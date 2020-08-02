Признаки взлетающей экономики 🔊 Воспроизвести



Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов



Если кто-то из читателей «Обзора» из-за коронавирусного карантина потерял работу, то таким в число рассматриваемых ныне вариантов можно было бы посоветовать включить и такую экзотическую пока профессию как блогер, специализирующийся на экономических вопросах.



Если у вас нет экономического образования, то это не беда. Если же у вас вообще с образованием серьёзные проблемы, то это даже можно использовать как своё преимущество.



Объясняю на пальцах.



Экономика Литвы сейчас переживает последствия коронавирусного карантина, когда многие предприятия не работали, а население меньше ходило по магазинам, поскольку многие из них были также закрыты.



Но ещё до того, как экономическая система вкупе с покупательной способностью населения избавились от всех пут коронавируса, в стране заметили, что цены-то растут! Если кто-то из читателей «Обзора» из-за коронавирусного карантина потерял работу, то таким в число рассматриваемых ныне вариантов можно было бы посоветовать включить и такую экзотическую пока профессию как блогер, специализирующийся на экономических вопросах.Если у вас нет экономического образования, то это не беда. Если же у вас вообще с образованием серьёзные проблемы, то это даже можно использовать как своё преимущество.Объясняю на пальцах.Экономика Литвы сейчас переживает последствия коронавирусного карантина, когда многие предприятия не работали, а население меньше ходило по магазинам, поскольку многие из них были также закрыты.Но ещё до того, как экономическая система вкупе с покупательной способностью населения избавились от всех пут коронавируса, в стране заметили, что цены-то растут! С чего вдруг? Для многих это было загадкой.



Нет, конечно, многие «кухонные эксперты» вполне логично указывали на то, что бизнес, недобравший доходов, постарается наверстать упущенное. Эпидемия эпидемией, а прибылей хочется всегда.



Но в экономической науке, как мы все знаем, в том числе и те, кто никаких диссертаций в этой (да и во всех других) областях не защищал, одного желания мало.



Портал Delfi попытался разобраться в этом вопросе и обратился за комментариями к экономистам.



Представитель банка «Swedbank» Грета Илеките пояснила, что рост цен, самый быстрый, кстати, в странах Балтии, – это верный признак того, что наша экономика быстрее соседних выходит из кризиса.



Вывод, конечно, любопытный. Если так рассуждать, то в начале девяностых прошлого века экономика Литвы, как и других бывших республик Советского Союза, буквально фонтанировала жизненными силами, устанавливая один ценовой рекорд за другим. Но сказать об экономике того времени, что взлетевшие до поднебесья цены были отражением бурного роста тогдашней экономики, было бы, по-моему, чересчур уж смело.



Грета Илеките находит в нынешней ситуации и позитив: по её словам, чаще всего, когда дорожают товары и услуги, растут и зарплаты.



Никто и не спорит, что рост зарплат и рост цен взаимосвязан. Однако, непонятно, что выступает в роли катализатора постоянного процесса: то ли растущие зарплаты побуждают торговцев и производителей тут же откликнуться непременным ростом цен, то ли растущие при любых условиях цены позволяют работодателям слегка повысить зарплаты (или в этом процессе гораздо бОльшую роль играет корректировка размеров «минималки», особенно перед выборами)?



И ещё: если бы эта причинно-следственная связь была бы столь прямой и очевидной, то после введения евро зарплаты в нашей стране у всех должны были бы вырасти, по меньшей мере, в 3,45 раза, поскольку старые цены в литах практически на всё в Литве давно уже стали такими же, но уже в евро. А 1 евро, если кто забыл, был равен 3,4528 лита.



Г.Илеките также замечает, что снижение цен и низкие цены – это черта бедных стран. Если дальше развивать эту логическую цепочку, то выходит, что чем быстрее мы догоним по всем ценам Норвегию, Швейцарию и всех прочих членов клуба богатеньких, тем лучше будет для Литвы.



Но вот те, кто бывал, например, в Германии, давно уже обратили внимание на то, что по очень многим ценам мы её уже догнали, но разве это свидетельствует о том, что по уровню жизни мы практически сблизились с «германцами»?



Другой экономист, к которому обратился портал Delfi, - представитель банка «Luminor» Жигимантас Маурицас замечает, что, напротив, пока ещё относительно низкие цены в Литве являются одним из наших преимуществ, которые срабатывают, когда иностранные туристы и бизнесмены выбирают адреса для новых поездок и новых инвестиций.



Выходит, что однозначного ответа на вопрос, насколько активно нынче развивается литовская экономика и каким образом с этим процессом связан рост цен, пока не удалось найти. Следовательно, у каждого из нас есть возможность высказать свою точку зрения, а заодно записать свой вклад в экономическую науку на видео и выложить в интернет. И чем оригинальнее и позаковыристее будет ваша версия, тем лучше. Будет много просмотров, будут и денежки.



Главное - не забывать подавать свою собственную истину исключительно как единственно верную и возможную. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, работа, рост цен, блогер, «Swedbank» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 150 раз Комментарии