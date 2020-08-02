Полководец Александр Суворов 🔊 Воспроизвести Военные историки в массе своей, касаясь происхождения полководца, опираются на автобиографию Александра Васильевича, где тот указывает: «В 1622 году, при жизни царя Михаила Фёдоровича, выехали из Швеции Наум и Сувор, и по их челобитью приняты в Российское подданство...».



Тут следует учесть одну особенность того времени. Со времён Петра I в дворянских родословных было престижно указывать иностранное происхождение. Не устоял перед веянием времени и Суворов. Таких примеров множество, и вот один из них.



Графы Бестужевы утверждали, что их род идёт от англичанина Беста, прибывшего в Россию в начале XV века, хотя никакими документами это подтвердить не могли. Однако более вероятно, что их фамилия происходит от прозвища «бестуж(ий)», то есть «бесстыжий». Тут следует учесть одну особенность того времени. Со времён Петра I в дворянских родословных было престижно указывать иностранное происхождение. Не устоял перед веянием времени и Суворов. Таких примеров множество, и вот один из них.Графы Бестужевы утверждали, что их род идёт от англичанина Беста, прибывшего в Россию в начале XV века, хотя никакими документами это подтвердить не могли. Однако более вероятно, что их фамилия происходит от прозвища «бестуж(ий)», то есть «бесстыжий».



Сам Александр Васильевич родился 24 ноября 1730 года в Москве, где-то возле Никитских ворот. Дом не сохранился. Детские годы нередко проживал в родительском поместье, где проводил много времени в обществе своих сверстников – крестьянских ребятишек. Это позволило ему впоследствии понимать простого солдата, что вернулось ему популярностью в армейских низах. Позже эта популярность превратилась просто в веру непогрешимости его решений, причём на всех военных уровнях ему подчинённых. И как верно заметил Денис Давыдов, «...он (Суворов) положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение».



Отец Александра, Василий Иванович, тоже весьма примечательная личность: генерал-аншеф, служитель тайной канцелярии, крестник Петра I, друг Абрама Ганнибала (прадеда А.С.Пушкина).



В доме Суворовых была недурная библиотека по военным вопросам. Пытливый ум маленького Саши нашёл богатую пищу в этих книгах.



Детское его воображение было поражено картиной военных подвигов. С появившимся уже в малолетстве упорством и настойчивостью начал себя готовить к военной деятельности. Сего устремления отец не разделял. Объяснялось просто: мальчик рос болезненным, хилого телосложения, подверженный простудам. Посему отец решил определить единственного сына по цивильной линии, и не записал при рождении ни в один из гвардейских полков, дабы шли выслуга и чины. Но помог случай.



Гостивший у Суворовых Ганнибал заметил в играх Саши, в которых тот разыгрывал известные доселе сражения, умелое ориентирование в тактических сложностях манёвра и направлении главного удара. Поэтому обратился к отцу мальчика: «Если бы жив был батюшка Пётр Алексеевич, поцеловал бы его в лоб и определил обучаться военному делу».



Судьба будущего генералиссимуса была решена, 12 лет от роду Александр Суворов был записан в лейб-гвардии Семёновский полк. А в 17 лет, 1 января 1748 года, поступил на действительную службу в чине капрала 3-й роты. Там он познал азы солдатской доли, что было редкостью для большинства дворян, особенно родовитых.



Первый свой обер-офицерский чин поручика Суворов получил лишь в 23 с половиной года, а генерал-майором стал в 40 лет. Сравним продвижение по службе с его современником и соратником П.А.Румянцевым. Тот в 18 лет был уже капитаном, а в 30 - генерал-майором.



Не будем подробно описывать становление А.В.Суворова как полководца, перечислим только этапы или вехи этого процесса: военная библиотека отца; солдатская служба; служба в Военной коллегии; тыловая служба снабжения; участие в Семилетней войне на штабных должностях и в качестве командира отдельных кавалерийских отрядов, где проявил себя как талантливый и смелый начальник; командир Суздальского пехотного полка, где и составил инструкцию «Полковое учреждение», излагающую принципы обучения и воспитания войск.



Одним из первых ярких проявлений этого становления стало сражение Суворова с Казимиром Пулавским под Орехово (на территории нынешней Брестской области) в августе 1769 года, во времена Барской конфедерации (было и такое в ту пору шляхетское объединение, выступавшее против короля Станислава Понятовского и России). На этом военном эпизоде полководца остановимся чуть подробнее.



Против отряда Казимира Пулавского в 2000 человек действовали два русских отряда Ренна и Древица общей численностью в 4000 человек. Но упомянутые начальники не осмеливались напасть на поляка.



У бригадира Суворова под началом на тот момент оказалось лишь 320 солдат, из коих только 50 кавалеристов-драгун. Но уже тогда он придерживался своего основного правила: найти противника и уничтожить.



Около деревни Орехово Суворов настигает поляков и атакует. Причём шестикратное превосходство противника его не смутило.



Операция весьма примечательна: Суворов атаковал пехотой конницу – случай почти не имевший прецедентов в военной практике. Сам полководец оценил операцию так: «Кратко сказать, мы их побили. Они стремительно бежали; урон их был знатен».



Потери поляков: около 300 погибших, 40 пленных; у русских – 5 убитых, 11 раненых.



Дело под Орехово выдвинуло Суворова в первый ряд русских военачальников и принесло ему чин генерал-майора.



В этой же кампании характерен пример личной смелости полководца. Под местечком Раховым, рассеяв конфедератов, колонна Суворова рассыпалась в поисках засевших в избах поляков. Генерал остался совершенно один. В этот момент он заметил, что в корчме заперся многочисленный отряд. Не колеблясь, он подъехал к двери и предложил полякам сдаться. Неприятель, в количестве 50 вооружённых человек, сдался ему.



Ещё один нетрадиционный приём нападения Суворова на противника в той кампании. В 1771 году, польстившись на посулы французов, обещавших польскую корону, на помощь конфедератам пришёл Великий гетман Литовский граф Огинский с 10-тысячным войском.



Поначалу ему сопутствовала удача, пока он не встретился с Суворовым. В местечке Столовичи ночью(!) на расположившиеся там войска литвинов в количестве 3000 человек напал Суворов всего с 800 своими солдатами. Итог битвы плачевен для противника. Литвины потеряли до 1000 человек убитыми и ранеными, 700 взято в плен. Огинский с десятком гусар бежал за границу.



У русских - 8 убитых, 100 раненых.



Здесь беспрецедентна для военной тактики ночная атака. В те времена боевые действия в темноте не велись. Сама победа в Столовичах да ещё взятие Суворовым Кракова значительно повлияли на исход всей кампании и привели к первому разделу Речи Посполитой.



Екатерина II по этому поводу написала: «Что господин Суворов окончил фарсу господина Огинского – сие весьма хорошо...»



В одной статье нет возможности рассмотреть все блистательные победы полководца, коротко остановимся только на тех, которые запечатлены в его имени: генералиссимус русских войск граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, князь Италийский.



Рымник. 11 сентября 1789 года. 25 000 солдат в войске у Суворова, из них только 7000 русских, остальные 18 000 - австрийцы. За рекой Рымной - 100 тысяч турецких штыков войска Коджи Юсуф-паши.



Суворов переправляется через реку и атакует турок. В течение дня противник наголову разбит, его потери огромны – более 15 000 человек, остальные бежали.



В этой баталии примечательны два момента. Учитывая подавляющее численное превосходство неприятеля, командующий австрийцами принц Кобургский отказывается начинать сражение. Но Суворов поставил вопрос ультимативно, пригрозив, что в случае отказа атакует только своим 7-тысячным корпусом. Принцу пришлось подчиниться.



Второй момент: в разгар сражения Суворов заметил, что у центра турецких укреплений недостаточная высота земляной насыпи. И полководец молниеносно принимает решение, не предусмотренное никакими теориями и которое может родиться только в мозгу гения, - он решил атаковать турецкие окопы кавалерией.



За Рымник полководец Екатериной II возведён в графское достоинство и награждён Орденом Святого Георгия I степени.



Австрийский император Иосиф II пожаловал Суворову титул графа Священной Римской империи.







Северную Италию в 1796-1797 годах завоёвывал сам Наполеон, и потратил на это два года. Причём тут нужно учитывать, что противниками Бонапарта выступали австрийцы, то есть более слабые противники, нежели те (французы), с которыми пришлось сражаться Суворову. Он за 4 месяца отобрал все завоевания Наполеона, причём громя лучших его генералов – будущих маршалов Франции: Макдональда, Моро, Массена, Серюрье, Виктора, Сен-Сира.



Позже Жак Макдональд признавался: «Эти неудачи могли иметь пагубное влияние на мою карьеру, меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».



И ещё два момента по французским войскам той кампании и эпохи. Французы того времени славились ошеломляющими победами, так как несли на своих штыках новые идеи, всемирные лозунги свободы, равенства, братства, и сражались с невиданным энтузиазмом. Но только не против военного гения Суворова.



И второе: именно в Северной Италии были выкованы ростки, боевые кадры, из которых чуть позже сформировались батальоны Старой императорской гвардии (поначалу Консульской). И «крестником» Старой наполеоновской гвардии, о которой до сих пор ходят легенды, был именно Суворов.



Вот как красочно характеризовал эти формирования Денис Давыдов: «Все наши лихие наскоки на выстроенные в каре батальоны Старой наполеоновской гвардии напоминали пену прибоя, разбивающуюся о скалы, и приводили к одному результату – перед каре росли горы трупов».



Несколько высказываний разных лиц об Итальянской кампании Суворова. Австрийский барон Иоанн фон Тугут: «Нам могут всегда поставить в упрёк, что до прибытия Суворова мы испытывали лишь поражения, а с ним имели только успех».



Генерал-адъютант Евграф Комаровский: «Лишь только граф Суворов приехал к армии, как начались победы; всякий день бюллетень объявлял о каком-нибудь выигрышном сражении ...».



Карл фон Клаузевиц: «Австрийцы держались из страха перед Суворовым. Таким образом, гений Суворова уже в этот момент начал оказывать влияние на битву».



Адъютант фельдмаршала Егор Фукс: «...стоило где-нибудь показаться белой рубахе полководца, как русские войска начинали одолевать противника».



Вилим фон Дерфельден: «Этот старик есть какой-то живой талисман. Достаточно развозить его по войскам, чтобы победа была обеспечена».



Жан Виктор Моро, которого современники называли «равновеликим Наполеону во всём» отмечал: «Что можно сказать о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг?!».



За Итальянскую кампанию А.В.Суворов получил от Павла I титул князь Италийский, а от Сардинского королевства княжеское достоинство с титулами гранд и «Кузен короля».



Швейцария. 20-тысячная армия Суворова, измученная боями, двинулась из Италии в Швейцарию на помощь своим. Впереди были новые сражения и немыслимые природные горные преграды: перевал Сен-Готард, Урнзернская дыра, Чёртов мост, перевал Росшток.



Необходимость Швейцарского похода для спасения 25-тысячного корпуса Римского-Корсакова оказалась напрасной. К моменту появления суворовских войск в Мутенской долине корпус был разбит Массеной. А сам фельдмаршал со своими чудо-богатырями оказался в западне. Его 18 тысяч изнурённых, голодных, оборванных, без провианта, без патронов, без артиллерии солдат оказались лицом к лицу с 80-тысячной свежей, могучей армией французов.



В том, что для русской армии нет выхода и что она должна сдаться, Массена не сомневался. Даже среди некоторых офицеров суворовской армии начался шепоток о почётной сдаче. Но такая мысль ни разу не мелькнула в голове больного, пылающего в жару семидесятилетнего старика.



Войскам предстояли новые, неимоверные трудности. Надо было поднять их дух, перелить в них, от генерала до последнего солдата, неукротимую волю к борьбе. С этой целью Суворов созвал 29 сентября военный совет, где последнее слово осталось за ним: «Мы на краю гибели, одна остаётся надежда: на бога да на храбрость и самоотверженность моих войск. Мы русские, мы всё одолеем!».



Ещё 10 дней непрерывных боёв и побед над превосходящим противником, победы духа над плотью, преодоление немыслимого по трудности перевала Паникс, и русская армия в Куре, долине Рейна, вне досягаемости войск Массены.



Из 20 тысяч выступивших в Швейцарию войск, у Суворова осталось только 15 тысяч. Но это была небывалая победа, учитывая то, что русские вывели из окружения ещё и 1400 французских пленных, среди которых генералы Лекурб и Ла Курк. Да и сам французский командующий Андре Массена в сражении в Мутенской долине чуть не угодил в плен, оставшись без золотого эполета.



Швейцарский поход был закончен. «Орлы русские облетели орлов римских», - с гордостью произнёс Суворов, оглядывая оборванных, исхудалых, но по-прежнему бодрых солдат.



«Противник понёс потери в четыре раза больше, чем мы. Мы прорвались повсюду, как победители», - доносил он императору Павлу.



Эта кампания показала, что могущество военного гения Суворова и сила духа русского солдата, их энергия и упорство так велики, что они способны одолевать самые невероятные препятствия: физические лишения, суровейшую природу и сильнейших врагов.



За Швейцарский поход Суворов 8 ноября 1799 года возведён в чин генералиссимуса всех российских военных сил.



Маленькое пояснение: это звание стоит выше всей петровской «Табели о рангах» и по почестям приравнивается к членам императорской фамилии. Даже Военная коллегия (сегодня это ведомство называется Министерство обороны) не имеет права давать указания генералиссимусу, а лишь формулировать свои пожелания так: «позвольте принять к рассмотрению».



Австрийский император прислал русскому полководцу большой крест Марии-Терезии; баварский курфюрст, сардинский король, саксонский курфюрст осыпали его наградами. Кумир англичан адмирал Нельсон в письме уверял Суворова: «Меня осыпают наградами, но сегодня я удостоился величайшей: мне сказали, что я похож на вас. Горжусь, если я, ничтожный по делам, похожу на человека великого». А Андре Массена позже, узнав о смерти великого полководца, сказал: «Я отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова». А сейчас о Суворовых, о линии полководца. В новгородских писцовых книгах рубрики 1498 года упоминается помещик Сувор, сын Назима, потомки которого, по документам конца XVI века, нисходят к помещику Кашинского уезда Савелию Суворову. Вот именно он и является предком великого полководца по прямой линии. То есть А.В.Суворов чисто русский, что подтверждает и Екатерина II в одном из своих писем 1790 года: «Не подлежит сомнению, что фамилия Суворовых давным-давно дворянская, спокон века русская и живёт в России».Сам Александр Васильевич родился 24 ноября 1730 года в Москве, где-то возле Никитских ворот. Дом не сохранился. Детские годы нередко проживал в родительском поместье, где проводил много времени в обществе своих сверстников – крестьянских ребятишек. Это позволило ему впоследствии понимать простого солдата, что вернулось ему популярностью в армейских низах. Позже эта популярность превратилась просто в веру непогрешимости его решений, причём на всех военных уровнях ему подчинённых. И как верно заметил Денис Давыдов, «...он (Суворов) положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение».Отец Александра, Василий Иванович, тоже весьма примечательная личность: генерал-аншеф, служитель тайной канцелярии, крестник Петра I, друг Абрама Ганнибала (прадеда А.С.Пушкина).В доме Суворовых была недурная библиотека по военным вопросам. Пытливый ум маленького Саши нашёл богатую пищу в этих книгах.Детское его воображение было поражено картиной военных подвигов. С появившимся уже в малолетстве упорством и настойчивостью начал себя готовить к военной деятельности. Сего устремления отец не разделял. Объяснялось просто: мальчик рос болезненным, хилого телосложения, подверженный простудам. Посему отец решил определить единственного сына по цивильной линии, и не записал при рождении ни в один из гвардейских полков, дабы шли выслуга и чины. Но помог случай.Гостивший у Суворовых Ганнибал заметил в играх Саши, в которых тот разыгрывал известные доселе сражения, умелое ориентирование в тактических сложностях манёвра и направлении главного удара. Поэтому обратился к отцу мальчика: «Если бы жив был батюшка Пётр Алексеевич, поцеловал бы его в лоб и определил обучаться военному делу».Судьба будущего генералиссимуса была решена, 12 лет от роду Александр Суворов был записан в лейб-гвардии Семёновский полк. А в 17 лет, 1 января 1748 года, поступил на действительную службу в чине капрала 3-й роты. Там он познал азы солдатской доли, что было редкостью для большинства дворян, особенно родовитых.Первый свой обер-офицерский чин поручика Суворов получил лишь в 23 с половиной года, а генерал-майором стал в 40 лет. Сравним продвижение по службе с его современником и соратником П.А.Румянцевым. Тот в 18 лет был уже капитаном, а в 30 - генерал-майором.Не будем подробно описывать становление А.В.Суворова как полководца, перечислим только этапы или вехи этого процесса: военная библиотека отца; солдатская служба; служба в Военной коллегии; тыловая служба снабжения; участие в Семилетней войне на штабных должностях и в качестве командира отдельных кавалерийских отрядов, где проявил себя как талантливый и смелый начальник; командир Суздальского пехотного полка, где и составил инструкцию «Полковое учреждение», излагающую принципы обучения и воспитания войск.Одним из первых ярких проявлений этого становления стало сражение Суворова с Казимиром Пулавским под Орехово (на территории нынешней Брестской области) в августе 1769 года, во времена Барской конфедерации (было и такое в ту пору шляхетское объединение, выступавшее против короля Станислава Понятовского и России). На этом военном эпизоде полководца остановимся чуть подробнее.Против отряда Казимира Пулавского в 2000 человек действовали два русских отряда Ренна и Древица общей численностью в 4000 человек. Но упомянутые начальники не осмеливались напасть на поляка.У бригадира Суворова под началом на тот момент оказалось лишь 320 солдат, из коих только 50 кавалеристов-драгун. Но уже тогда он придерживался своего основного правила: найти противника и уничтожить.Около деревни Орехово Суворов настигает поляков и атакует. Причём шестикратное превосходство противника его не смутило.Операция весьма примечательна: Суворов атаковал пехотой конницу – случай почти не имевший прецедентов в военной практике. Сам полководец оценил операцию так: «Кратко сказать, мы их побили. Они стремительно бежали; урон их был знатен».Потери поляков: около 300 погибших, 40 пленных; у русских – 5 убитых, 11 раненых.Дело под Орехово выдвинуло Суворова в первый ряд русских военачальников и принесло ему чин генерал-майора.В этой же кампании характерен пример личной смелости полководца. Под местечком Раховым, рассеяв конфедератов, колонна Суворова рассыпалась в поисках засевших в избах поляков. Генерал остался совершенно один. В этот момент он заметил, что в корчме заперся многочисленный отряд. Не колеблясь, он подъехал к двери и предложил полякам сдаться. Неприятель, в количестве 50 вооружённых человек, сдался ему.Ещё один нетрадиционный приём нападения Суворова на противника в той кампании. В 1771 году, польстившись на посулы французов, обещавших польскую корону, на помощь конфедератам пришёл Великий гетман Литовский граф Огинский с 10-тысячным войском.Поначалу ему сопутствовала удача, пока он не встретился с Суворовым. В местечке Столовичи ночью(!) на расположившиеся там войска литвинов в количестве 3000 человек напал Суворов всего с 800 своими солдатами. Итог битвы плачевен для противника. Литвины потеряли до 1000 человек убитыми и ранеными, 700 взято в плен. Огинский с десятком гусар бежал за границу.У русских - 8 убитых, 100 раненых.Здесь беспрецедентна для военной тактики ночная атака. В те времена боевые действия в темноте не велись. Сама победа в Столовичах да ещё взятие Суворовым Кракова значительно повлияли на исход всей кампании и привели к первому разделу Речи Посполитой.Екатерина II по этому поводу написала: «Что господин Суворов окончил фарсу господина Огинского – сие весьма хорошо...»В одной статье нет возможности рассмотреть все блистательные победы полководца, коротко остановимся только на тех, которые запечатлены в его имени: генералиссимус русских войск граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, князь Италийский.Рымник. 11 сентября 1789 года. 25 000 солдат в войске у Суворова, из них только 7000 русских, остальные 18 000 - австрийцы. За рекой Рымной - 100 тысяч турецких штыков войска Коджи Юсуф-паши.Суворов переправляется через реку и атакует турок. В течение дня противник наголову разбит, его потери огромны – более 15 000 человек, остальные бежали.В этой баталии примечательны два момента. Учитывая подавляющее численное превосходство неприятеля, командующий австрийцами принц Кобургский отказывается начинать сражение. Но Суворов поставил вопрос ультимативно, пригрозив, что в случае отказа атакует только своим 7-тысячным корпусом. Принцу пришлось подчиниться.Второй момент: в разгар сражения Суворов заметил, что у центра турецких укреплений недостаточная высота земляной насыпи. И полководец молниеносно принимает решение, не предусмотренное никакими теориями и которое может родиться только в мозгу гения, - он решил атаковать турецкие окопы кавалерией.За Рымник полководец Екатериной II возведён в графское достоинство и награждён Орденом Святого Георгия I степени.Австрийский император Иосиф II пожаловал Суворову титул графа Священной Римской империи.Италия. Апрель - август 1799 года. Итальянская кампания - это четыре месяца бесконечных боёв на севере страны между союзными русско-австрийскими войсками под командованием Суворова и войсками революционной Франции.Северную Италию в 1796-1797 годах завоёвывал сам Наполеон, и потратил на это два года. Причём тут нужно учитывать, что противниками Бонапарта выступали австрийцы, то есть более слабые противники, нежели те (французы), с которыми пришлось сражаться Суворову. Он за 4 месяца отобрал все завоевания Наполеона, причём громя лучших его генералов – будущих маршалов Франции: Макдональда, Моро, Массена, Серюрье, Виктора, Сен-Сира.Позже Жак Макдональд признавался: «Эти неудачи могли иметь пагубное влияние на мою карьеру, меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».И ещё два момента по французским войскам той кампании и эпохи. Французы того времени славились ошеломляющими победами, так как несли на своих штыках новые идеи, всемирные лозунги свободы, равенства, братства, и сражались с невиданным энтузиазмом. Но только не против военного гения Суворова.И второе: именно в Северной Италии были выкованы ростки, боевые кадры, из которых чуть позже сформировались батальоны Старой императорской гвардии (поначалу Консульской). И «крестником» Старой наполеоновской гвардии, о которой до сих пор ходят легенды, был именно Суворов.Вот как красочно характеризовал эти формирования Денис Давыдов: «Все наши лихие наскоки на выстроенные в каре батальоны Старой наполеоновской гвардии напоминали пену прибоя, разбивающуюся о скалы, и приводили к одному результату – перед каре росли горы трупов».Несколько высказываний разных лиц об Итальянской кампании Суворова. Австрийский барон Иоанн фон Тугут: «Нам могут всегда поставить в упрёк, что до прибытия Суворова мы испытывали лишь поражения, а с ним имели только успех».Генерал-адъютант Евграф Комаровский: «Лишь только граф Суворов приехал к армии, как начались победы; всякий день бюллетень объявлял о каком-нибудь выигрышном сражении ...».Карл фон Клаузевиц: «Австрийцы держались из страха перед Суворовым. Таким образом, гений Суворова уже в этот момент начал оказывать влияние на битву».Адъютант фельдмаршала Егор Фукс: «...стоило где-нибудь показаться белой рубахе полководца, как русские войска начинали одолевать противника».Вилим фон Дерфельден: «Этот старик есть какой-то живой талисман. Достаточно развозить его по войскам, чтобы победа была обеспечена».Жан Виктор Моро, которого современники называли «равновеликим Наполеону во всём» отмечал: «Что можно сказать о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг?!».За Итальянскую кампанию А.В.Суворов получил от Павла I титул князь Италийский, а от Сардинского королевства княжеское достоинство с титулами гранд и «Кузен короля».Швейцария. 20-тысячная армия Суворова, измученная боями, двинулась из Италии в Швейцарию на помощь своим. Впереди были новые сражения и немыслимые природные горные преграды: перевал Сен-Готард, Урнзернская дыра, Чёртов мост, перевал Росшток.Необходимость Швейцарского похода для спасения 25-тысячного корпуса Римского-Корсакова оказалась напрасной. К моменту появления суворовских войск в Мутенской долине корпус был разбит Массеной. А сам фельдмаршал со своими чудо-богатырями оказался в западне. Его 18 тысяч изнурённых, голодных, оборванных, без провианта, без патронов, без артиллерии солдат оказались лицом к лицу с 80-тысячной свежей, могучей армией французов.В том, что для русской армии нет выхода и что она должна сдаться, Массена не сомневался. Даже среди некоторых офицеров суворовской армии начался шепоток о почётной сдаче. Но такая мысль ни разу не мелькнула в голове больного, пылающего в жару семидесятилетнего старика.Войскам предстояли новые, неимоверные трудности. Надо было поднять их дух, перелить в них, от генерала до последнего солдата, неукротимую волю к борьбе. С этой целью Суворов созвал 29 сентября военный совет, где последнее слово осталось за ним: «Мы на краю гибели, одна остаётся надежда: на бога да на храбрость и самоотверженность моих войск. Мы русские, мы всё одолеем!».Ещё 10 дней непрерывных боёв и побед над превосходящим противником, победы духа над плотью, преодоление немыслимого по трудности перевала Паникс, и русская армия в Куре, долине Рейна, вне досягаемости войск Массены.Из 20 тысяч выступивших в Швейцарию войск, у Суворова осталось только 15 тысяч. Но это была небывалая победа, учитывая то, что русские вывели из окружения ещё и 1400 французских пленных, среди которых генералы Лекурб и Ла Курк. Да и сам французский командующий Андре Массена в сражении в Мутенской долине чуть не угодил в плен, оставшись без золотого эполета.Швейцарский поход был закончен. «Орлы русские облетели орлов римских», - с гордостью произнёс Суворов, оглядывая оборванных, исхудалых, но по-прежнему бодрых солдат.«Противник понёс потери в четыре раза больше, чем мы. Мы прорвались повсюду, как победители», - доносил он императору Павлу.Эта кампания показала, что могущество военного гения Суворова и сила духа русского солдата, их энергия и упорство так велики, что они способны одолевать самые невероятные препятствия: физические лишения, суровейшую природу и сильнейших врагов.За Швейцарский поход Суворов 8 ноября 1799 года возведён в чин генералиссимуса всех российских военных сил.Маленькое пояснение: это звание стоит выше всей петровской «Табели о рангах» и по почестям приравнивается к членам императорской фамилии. Даже Военная коллегия (сегодня это ведомство называется Министерство обороны) не имеет права давать указания генералиссимусу, а лишь формулировать свои пожелания так: «позвольте принять к рассмотрению».Австрийский император прислал русскому полководцу большой крест Марии-Терезии; баварский курфюрст, сардинский король, саксонский курфюрст осыпали его наградами. Кумир англичан адмирал Нельсон в письме уверял Суворова: «Меня осыпают наградами, но сегодня я удостоился величайшей: мне сказали, что я похож на вас. Горжусь, если я, ничтожный по делам, похожу на человека великого». А Андре Массена позже, узнав о смерти великого полководца, сказал: «Я отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова». Александр ВОЛОСКОВ, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Суворов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1229 — статья прочитана 191 раз Комментарии