый кислород» добывается из полезных ископаемых. При этом, однако, в атмосферу выбрасывается большое количество диоксида углерода.



Но теперь Москва намерена сделать ставку на чистую энергию: Газпром планирует производство так называемого «серого кислорода», который добывается при нагреве и расщеплении метана — главного элемента природного газа. Путем пиролиза метана вместо СО2 в качестве отхода возникает твердый углерод — то есть пепел, который можно использовать в качестве удобрения.



Газопроводы для транспортировки водорода



По словам главного аналитика по энергетическим вопросам Высшей школы управления «Сколково» Юрия Мельникова, производство водорода предполагается наладить неподалеку от рынков сбыта. Для Газпрома речь при этом идет в первую очередь о Европе. Компания уже зондирует почву для реализации проектов на территории ЕС. Кроме того, существует возможность по транспортировке водорода по газопроводам.



Ведь при массовом переходе европейцев на водород России пришлось бы иначе попросту заморозить эти газопроводы. Так, например, еще недостроенная труба «Северного потока — 2» стоимостью порядка 8,5 миллиарда евро при полной загрузке окупится в течение десяти лет. Если производство водорода в Европе приведет в серьезному сокращению импорта газа, «Северный поток — 2» может оказаться инвестиционным провалом.



Ввиду всего этого Газпром работает над тем, чтобы заполнить трубу по крайней мере газовой смесью. В старые трубы можно наряду с природным газом закачать также 20% водорода. В новых же трубах, таких как «Северный поток», его доля, по оценке Газпрома, может достигать даже 70%.



Объем европейского водородного рынка, по мнению руководства концерна, к 2050 году может достигнуть 153 миллиардов евро. Российское министерство энергетики склоняется к тому, что «вилка» составит от 32 до 164 миллиардов евро.



При этом на родине у Газпрома может появиться крупный конкурент в производстве водорода. Росатом при производстве делает ставку на так называемый «желтый» водород, возникающий в процессе электролиза воды. Этот метод считается одним из самых чистых. Впрочем, сам электролиз Росатом намерен осуществлять при помощи атомной энергии, и это вызывает скепсис в ряде стран Европы, в том числе и в Германии.



Тем не менее Николай Пономарев-Степной, научный советник генерального директора Росатома Алексея Лихачева, убежден, что концерн к 2050 году способен нарастить производство водорода до 50 миллионов тонн в год.



Что касается потенциальных инвестиций в развитие сектора, то пока все заинтересованные стороны хранят молчание. Понятно, однако, что Росатом уже получил от государства средства на первые испытания. Добыча водорода — часть программы «Атомная наука, техника и технологии», ориентировочная стоимость которой достигает 1,1 миллиарда евро. Половина этой суммы приходится на государственный бюджет. Впрочем, если решение о расширении производства водорода будет принято, то эта сумма вырастет в несколько раз.



В принципе, суммы вполне подъемны для обоих концернов. Газпром в 2019 году заработал в пересчете порядка 14,5 миллиарда евро. Доходы Росатома сопоставимы. Насчет его прибыли информации в открытом доступе нет.



Автор: Андрэ Баллин (Andre Ballin) для Handelsblatt, Германия, перевод На днях российское министерство энергетики представило план по развитию отечественного водорода. К 2024 году должна возникнуть совершенно новая отрасль.А до конца этого года предполагается разработать концепцию и определить меры поддержки для пилотных проектов. В начале 2021-го правительство намерено заняться созданием стимулов для экспортеров и потребителей на внутреннем рынке, чтобы те постепенно переходили на водород.Пионеры этой «зеленой революции» уже определены: государственные концерны «Газпром» и «Росатом». Пока они оба известны как гиганты традиционной энергетики (пусть даже Москва считает атомную энергетику альтернативной и экологически чистой). Есть и третья заинтересованная компания (правда, пока без конкретного проекта) — конкурент Газпрома «Новатэк».Поговаривают, что Газпром может уже в следующем году построить и протестировать водородную турбину. С точки зрения Германии, это представляет интерес в связи с намечающимся партнерством между компанией «Газпром Энергохолдинг» и концерном Siemens. Отвечающая за производство газовых турбин «дочка» Siemens STGT в настоящий момент не без проблем «разводится» со своими российскими партнерами из компании «Силовые машины». По информации СМИ, «Газпром Энергохолдинг» уже готов заключить новое партнерство.Кроме того, Газпром к 2024 году намерен использовать в других газовых установках водород. В частности, речь идет о газовых электростанциях, но также и о простых газовых бойлерах.Росатом в свою очередь намерен построить к 2024 году испытательный полигон для поездов на водородной тяге. Конкретно речь идет о железнодорожном сообщении с островом Сахалин, где российский атомный монополист собирается совместно с ОАО «Российские Железные Дороги» и машиностроительным концерном «Трансмашхолдинг» заняться переоборудованием поездов на водород.Сейчас в России «серый кислород» добывается из полезных ископаемых. При этом, однако, в атмосферу выбрасывается большое количество диоксида углерода.Но теперь Москва намерена сделать ставку на чистую энергию: Газпром планирует производство так называемого «серого кислорода», который добывается при нагреве и расщеплении метана — главного элемента природного газа. Путем пиролиза метана вместо СО2 в качестве отхода возникает твердый углерод — то есть пепел, который можно использовать в качестве удобрения.По словам главного аналитика по энергетическим вопросам Высшей школы управления «Сколково» Юрия Мельникова, производство водорода предполагается наладить неподалеку от рынков сбыта. Для Газпрома речь при этом идет в первую очередь о Европе. Компания уже зондирует почву для реализации проектов на территории ЕС. Кроме того, существует возможность по транспортировке водорода по газопроводам.Ведь при массовом переходе европейцев на водород России пришлось бы иначе попросту заморозить эти газопроводы. Так, например, еще недостроенная труба «Северного потока — 2» стоимостью порядка 8,5 миллиарда евро при полной загрузке окупится в течение десяти лет. Если производство водорода в Европе приведет в серьезному сокращению импорта газа, «Северный поток — 2» может оказаться инвестиционным провалом.Ввиду всего этого Газпром работает над тем, чтобы заполнить трубу по крайней мере газовой смесью. В старые трубы можно наряду с природным газом закачать также 20% водорода. В новых же трубах, таких как «Северный поток», его доля, по оценке Газпрома, может достигать даже 70%.Объем европейского водородного рынка, по мнению руководства концерна, к 2050 году может достигнуть 153 миллиардов евро. Российское министерство энергетики склоняется к тому, что «вилка» составит от 32 до 164 миллиардов евро.При этом на родине у Газпрома может появиться крупный конкурент в производстве водорода. Росатом при производстве делает ставку на так называемый «желтый» водород, возникающий в процессе электролиза воды. Этот метод считается одним из самых чистых. Впрочем, сам электролиз Росатом намерен осуществлять при помощи атомной энергии, и это вызывает скепсис в ряде стран Европы, в том числе и в Германии.Тем не менее Николай Пономарев-Степной, научный советник генерального директора Росатома Алексея Лихачева, убежден, что концерн к 2050 году способен нарастить производство водорода до 50 миллионов тонн в год.Что касается потенциальных инвестиций в развитие сектора, то пока все заинтересованные стороны хранят молчание. Понятно, однако, что Росатом уже получил от государства средства на первые испытания. Добыча водорода — часть программы «Атомная наука, техника и технологии», ориентировочная стоимость которой достигает 1,1 миллиарда евро. Половина этой суммы приходится на государственный бюджет. Впрочем, если решение о расширении производства водорода будет принято, то эта сумма вырастет в несколько раз.В принципе, суммы вполне подъемны для обоих концернов. Газпром в 2019 году заработал в пересчете порядка 14,5 миллиарда евро. Доходы Росатома сопоставимы. Насчет его прибыли информации в открытом доступе нет.Автор: Андрэ Баллин (Andre Ballin) для Handelsblatt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 216 раз Комментарии