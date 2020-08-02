Буффонада «Гамлет» - на «Перекрёстке/Sankryža» в Друскининкай 🔊 Воспроизвести Пожалуй, одна из самых интересных встреч ожидает поклонников Международного театрального фестиваля «Перекресток/Sankryža» 14 августа. Очень сложно увидеть этот великолепный театр в Вильнюсе, они представляют Литву на различных международных театральных фестивалях по всему миру. Везде производят неизгладимое впечатление, навсегда остаются в памяти и душах зрителей и всегда возвращаются с наградами.



Вильнюсский молодёжный театр «Арлекин» основан в 2007 г. В этом же году «Арлекин» был назван «Лучшим юношеским театральным коллективом Литвы 2007 г.», а Татьяна Тимко - «Лучшим режиссёром»!



Литовским Национальным культурным центром (LLKC) театру была вручена национальная премия «Золотая птица». C этого момента начались гастроли театра Англия, Германия, Монако, Швеция, Финляндия, Италия, Россия, Беларусь, Чехия, Латвия, Дания, Франция, Словения, Бельгия, Южная Корея. Вильнюсский молодёжный театр «Арлекин» основан в 2007 г. В этом же году «Арлекин» был назван «Лучшим юношеским театральным коллективом Литвы 2007 г.», а Татьяна Тимко - «Лучшим режиссёром»!Литовским Национальным культурным центром (LLKC) театру была вручена национальная премия «Золотая птица». C этого момента начались гастроли театра Англия, Германия, Монако, Швеция, Финляндия, Италия, Россия, Беларусь, Чехия, Латвия, Дания, Франция, Словения, Бельгия, Южная Корея.











Авторский спектакль «Гамлет» поставлен по мотивам одноимённой трагедии Шекспира. При помощи пластики и языка тела актёры рассказывают старинную историю о братоубийстве и мести сына за отца. Нестандартные режиссёрские решения, интересные костюмы, захватывающая игра актёров – это всё то, ради чего стоит посмотреть спектакль.



Не пропустите!



Спектакль состоится



14 августа, 20 час. Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, Киноконцертный зал



Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в санаториях Беларусь, «Eglės sanatorija», Grand SPA Lietuva и Info-centras











«Арлекин» работает в жанре клоунады и буффонады. Это позволяет коллективу выступать не только на театральных подмостках, но и на других площадках. Так, театр выступал на цирковой арене в Лондоне, был приглашён на цирковой фестиваль в Германию (остров Sylt). Коллектив принял участие в фестивале уличных театров в Словении (Любляна).Авторский спектакль «Гамлет» поставлен по мотивам одноимённой трагедии Шекспира. При помощи пластики и языка тела актёры рассказывают старинную историю о братоубийстве и мести сына за отца. Нестандартные режиссёрские решения, интересные костюмы, захватывающая игра актёров – это всё то, ради чего стоит посмотреть спектакль.Не пропустите!Спектакль состоится14 августа, 20 час. Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, Киноконцертный залБилеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в санаториях Беларусь, «Eglės sanatorija», Grand SPA Lietuva и Info-centras Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, театр «Арлекин», Татьяна Тимко, буффонада, «Перекрёсток/Sankryža», «Гамлет» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 138 раз Комментарии