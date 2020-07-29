|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Россия начала военные учения в Чёрном море
На прошлой неделе там тренировались военные стран НАТО, напоминает ЛАЙФ.
Черноморский флот РФ объявил о начале военных учений с участием более 20 кораблей. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы ЧФ Алексей Рулев.
— Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп проведут тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей, защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, — сказал Рулев.
Кроме того, военные отработают нештатную ситуацию, связанную с пожаром и пробоиной на борту. В ходе учений будут задействованы такие корабли, как "Пытливый", "Дмитрий Рогачёв", фрегат "Адмирал Эссен", ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов". Сопровождать их будут суда вспомогательного флота, вертолёты и самолёты морской авиации ПВО.
Напомним, несколько дней назад в Чёрном море завершились масштабные учения стран НАТО, в которых принимали участие США, Украина, Турция, Болгария, Румыния, Грузия, Норвегия, Испания и Франция. В связи с этим в акваторию моря заходил американский ракетный эсминец "Портер".
life.ru
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|