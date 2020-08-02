Уважаемые читатели! 🔊 Воспроизвести



В последнее время редакция газеты «Обзор» получила несколько сообщений от читателей, столкнувшихся с проблемами при покупке нашей с вами газеты, - в некоторых магазинах «Обзора» уже нет в субботу, а иногда даже в пятницу, то есть на следующий день после выхода свежего номера.



Если вы оказались в такой же ситуации, сообщите, пожалуйста, об этом в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 или по электронной почте info@obzor.lt. Не забудьте указать точный адрес неудавшейся покупки и её дату.



И, как всегда, «Обзор» открыт для предложений и новых идей, а также дружеской критики.



Мы делали и будем делать газету вместе с вами, уважаемые читатели! Если вы оказались в такой же ситуации, сообщите, пожалуйста, об этом в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 или по электронной почте info@obzor.lt. Не забудьте указать точный адрес неудавшейся покупки и её дату.И, как всегда, «Обзор» открыт для предложений и новых идей, а также дружеской критики.Мы делали и будем делать газету вместе с вами, уважаемые читатели! "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: объявление Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 169 раз Комментарии