Буффонада «Гамлет» - на «Перекрёстке/Sankryža» в Друскининкай

Вильнюсский молодёжный театр «Арлекин» основан в 2007 г. В этом же году «Арлекин» был назван «Лучшим юношеским театральным коллективом Литвы 2007 г.», а Татьяна Тимко - «Лучшим режиссёром»!
Литовским Национальным культурным центром (LLKC) театру была вручена национальная премия «Золотая птица». C этого момента начались гастроли театра Англия, Германия, Монако, Швеция, Финляндия, Италия, Россия, Беларусь, Чехия, Латвия, Дания, Франция, Словения, Бельгия, Южная Корея.
«Арлекин» работает в жанре клоунады и буффонады. Это позволяет коллективу выступать не только на театральных подмостках, но и на других площадках. Так, театр выступал на цирковой арене в Лондоне, был приглашён на цирковой фестиваль в Германию (остров Sylt). Коллектив принял участие в фестивале уличных театров в Словении (Любляна).
Авторский спектакль «Гамлет» поставлен по мотивам одноимённой трагедии Шекспира. При помощи пластики и языка тела актёры рассказывают старинную историю о братоубийстве и мести сына за отца. Нестандартные режиссёрские решения, интересные костюмы, захватывающая игра актёров – это всё то, ради чего стоит посмотреть спектакль.
Не пропустите!
Спектакль состоится
14 августа, 20 час. Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, Киноконцертный зал
Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в санаториях Беларусь, «Eglės sanatorija», Grand SPA Lietuva и Info-centras
Авторский спектакль «Гамлет» поставлен по мотивам одноимённой трагедии Шекспира. При помощи пластики и языка тела актёры рассказывают старинную историю о братоубийстве и мести сына за отца. Нестандартные режиссёрские решения, интересные костюмы, захватывающая игра актёров – это всё то, ради чего стоит посмотреть спектакль.
Не пропустите!
Спектакль состоится
14 августа, 20 час. Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, Киноконцертный зал
Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в санаториях Беларусь, «Eglės sanatorija», Grand SPA Lietuva и Info-centras
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Друскининкай, театр «Арлекин», Татьяна Тимко, буффонада, «Перекрёсток/Sankryža», «Гамлет»
География: Литва, Друскининкай