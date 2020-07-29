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Кабмин Литвы предлагает объявить 13 января нерабочим днем
Правительство Литвы предлагает объявить нерабочим днем 13 января.
Кабмин в среду одобрил предложение Министерства социальной защиты и труда внести изменения в Закон о памятных датах и в Трудовой кодекс, предусмотрев, что День защитников свободы, 13 января, стал бы нерабочим днем. Сейчас этот день находится в списке памятных дат.
Окончательное решение по этому вопросу примет сейм.
В правительственном постановлении также отмечается, что нерабочий день был бы закреплен путем отказа от какого либо иного праздничного дня, находящегося сейчас в списке, о нем должны договориться социальные партнеры. Министерство сообщило, что на минувшей неделе Трехсторонний совет предложил объявить 13 января нерабочим вместо 2 ноября, Дня поминовения всех усопших, поскольку выходным является также 1 января, День всех святых.
Отмечается, что в праздничный день можно работать только с согласия работника, за исключением случаев, когда учет работы ведется по суммарному трудовому времени и, если это предусмотрено в коллективном договоре.
В Литве 16 праздничных дней. Литва находится среди стран ЕС с наибольшим числом нерабочих дней. Если 13 января будет объявлено нерабочим днем без отказа от другого выходного, то в целом их станет 17. Столько праздничных дней в ЕС есть только у Болгарии и Венгрии, а средний показатель в ЕС - 12.
Подсчитано, что по причине одного нерабочего дня госбюджет лишается около 50 млн евро.
Ключевые слова: консерваторы, праздник, 13 января
География: Литва
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