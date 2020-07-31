Бешеные приключения на Карибах 🔊 Воспроизвести GPĮ представляет



Когда за окном лето, самое время сложить рюкзак и отправиться к далёкому Карибскому морю на поиски сокровищ, спрятанных на островах. С 31 июля в кинотеатрах – полная безумных приключений, неожиданностей и событий анимационная история «Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант».



Злой принц Меган Хан из джунглей и пират Карибского моря, капитан Саблезуб уже давно ищут следы магического бриллианта ... с тех пор, как принц Рава, правитель королевства Лама Рама, проговорился о его существовании. Это непростой драгоценный камень. В полнолуние он может исполнять самые сокровенные желания, и не важно, о чём его просят. Принц джунглей отдал бы всё на свете, если бы он больше не боялся солнечного света и, наконец, выбрался из темноты джунглей. Морской пират Саблезуб, если бы нашёл драгоценный камень, - украсил бы весь свой замок золотом и бриллиантами, ведь красивейший и умнейший морской пират этого достоин. Злой принц Меган Хан из джунглей и пират Карибского моря, капитан Саблезуб уже давно ищут следы магического бриллианта ... с тех пор, как принц Рава, правитель королевства Лама Рама, проговорился о его существовании. Это непростой драгоценный камень. В полнолуние он может исполнять самые сокровенные желания, и не важно, о чём его просят. Принц джунглей отдал бы всё на свете, если бы он больше не боялся солнечного света и, наконец, выбрался из темноты джунглей. Морской пират Саблезуб, если бы нашёл драгоценный камень, - украсил бы весь свой замок золотом и бриллиантами, ведь красивейший и умнейший морской пират этого достоин. Но все поиски идут «коту под хвост», когда волшебную драгоценность случайно обнаруживает Марк, мальчик, который бродит по джунглям. Как только эта новость достигает царя джунглей, он немедленно отправляет большую армию обезьян, чтобы добыть бриллиант любой ценой. Марк вынужден как можно скорее уносить ноги. Ситуация становится ещё сложнее: ему на пятки наступает старый морской волк - пират Саблезуб. Скороходу Марку на помощь приходит его лучший друг, молодой пират Пинки и очень изобретательная, мечтающая о приключениях девушка Сунива. Они прекрасно знают, что задумал Саблезуб, поэтому нетрудно его перехитрить. Джунгли полны погони преследований! Кто первым почувствует силу бриллианта? Ведь полнолуние скоро наступит ...



Уже почти 30 лет самый любимый персонаж детей Норвегии - капитан Саблезуб обещает литовским зрителям бешеное, полное смеха, незабываемых впечатлений и приключений время в кинотеатрах, совсем скоро - с 31 июля.







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«Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант»



Премьера в Литве: 31.07. 2020 г.



Режиссёр: Марит Моум Ауне, Расмус А. Сивертсен.



Страна: Норвегия.



Жанр: приключенческая анимация. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: GPI, мультик, Капитан Саблезуб Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 136 раз Комментарии