«Facebook. Life» - на фестивале «Перекрёсток/Sankryža» в Друскининкай

В Латвии актер театра и кино Андрис Булис – звезда, красавец с модельной внешностью, символ таланта и харизмы, латышский актёр, модель, поэт и ведущий.



Он окончил Рижскую государственную академию культуры.



После досрочных выпускных экзаменов уехал в Бангкок (Таиланд), где работал фотомоделью. Снимался в рекламных роликах, демонстрировал одежду на подиуме.



Сегодня он играет в Латвийском национальном театре, участвует в постановках Даугавпилсского театра, был занят в спектакле «Как стать знаменитым» в театре "Балтийский дом" (Санкт-Петербург).



Снимался в России в сериалах. Сыграл в фильме «Команда мечты» про звёздное баскетбольное прошлое Латвии, а в 2013 году пополнил список ролей работой в Голливуде: в картине «OKI — посреди океана» (OKI — In the Middle of the Ocean, 2014), где он снялся вместе со знаменитой японкой Каори Момои. Андрис пишет стихи, изданы две книги в Латвии. Словом, ему есть что рассказать, о чем поговорить.



Для литовского зрителя Андрис - старый и добрый приятель, и 13 августа в Друскининкай будет показан не первый спектакль с участием этого актера.



Нагромождение коробок, письменный стол и экран. Офис служащего логистической компании. Молодой человек опубликовал свой статус в «Фейсбуке». И с этого момента у него началась новая жизнь – в виртуальном пространстве.



В рамках Международного театрального фестиваля «Перекрёсток/Sankryža» литовским зрителям будет показан моноспектакль модного режиссера Галины Полищук «Facebook. Life».



Насколько мы зависим от социальных сетей, как наличие или отсутствие «лайков» управляют нашим настроением, сколько времени мы проводим в виртуальном пространстве? Эти вопросы с каждым днем становятся все актуальнее.



Наша жизнь уже никогда не будет прежней, потому что мы живем в эпоху соцсетей, когда реальная встреча заменяется общением на уровне: «Привет, как дела? – Ок.» – «Лайк!», «Смайлик».



Поговорили…



Спектакль как раз о том, как мы проживаем свою единственную, неповторимую, данную свыше, жизнь. Насколько мы ее ценим и что останется после нас.



По признанию режиссера: «Полное замещение реальной жизни виртуальным существованием и подвигло меня к созданию спектакля».



Работая с Андрисом, в результате получился такой задушевный и очень откровенный разговор героя и зрителей. В прямом смысле разговор, потому что с первых же минут спектакля Андрис общается с залом, и зрители отвечают на вопросы артиста.



Какая сейчас самая модная работа? Или что вы пишете в комментариях к статусам?



На протяжении всего спектакля зрители успевают и откровенно посмеяться и, совершенно не стесняясь, поплакать. Есть ли у нас время пообщаться с родителями, создать свою семью, подарить близкому человеку минуты душевного тепла? Увы, все меньше и меньше…



Масса философских вопросов, которые задает себе и зрителям персонаж Булиса, остается без ответа.



«Но на самом деле, - говорит герой пьесы, - «Фейсбук» не такое уж зло, как кажется. Люди могут общаться, находясь вдалеке друг от друга, всегда можно написать кому-то теплые слова и каждый «лайк» – это все-таки знак внимания».



Почти два часа актер держит зал: лирические отступления сменяются веселыми репликами или откровениями хоккейного болельщика, виртуальное путешествие, показанное с помощью экрана, всё время подогревают зрительский интерес.



Что же там дальше? А дальше – после легкого и временами комедийного начала, актер уводит зрителя в глубочайшую философскую плоскость. И начинается разговор о том, что останется в жизни после нас. И не станет ли «Фейсбук» тем самым надгробьем, где будет написан статус каждого из нас?



Спектакль состоится



13 августа, 19 час. Grand Spa LIETUVA, зал Нямунас



Спектакль состоится

13 августа, 19 час. Grand Spa LIETUVA, зал Нямунас

Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа санаториях «Eglės sanatorija», Grand SPA Lietuva,Беларусь и Info- centras