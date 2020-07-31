Комедия «Продукт» - на «Перекрёстке/Sankryža» в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Организаторы Международного театрального фестиваля «Перекрёсток/Sankryža» в Друскининкай не скрывают своей радости от того, что им представилась возможность показать литовскому зрителю комедию «Продуктпо пьесе Марка Рэвенхилла театральной компании «Boris und Konsorten» из Штутгарта (Германия).



Роль кинопродюсера «блокбастера» блестяще (и вы сможете в этом убедиться!) играет Алексей Борис, уроженец Ленинграда, покинувший город на Неве в 17-летнем возрасте, в тот самый день, когда город переименовали в Санкт-Петербург.



Сегодня актер, который долго шел к своей профессии в Германии, несколько раз поступал в театральный в Штутгарте, работает в нескольких театрах страны и дает около 10 (!) премьер в год. Увидеть это талантище на фестивале в Литве будет большой радостью для зрителей. Роль кинопродюсера «блокбастера» блестяще (и вы сможете в этом убедиться!) играет Алексей Борис, уроженец Ленинграда, покинувший город на Неве в 17-летнем возрасте, в тот самый день, когда город переименовали в Санкт-Петербург.Сегодня актер, который долго шел к своей профессии в Германии, несколько раз поступал в театральный в Штутгарте, работает в нескольких театрах страны и дает около 10 (!) премьер в год. Увидеть это талантище на фестивале в Литве будет большой радостью для зрителей. По сюжету пьесы, некий кинопродюсер пытается уговорить актрису-звезду на главную роль в своем новом фильме. Он рисует перед ней блестящие картины своего гениального, уникального и небывалого проекта во всех подробностях, вплоть до тонкостей работы кинооператора.



Порой кажется, что он сам себя, а не актрису, убеждает в гениальности сценария "блокбастера", которого прежде не было ни у кого. И это получается у Бориса смешно и эффектно!



Блестящая постановка Кристофа Кюстера, великолепная игра Алексея Бориса и, конечно, прекрасная пьеса Марка Рэвенхилла (автор хорошо знаком литовскому любителю театра) творят чудеса!



На сцене полный «фейерверк»! Смешно до слез, а что еще требуется от комедии?



Спектакль «Продукт» - номинант различных фестивалей, а на ХХIV Международном театральном фестивале «БЕЛАЯ ВЕЖА – 2019» он был признан как «ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ».



Не пропустите!



Спектакль «Продукт» состоится



12 августа (начало в 19 час.), Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, Конференц-зал Comfort Eglė



Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в санаториях Беларусь, Eglės sanatorija, Grand SPA Lietuva, а также в Info-centras. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, комедия, SANKRYŽA, «Продукт», «Перекрёсток/Sankryža» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 135 раз Комментарии