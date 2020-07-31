А теперь – испанская фиеста! 🔊 Воспроизвести После французских выходных Вильнюс теперь ещё активнее готовится к «Испанским каникулам», намеченным на 31 июля - 2 августа.



Полюбившаяся жителям Литвы Испания раскроет своё очарование, конечно же, прежде всего при помощи страстных и энергичных танцев, концерты романтической музыки, через знакомство с испанским наследием и кулинарными традициями.



В Вильнюсе можно будет увидеть и самим станцевать многие латиноамериканские танцы: фламенко, пасодобль, сальсу, бачату, кизомбу, заняться своим здоровьем и фигурой с помощью энергичной зумбы.



Если вы в этом предложении встретили слишком уж много ещё неизвестных вам слов, то, возможно, «Испанские каникулы», помимо всего прочего, помогут вам расширить кругозор?



А для начала маленькая подсказка: зумба – это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Полюбившаяся жителям Литвы Испания раскроет своё очарование, конечно же, прежде всего при помощи страстных и энергичных танцев, концерты романтической музыки, через знакомство с испанским наследием и кулинарными традициями.В Вильнюсе можно будет увидеть и самим станцевать многие латиноамериканские танцы: фламенко, пасодобль, сальсу, бачату, кизомбу, заняться своим здоровьем и фигурой с помощью энергичной зумбы.Если вы в этом предложении встретили слишком уж много ещё неизвестных вам слов, то, возможно, «Испанские каникулы», помимо всего прочего, помогут вам расширить кругозор?А для начала маленькая подсказка: зумба – это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Танцевальная часть «Испанских каникул» начнётся в пятницу в сквере К.Сирвидаса выступлением танцевальной группы фламенко «Tienta», а в субботу эстафету подхватят танцевальная группа фламенко «Duo Flame», марафон зумба и концертная программа зажигательных испанских танцев, изображающих корриду.



Противники схватки людей и быка могут в это время станцевать рядом какой-нибудь свой танец протеста против корриды, не нарушая при этом, естественно, общественного порядка.



В воскресенье в довольно необычном месте – на площадке бизнес-центра «Business Stadium» (ул. Ринктинес, 3) под открытым небом состоится вечер бушующих страстью танцев.



Сначала можно будет бесплатно и у профессиональных преподавателей научиться танцевать сальсу, а затем принять участие в вечеринке испанских танцев, которая продлится допоздна.



Испания немыслима без музыки



Звуки гитары, чувственные романсы – всё это ассоциируется с Испанией у тех, кто побывал там или смотрел испанские фильмы, поэтому в Вильнюсе можно будет принять участие в вечере настоящих испанских романсов, который состоится в пятницу.



В субботу концерт группы «Sandra Carrillo & Los Rumberos» продемонстрирует зрителям чувственность классической музыки. Музыканты исполнят аутентичную каталонскую румбу, фламенко румбу, коплу, болеро, унеся слушателей музыки в свой южный край.



Испанские мелодии в ресторане «Lokys» также сыграет ретро-дуэт «Ja-Da».



У молодых людей и тех, кто молод душой и кому нравится вечернее веселье, будет, по крайней мере, несколько вечеринок: испанская вечеринка на рынке Гале, вечеринка «Bailand» в сквере К.Сирвидаса с венесуэльским диджеем Карлосом Розу, а ещё и упомянутая ранее вечеринка социального танца на улице Ринктинес, организованная танцевальной студией «Vuelta».



Участников «Испанских каникул» также будут ждать показы испанских фильмов, экскурсии, рассказывающие о связях между Испанией и Вильнюсом, дегустации еды и программа для детей.



Мероприятия пройдут в центре столицы: в сквере К.Сирвидаса (ул. Пилес), на улице Диджёйи, на Ратушной площади, на рынке Гале, в саду бернардинцев, в библиотеке им. М.Мажвидаса и в других местах.



Подробная программа - на сайте www.atostogosvilniuje.lt. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 166 раз Комментарии