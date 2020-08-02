Дважды «в одну воронку» 🔊 Воспроизвести



В течение месяца в Клайпеде полиция остановила уже второго пьяного водителя автобуса 6-го маршрута. В организме этого водителя было почти 3 промилле алкоголя. Утверждают, что утром шофёр был трезвым, а уже днём алкотестер показал тяжёлую стадию опьянения. Коллеги предполагают, что мужчина напился из-за напряжения на работе, сообщает LNK.



Полицию вызвали пассажиры 6-го автобуса, ехавшие на море. Они заметили, что водитель заезжает на тротуар, странно маневрирует, от него разит перегаром. Прибывшие полицейские с помощью алкотестера дважды определили содержание алкоголя в крови водителя, рассказал глава дорожной полиции Миндаугас Джермейка:



«В первый раз алкотестер показал 2,76, а во второй – 2,85 промилле. Это значит, что мужчина пил совсем недавно». Полицию вызвали пассажиры 6-го автобуса, ехавшие на море. Они заметили, что водитель заезжает на тротуар, странно маневрирует, от него разит перегаром. Прибывшие полицейские с помощью алкотестера дважды определили содержание алкоголя в крови водителя, рассказал глава дорожной полиции Миндаугас Джермейка:«В первый раз алкотестер показал 2,76, а во второй – 2,85 промилле. Это значит, что мужчина пил совсем недавно». Водитель был доставлен в КПЗ, ему грозят уголовная ответственность, штраф и лишение водительских прав.



По словам главы компании «Klai­pėdos keleivinis transportas» Андрюса Самуиловаса, водителя уволят:



«Он будет уволен, это факт. Для компании, обслуживающей 6-й маршрут, - это второй удар».



Коллеги водителя рассказали, что 61-летний мужчина работал в компании 12 лет, и до сих пор претензий к нему не было. Они считают, что он напился из-за того, что у него не выдержали нервы, так как работа очень тяжёлая.



«Во время эпидемии коронавируса нам и зарплаты снизили, и нагрузку увеличили, сплошная нервотрёпка. Движение на маршруте очень плотное, машин много, из Мелнраге мы всегда едем около 20 минут, а приехать надо по графику. Напряжение большое. Может быть, с помощью алкоголя он хотел уменьшить напряжение», – сказал один из коллег водителя, добавив, что, несмотря на это, пьяный водитель совершил серьёзное преступление.



«Это просто безответственно. И по отношению к обществу, и по отношению к самому себе», – возмутилась одна из жительниц Клайпеды. Другая сказала, что таких водителей надо наказывать со всей строгостью.



Поведение водителя не оправдывают и большинство коллег. «Тут не только себя, но и других погубить можно», – сказал один из них.



Между тем, месяц назад один из водителей этого же маршрута также был пойман нетрезвым за рулём - 2,5 промилле. Он был уволен.



По словам Джермейки, его заверили, что всех водителей перед началом работы проверяют на трезвость.



«Но во время работы они где-то выпивают. Мы подозреваем, что это происходит во время перерывов, когда они собираются вместе. На это должна обратить серьёзное внимание и Инспекция по труду», – сказал он.



Полиция будет ужесточать проверку водителей автобусов, чаще проводить рейды. А компании намерены использовать алкозамки. Пока они есть лишь в 18-ти новых автобусах. LNK Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 138 раз Комментарии