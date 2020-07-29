В Литве вернулись к режиму обязательного ношения масок 🔊 Воспроизвести



Ограничения вступят в силу с 1 августа. До этого времени данная мера безопасности является рекомендованной, сообщает



Вопрос был поднят на заседании правительства министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом. На этой неделе он заменяет главу Минздрава Аурелиюса Веригу.



"Ситуация как в Литве, так и во всем мире ухудшается, количество заболеваний увеличивается. Чтобы защитить литовский народ от этого опасного вируса, защитить нашу экономику, четко отправив сигнал бизнесу, что мы не будем их закрывать или ограничивать, мы будем просить и требовать от общественности носить маски", - сказал глава Минюста. Ограничения вступят в силу с 1 августа. До этого времени данная мера безопасности является рекомендованной, сообщает Sputnik Литва . Правительство Литвы одобрило предложение комитета по COVID-19 вернуть режим обязательного ношения масок.Вопрос был поднят на заседании правительства министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом. На этой неделе он заменяет главу Минздрава Аурелиюса Веригу."Ситуация как в Литве, так и во всем мире ухудшается, количество заболеваний увеличивается. Чтобы защитить литовский народ от этого опасного вируса, защитить нашу экономику, четко отправив сигнал бизнесу, что мы не будем их закрывать или ограничивать, мы будем просить и требовать от общественности носить маски", - сказал глава Минюста. Ограничения начнут действовать с 1 августа. Маски нужно будет обязательно носить в общественном транспорте, в закрытых местах торговли и на массовых мероприятиях. Спортивные и культурные мероприятия, а также предприятия общественного питания можно будет посещать без масок.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, замещающий премьер-министра Саулюса Сквернялиса на время его отпуска, заявил, что исключение для ношения масок будет применяться к учреждениям, где невозможно будет предоставлять услуги людям в масках.



Канцлер правительства Альгридас Стончайтис отметил, что хотя ношение масок до выходных не является обязательным, это "настоятельно рекомендуется".



В последнее время в Литве ухудшается эпидемиологическая ситуация, наблюдается рост случаев коронавируса. Сейчас в республике действует режим чрезвычайной ситуации.



По последним данным, в Литве подтверждено более 2040 случаев коронавируса, 80 пациентов скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,7 миллиона случаев заражения, свыше 661 тысячи человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 62 раза Комментарии