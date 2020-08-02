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Уважаемые читатели!
В последнее время редакция газеты «Обзор» получила несколько сообщений от читателей, столкнувшихся с проблемами при покупке нашей с вами газеты, - в некоторых магазинах «Обзора» уже нет в субботу, а иногда даже в пятницу, то есть на следующий день после выхода свежего номера.
Если вы оказались в такой же ситуации, сообщите, пожалуйста, об этом в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 или по электронной почте info@obzor.lt. Не забудьте указать точный адрес неудавшейся покупки и её дату.
И, как всегда, «Обзор» открыт для предложений и новых идей, а также дружеской критики.
Мы делали и будем делать газету вместе с вами, уважаемые читатели!
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: объявление
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229
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