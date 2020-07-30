Перепутал НАТО с торговлей. Почему Россия не хочет в Большую семерку 🔊 Воспроизвести



Вашингтон и Берлин спорят, надо ли приглашать на очередной саммит "Большой семерки" Москву. Дональд Трамп хотел бы видеть на переговорах Владимира Путина, а глава МИД ФРГ Хайко Маас указывает на невозможность общения с российским лидером из-за украинской проблемы. В Кремле отвечают, что вообще не стремятся в G7 и предпочли бы встречу "ядерной пятерки", пяти постоянных членов Совбеза ООН. О том, какой сценарий развития событий наиболее вероятен, — в материале РИА Новости.



"Безопасность — не товар"



Федеративная Республика Германия и США отмечают в этом году 65-летие дипломатических отношений. Союз Вашингтона и Берлина считается гарантией евроатлантической безопасности. Но юбилей может быть омрачен.



В начале лета стало очевидно, что президент США не блефует и действительно готовится вывести из Германии 9,5 тысячи американских военных. Главная причина — нежелание немецких властей увеличивать расходы на Североатлантический альянс. Не устраивает Белый дом и то, что Берлин отказывается снижать пошлины на американские товары. Вашингтон и Берлин спорят, надо ли приглашать на очередной саммит "Большой семерки" Москву. Дональд Трамп хотел бы видеть на переговорах Владимира Путина, а глава МИД ФРГ Хайко Маас указывает на невозможность общения с российским лидером из-за украинской проблемы. В Кремле отвечают, что вообще не стремятся в G7 и предпочли бы встречу "ядерной пятерки", пяти постоянных членов Совбеза ООН. О том, какой сценарий развития событий наиболее вероятен, — в материале РИА Новости."Безопасность — не товар"Федеративная Республика Германия и США отмечают в этом году 65-летие дипломатических отношений. Союз Вашингтона и Берлина считается гарантией евроатлантической безопасности. Но юбилей может быть омрачен.В начале лета стало очевидно, что президент США не блефует и действительно готовится вывести из Германии 9,5 тысячи американских военных. Главная причина — нежелание немецких властей увеличивать расходы на Североатлантический альянс. Не устраивает Белый дом и то, что Берлин отказывается снижать пошлины на американские товары.



"Если немцы хотят быть под нашей защитой, пусть расплатятся с долгами и увеличат взносы в бюджет НАТО", — парировал бывший американский посол в Берлине Ричард Гренелл. Трамп с ним солидаризировался.



Нет единства и по вопросу энергетической безопасности Евросоюза. Американцы продолжают настаивать, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" усиливают зависимость европейцев от российского газа и создают политические риски.



Немцы не согласны, им не нравится вмешательство Вашингтона. Американцы же стоят на своем, вводя все новые санкции против европейских участников энергетических проектов России.



© AP Photo / Pool / Carlos Barria Лидеры стран — участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита



"Антикитайский альянс"



Вроде бы по поводу Москвы у Берлина с Вашингтоном консенсус: не признавать воссоединение Крыма с Россией, поддерживать Киев в конфликте на юго-востоке Украины. Но по другим проблемам недавно возникли расхождения.



Госдепартамент сообщил на прошлой неделе о планах создать альянс против Китая. Причем Майк Помпео предложил привлечь к этому Москву. Президент Трамп вспомнил об идее пригласить на предстоящий в сентябре саммит G7 Владимира Путина. И хотя речи о восстановлении "Большой восьмерки" не идет, это хорошая возможность обсудить антикитайский союз — так, видимо, рассудили в Вашингтоне.



У Германии другая логика. Ангела Меркель считает, что Китай действительно становится "главным внешнеполитическим вызовом" не только для США, но и для Европы. Однако, по мнению канцлера ФРГ, пока ни одна страна не в состоянии противостоять КНР.



"Трансформация G7 в антикитайский альянс не отвечает интересам Берлина", — уверена Меркель. Она до сих пор сомневается, стоит ли ехать на саммит в США в разгар пандемии.



Глава немецкой дипломатии Хайко Маас категорически против намерения Трампа позвать на саммит Путина.



"Крым и военное противостояние на юго-востоке Украины повлияли на исключение России из G8. Пока нет решения этих вопросов, я не вижу возможностей восстановить членство Москвы в этом формате", — заявил он.



И добавил: это не означает, что диалог невозможен. Маас указал, что без России не продвинуться в урегулировании конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии.



Консенсус по "саммиту пяти"



На дискуссию отреагировали и в Москве. В МИД и Совете Федерации исключили участие в каких-либо антикитайских объединениях, подчеркнув, что сотрудничество с Китаем — приоритет для России.



"Группа семи" превратилась в инструмент демонстрации единства западного мира, но перестала генерировать новые решения. Россия всегда готова к диалогу в любых форматах, однако лишь при непременном условии равенства участников", — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не нацелена на возвращение в "Большую семерку".



"Россия удовлетворена эффективностью работы G20, которая лучше отвечает современным экономическим реалиям", — пояснил Песков.



Это признавали и в G7. Немалый интерес также вызвала инициатива Владимира Путина организовать саммит пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.



"Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной", — прокомментировал президент России свою идею.



Долгих дискуссий о формате и повестке "саммита пяти" удалось избежать. США, Франция, Китай, Великобритания предложение России поддержали и согласились, что им есть о чем поговорить.



Предварительно "саммит пяти" запланировали на сентябрь. Из-за пандемии не исключен вариант видеоконференции. Сейчас определяют круг тем для обсуждения. Известно, что в центре внимания будет ситуация в конфликтных регионах, контроль над стратегическими вооружениями и совместная борьба с терроризмом.



© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия



Прагматичный взгляд на Россию



Специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай в беседе с РИА Новости предостерегает от поспешных выводов. Нынешние американо-германские противоречия по многим международным вопросам, включая участие России в G7, эксперт называет "войной слов".



"Берлин старается избегать публичных перепалок с Вашингтоном. Немецкий истеблишмент понимает, что все действия Трампа сейчас обусловлены американской предвыборной кампанией. Президент США пытается демонстрировать решительность по отношению к союзникам по НАТО, даже если это во вред евроатлантической безопасности. Но по краеугольным вопросам — будь то "Северный поток — 2", пребывание американских военных в Германии, взаимодействие с Россией — власти ФРГ четко артикулируют свою позицию", — объясняет Дунай.



Спекуляции вокруг предстоящего саммита G7 эксперт считает надуманными. Он обращает внимание на то, что практически все в "Семерке" не раз признавали: бессмысленно пытаться решать глобальные проблемы без таких региональных держав, как Китай, Индия, ЮАР, Бразилия. Осознают в ЕС и важную роль России в урегулировании ряда ближневосточных конфликтов, подчеркивает Дунай.



"Европа прагматично смотрит на Россию, чего не скажешь про Америку. Риторика Трампа о приглашении Путина на саммит G7 — не более чем популистский ход. Германию же связывает с Москвой как минимум энергетика. И тут позиция Берлина предельно ясна: несмотря на давление Вашингтона, немцы не откажутся от "Северного потока — 2". Даже если его достроят с задержкой", — уточняет Дунай.



Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что G7 в данный момент находится не в лучшей форме, а Россия — не единственное яблоко раздора.



"Группа семи" вынуждена постоянно сравнивать себя с "Группой двадцати" (G20). Причем не в свою пользу. Но дискуссия об участии Москвы в предстоящем саммите все же интересна. Она показывает, что на Западе осознают неизбежность противостояния с Китаем. Возвращение России в этот формат могло бы подтвердить ее принадлежность к Западу. Это означало бы и то, что мы все же ориентированы на ценности североатлантической цивилизации. Но на такую геополитическую адаптацию Россия вряд ли пойдет", — рассуждает Кортунов.



Эксперты сошлись во мнении, что этап внутренней перестройки и осмысления целей — не самое лучшее время для возрождения G8. Гораздо перспективнее "саммит пяти". Постоянные члены Совбеза ООН не всегда слышат друг друга в дискуссиях. Не исключено, что личная встреча глав государств изменит ситуацию.



Автор: Галия Ибрагимова для "Трамп путает НАТО с торговой организацией. Безопасность — не товар, и она может быть только взаимной", — пыталась возразить американскому лидеру министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но тщетно."Если немцы хотят быть под нашей защитой, пусть расплатятся с долгами и увеличат взносы в бюджет НАТО", — парировал бывший американский посол в Берлине Ричард Гренелл. Трамп с ним солидаризировался.Нет единства и по вопросу энергетической безопасности Евросоюза. Американцы продолжают настаивать, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" усиливают зависимость европейцев от российского газа и создают политические риски.Немцы не согласны, им не нравится вмешательство Вашингтона. Американцы же стоят на своем, вводя все новые санкции против европейских участников энергетических проектов России."Антикитайский альянс"Вроде бы по поводу Москвы у Берлина с Вашингтоном консенсус: не признавать воссоединение Крыма с Россией, поддерживать Киев в конфликте на юго-востоке Украины. Но по другим проблемам недавно возникли расхождения.Госдепартамент сообщил на прошлой неделе о планах создать альянс против Китая. Причем Майк Помпео предложил привлечь к этому Москву. Президент Трамп вспомнил об идее пригласить на предстоящий в сентябре саммит G7 Владимира Путина. И хотя речи о восстановлении "Большой восьмерки" не идет, это хорошая возможность обсудить антикитайский союз — так, видимо, рассудили в Вашингтоне.У Германии другая логика. Ангела Меркель считает, что Китай действительно становится "главным внешнеполитическим вызовом" не только для США, но и для Европы. Однако, по мнению канцлера ФРГ, пока ни одна страна не в состоянии противостоять КНР."Трансформация G7 в антикитайский альянс не отвечает интересам Берлина", — уверена Меркель. Она до сих пор сомневается, стоит ли ехать на саммит в США в разгар пандемии.Глава немецкой дипломатии Хайко Маас категорически против намерения Трампа позвать на саммит Путина."Крым и военное противостояние на юго-востоке Украины повлияли на исключение России из G8. Пока нет решения этих вопросов, я не вижу возможностей восстановить членство Москвы в этом формате", — заявил он.И добавил: это не означает, что диалог невозможен. Маас указал, что без России не продвинуться в урегулировании конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии.Консенсус по "саммиту пяти"На дискуссию отреагировали и в Москве. В МИД и Совете Федерации исключили участие в каких-либо антикитайских объединениях, подчеркнув, что сотрудничество с Китаем — приоритет для России."Группа семи" превратилась в инструмент демонстрации единства западного мира, но перестала генерировать новые решения. Россия всегда готова к диалогу в любых форматах, однако лишь при непременном условии равенства участников", — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не нацелена на возвращение в "Большую семерку"."Россия удовлетворена эффективностью работы G20, которая лучше отвечает современным экономическим реалиям", — пояснил Песков.Это признавали и в G7. Немалый интерес также вызвала инициатива Владимира Путина организовать саммит пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН."Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной", — прокомментировал президент России свою идею.Долгих дискуссий о формате и повестке "саммита пяти" удалось избежать. США, Франция, Китай, Великобритания предложение России поддержали и согласились, что им есть о чем поговорить.Предварительно "саммит пяти" запланировали на сентябрь. Из-за пандемии не исключен вариант видеоконференции. Сейчас определяют круг тем для обсуждения. Известно, что в центре внимания будет ситуация в конфликтных регионах, контроль над стратегическими вооружениями и совместная борьба с терроризмом.Прагматичный взгляд на РоссиюСпециалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай в беседе с РИА Новости предостерегает от поспешных выводов. Нынешние американо-германские противоречия по многим международным вопросам, включая участие России в G7, эксперт называет "войной слов"."Берлин старается избегать публичных перепалок с Вашингтоном. Немецкий истеблишмент понимает, что все действия Трампа сейчас обусловлены американской предвыборной кампанией. Президент США пытается демонстрировать решительность по отношению к союзникам по НАТО, даже если это во вред евроатлантической безопасности. Но по краеугольным вопросам — будь то "Северный поток — 2", пребывание американских военных в Германии, взаимодействие с Россией — власти ФРГ четко артикулируют свою позицию", — объясняет Дунай.Спекуляции вокруг предстоящего саммита G7 эксперт считает надуманными. Он обращает внимание на то, что практически все в "Семерке" не раз признавали: бессмысленно пытаться решать глобальные проблемы без таких региональных держав, как Китай, Индия, ЮАР, Бразилия. Осознают в ЕС и важную роль России в урегулировании ряда ближневосточных конфликтов, подчеркивает Дунай."Европа прагматично смотрит на Россию, чего не скажешь про Америку. Риторика Трампа о приглашении Путина на саммит G7 — не более чем популистский ход. Германию же связывает с Москвой как минимум энергетика. И тут позиция Берлина предельно ясна: несмотря на давление Вашингтона, немцы не откажутся от "Северного потока — 2". Даже если его достроят с задержкой", — уточняет Дунай.Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что G7 в данный момент находится не в лучшей форме, а Россия — не единственное яблоко раздора."Группа семи" вынуждена постоянно сравнивать себя с "Группой двадцати" (G20). Причем не в свою пользу. Но дискуссия об участии Москвы в предстоящем саммите все же интересна. Она показывает, что на Западе осознают неизбежность противостояния с Китаем. Возвращение России в этот формат могло бы подтвердить ее принадлежность к Западу. Это означало бы и то, что мы все же ориентированы на ценности североатлантической цивилизации. Но на такую геополитическую адаптацию Россия вряд ли пойдет", — рассуждает Кортунов.Эксперты сошлись во мнении, что этап внутренней перестройки и осмысления целей — не самое лучшее время для возрождения G8. Гораздо перспективнее "саммит пяти". Постоянные члены Совбеза ООН не всегда слышат друг друга в дискуссиях. Не исключено, что личная встреча глав государств изменит ситуацию.Автор: Галия Ибрагимова для РИА Новости РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Путин, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины — статья прочитана 198 раз Комментарии