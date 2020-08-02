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Буффонада «Гамлет» - на «Перекрёстке/Sankryža» в Друскининкай

Пожалуй, одна из самых интересных встреч ожидает поклонников Международного театрального фестиваля «Перекресток/Sankryža» 14 августа. Очень сложно увидеть этот великолепный театр в Вильнюсе, они представляют Литву на различных международных театральных фестивалях по всему миру. Везде производят неизгладимое впечатление, навсегда остаются в памяти и душах зрителей и всегда возвращаются с наградами.

Вильнюсский молодёжный театр «Арлекин» основан в 2007 г. В этом же году «Арлекин» был назван «Лучшим юношеским театральным коллективом Литвы 2007 г.», а Татьяна Тимко - «Лучшим режиссёром»!

Литовским Национальным культурным центром (LLKC) театру была вручена национальная премия «Золотая птица». C этого момента начались гастроли театра Англия, Германия, Монако, Швеция, Финляндия, Италия, Россия, Беларусь, Чехия, Латвия, Дания, Франция, Словения, Бельгия, Южная Корея.
«Арлекин» работает в жанре клоунады и буффонады. Это позволяет коллективу выступать не только на театральных подмостках, но и на других площадках. Так, театр выступал на цирковой арене в Лондоне, был приглашён на цирковой фестиваль в Германию (остров Sylt). Коллектив принял участие в фестивале уличных театров в Словении (Любляна).





Авторский спектакль «Гамлет» поставлен по мотивам одноимённой трагедии Шекспира. При помощи пластики и языка тела актёры рассказывают старинную историю о братоубийстве и мести сына за отца. Нестандартные режиссёрские решения, интересные костюмы, захватывающая игра актёров – это всё то, ради чего стоит посмотреть спектакль.

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Спектакль состоится

14 августа, 20 час. Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, Киноконцертный зал

Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в санаториях Беларусь, «Eglės sanatorija», Grand SPA Lietuva и Info-centras





Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Друскининкай, театр «Арлекин», Татьяна Тимко, буффонада, «Перекрёсток/Sankryža», «Гамлет»
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 2 августа, 11:00

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