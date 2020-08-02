Антиалкогольная кампания и академическая этика 🔊 Воспроизвести



Поскольку я постоянно слежу за информацией о масштабах употребления алкоголя в мире и за тем, какие проблемы это вызывает (как медицинские, так и социальные), естественно, что я не упустил данные учёных Вильнюсского университета об изменениях в этой сфере в Литве за время работы парламента этого созыва.



Напомню, что нынешнее парламентское большинство начало масштабную кампанию против алкоголя, ввело массу разных запретов, часть из которых (заклеивание рекламы алкоголя в иностранных журналах, запрет на продажу даже лёгких алкогольных напитков в пляжных кафе и т.д.) шокировали не только часть цивилизованного мира, даже живших в условиях социализма. А что уже говорить о молодёжи, которой запретили до достижения 20 лет пить даже лёгкое пиво. Напомню, что нынешнее парламентское большинство начало масштабную кампанию против алкоголя, ввело массу разных запретов, часть из которых (заклеивание рекламы алкоголя в иностранных журналах, запрет на продажу даже лёгких алкогольных напитков в пляжных кафе и т.д.) шокировали не только часть цивилизованного мира, даже живших в условиях социализма. А что уже говорить о молодёжи, которой запретили до достижения 20 лет пить даже лёгкое пиво. Казалось бы, все эти драконовские методы борьбы с пьянством должны дать такой результат, что уже через несколько лет Литва сможет гордиться тем, что стала чуть ли не страной абстинентов. Власти уже заранее говорили о положительных сдвигах, а с телеэкранов пожилые женщины благодарили министра Аурелиюса Веригу за спасение Литвы от алкоголизма.



Между тем, параллельно в СМИ изредка проскальзывала информация о том, что в Литву из Латвии и Польши ящиками везут алкогольные напитки, в деревнях спившиеся мужчины по-прежнему избивают своих любимых жён, а на дорогах странным образом растёт количество пьяных водителей.



Видимо, у любого здравомыслящего человека должны были появиться сомнения – на самом ли деле всё так хорошо, как пытаются представить власти. Лично я ждал результатов независимой объективной статистики, ведь после того, как господин Верига представил Всемирной организации здравоохранения неверные (завышенные) данные об употреблении алкоголя в Литве, доверие к словам министерства снизилось.



Наверное, многих шокировал сам факт, что министр на вопрос, почему ВОЗ были представлены сфальсифицированные данные (сильно завышенные) об употреблении алкоголя в Литве, ответил, что в этом нет ничего страшного, ведь разница в несколько литров ситуацию не меняет. Ещё более странной оказалась реакция политиков, а вернее, полное отсутствие реакции.



Что ж, статистические данные учёных Вильнюсского университета (ВУ) подтвердили факт, что результаты антиалкогольной кампании совсем не такие, какие хотелось бы видеть правящим. Если в 2016 г. в Литве алкоголь употребляли 57% жителей, то в 2020 г. это количество увеличилось до 64%. В 2016 г. количество людей, не употребляющих алкоголь, составляло 41%, а в 2020 г. уменьшилось до 34%. Значит, реальная ситуация даже ухудшилась, особенно, если иметь в виду, что в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось в 2 раза.



Наверное, уже заранее можно было прогнозировать такой ответ молодёжи на избыточные запреты, ведь любые немотивированные запреты обычно вызывают обратную реакцию. Конечно, для власти такие результаты были страшнее взрыва бомбы. Ведь антиалкогольная кампания, приносящая положительный результат, была бы той светлой дорожкой, которая должна снова привести в парламент нынешнее правящее большинство.



Реакция была молниеносной. Председатель Парламентского комитета по вопросам здравоохранения А.Кубилене официально обратилась в Центральную комиссию академической этики ВУ с просьбой провести расследование по работе учёных ВУ «Исследование поведения и привычек жителей Литвы в сфере употребления алкоголя» с точки зрения академической этики, поскольку, мол, видимо, Факультет экономики и администрирования бизнеса ВУ сотрудничал с Литовской конфедерацией бизнеса.



Жаль, что «крестьянам» неизвестно, что все университеты мира стараются как можно больше работать с различными структурами бизнеса, выполнять заказные исследования.



А дальше ещё лучше – госпожа Кубилене утверждает, что ВУ должен изучить и ответственно оценить обстоятельства проводимых исследований, которые, возможно, влияют на качество научных исследований и умаляют авторитет всего научного общества. А ещё неплохо было бы и всех учёных, которые представляют результаты исследований, не подходящие для «крестьян», сжечь на костре – ведь была такая прекрасная практика в средние века.



Кстати, госпожа Кубилене, очень прошу Вас не высказывать своё мнение о научных исследованиях и их ценности – зачем позорить себя перед выборами? А особенно не говорить об этике. Ведь все мы хорошо помним, как настойчиво вы требовали, даже обращались в администрацию больницы, чтобы Вас вне очереди приняли врачи Сантаришкской клиники.



Поверьте, у учёных ВУ, которые провели научное исследование, есть понимание того, что такое этика и мораль. Профессор Юлюс КАЛИБАТАС, глава Литовской ассоциации врачей общей практики , ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: алкоголь Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 66 раз Комментарии