К налогу на регистрацию почти привыкли 🔊 Воспроизвести Заместитель гендиректора компании «Regitrа» Саулюс Шуминас рассказал, что налог на регистрацию автомобиля в первые две недели июля заплатили 16 000 человек, сообщает ru.delfi.lt.



«За две недели 8000 автомобилей зарегистрировали в первый раз, а также было зарегистрировано 8000 автомобилей, у которых сменились хозяева, - за них пришлось платить налог на регистрацию. Особых проблем с подсчётом налога не было», – сказал Шуминас на заседании комитета по охране окружающей среды в парламенте.



По его словам, за это время собрано 1,5 млн евро.



«Самая популярная группа автомобилей - с выбросом от 150 г/км до 180 г/км. Налог составляет 90-150 евро», – сказал Шуминас.



Канцлер Министерства охраны окружающей среды Арминас Моцкявичюс сказал, что много вопросов вызывают гибридные автомобили: «За две недели 8000 автомобилей зарегистрировали в первый раз, а также было зарегистрировано 8000 автомобилей, у которых сменились хозяева, - за них пришлось платить налог на регистрацию. Особых проблем с подсчётом налога не было», – сказал Шуминас на заседании комитета по охране окружающей среды в парламенте.По его словам, за это время собрано 1,5 млн евро.«Самая популярная группа автомобилей - с выбросом от 150 г/км до 180 г/км. Налог составляет 90-150 евро», – сказал Шуминас.Канцлер Министерства охраны окружающей среды Арминас Моцкявичюс сказал, что много вопросов вызывают гибридные автомобили: «Так или иначе аккумулятор со временем приходит в негодность, и если машина подержанная, то на электричестве проезжает меньшее расстояние. Если автомобиль тяжёлый и потребляет больше горючего, то он и загрязняет окружающую среду больше. Международные неправительственные организации не считают «гибриды», проезжающие до 50 км, автомобилями, которые способствуют снижению загрязнения».



По его словам, были намерения изменить формулу подсчёта для «гибридов», но потом от них отказались.



«Я думаю, что этот вопрос будет решён в будущем при сотрудничестве с «Regitra». Пока мы не видим необходимости менять закон и тратиться на дискуссии и исследования», – сказал Моцкявичюс.



Напомним, что налог на регистрацию автомобилей ввели 1 июля. Платить надо, если показатель выбросов СО2 составляет больше 130 г/км.



Минимальная плата 13,5 евро, а максимальная – 540 евро. Налог надо платить всякий раз при регистрации или перерегистрации авто. Исторические автомобили этим налогом не облагаются.



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Покупателей автомобилей «Regitrа» просит интересоваться суммой налога перед оформлением документов. Иногда продавцы уверяют, что дополнительного налога не будет, а при регистрации выясняется, что это не так, и порой приходится платить по несколько сотен евро.



По словам представителя портала Autoplius.lt Матаса Бузялиса, о масштабах мошенничества пока говорить рано, но уже видно, что без обмана не обходится.



«Когда знаешь особенности литовского рынка подержанных авто, понимаешь, что, вероятно, будут и те, кто мало интересуется выбросами CO2, если они не указаны в свидетельстве о регистрации. Без доступной базы данных о выбросах СО2 избежать таких накладок не удастся. Возможно, этого можно было бы избежать, если бы в договоре о купле-продаже указывали выбросы CO2», – сказал Бузялис.



Он рекомендует покупателям интересоваться этим показателем ещё до подписания договора, а чтобы выяснить этот показатель, достаточно базовой компьютерной грамотности и умения пользоваться Google. По мнению Бузялиса, доступная база данных помогла бы и работникам «Regitrа», и покупателям автомобилей.



Между тем в комментарии «Regitrа» сказано, что автомобили регистрируют только после уплаты нового налога.



«Regitra» в настоящее время не планирует менять существующую форму договора о купле-продаже. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 98 раз Комментарии