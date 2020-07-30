«Я выбираю свободу» - на «Перекрёстке/Sankryža» в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Поклонники Русского драмтеатра в Вильнюсе неоднократно, в различных спектаклях, видели одного из ведущих актеров театра Владимира Серова, хорошо знакомы с его творчеством.



Владимир Серов окончил Театральный институт в Ярославле и с 1985 года работает в Вильнюсе. На Международный театральный фестиваль в Друскининкай Владимир привез свой музыкальный моноспектакль. Именно 11 августа и состоится премьера спектакля «Я выбираю свободу» по мотивам творчества Александра Галича, одного из любимых поэтов Владимира Серова. Надеемся, что Владимир донесёт до каждого зрителя историю и поэзию этого незабываемого творца, и вы прочувствуете, поймете и полюбите Александра Галича, а также по достоинству оцените талант Серова. Владимир Серов окончил Театральный институт в Ярославле и с 1985 года работает в Вильнюсе. На Международный театральный фестиваль в Друскининкай Владимир привез свой музыкальный моноспектакль. Именно 11 августа и состоится премьера спектакля «Я выбираю свободу» по мотивам творчества Александра Галича, одного из любимых поэтов Владимира Серова. Надеемся, что Владимир донесёт до каждого зрителя историю и поэзию этого незабываемого творца, и вы прочувствуете, поймете и полюбите Александра Галича, а также по достоинству оцените талант Серова. Несколько слов о герое спектакля - Александре Галиче.



Александр Аркадьевич Галич (настоящая фамилия Гинзбург; 19 октября 1918, Екатеринослав — 15 декабря 1977, Париж) — русский поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен. «Галич» — литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилии («Г»), имени («Ал») и отчества («ич»).



Член Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС), член-корреспондент диссидентского Комитета прав человека в СССР (1970—1973). Участник петиционных кампаний.



В начале 1960-х годов Галич начал систематически сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Отталкиваясь от романсовой традиции и искусства Александра Вертинского, Галич стал одним из ярких представителей жанра русской авторской песни (наряду с Владимиром Высоцким и Булатом Окуджавой), который вскоре развили барды и который с появлением магнитофонов приобрёл огромную популярность.



Галич был фактически единственным писателем, который длительное время находился на вершине советской писательской номенклатуры, но нашёл в себе мужество отказаться от благополучной жизни и выбрать свободу.



Он выступал со своими песнями по квартирам, на так называемых «домашних концертах». Его песни передавали друг другу в магнитофонных записях, благодаря которым он становился всё более популярен и которые изымались работниками КГБ при обысках. В дальнейшем его песни становились всё более глубокими и политически острыми, что привело к конфликту с властью. 29 декабря 1971 года Галич был исключён из Союза писателей СССР, членом которого он был с 1955 года. В том же году исключён из Союза кинематографистов, в котором он состоял с 1958 года. В 1972 году после третьего инфаркта Галич получил вторую группу инвалидности и пенсию в размере 60 рублей в месяц.



25 июня 1974 года Галич был вынужден эмигрировать из СССР. 15 декабря 1977 года, примерно около 14:00, в результате несчастного случая, на 60-м году жизни А. Галич трагически погиб от удара электрическим током при подключении антенны к телевизору. 17 октября 1998 года, накануне 80-летия, на доме № 4 по улице Черняховского в Москве была установлена и открыта М. А. Менем мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1956 года жил до своего изгнания в 1974 году русский поэт и драматург Александр Галич. Блажени изгнани правды ради».



Приглашаем всех на незабываемый вечер, где вы сможете соприкоснуться с творчеством великого Александра Галича!



„Я выбираю свободу” – спектакль состоится



11 августа (начало в19 час.), Санаторий «Eglės sanatorija», ул. Эглес 1, Конференц-зал Comfort Eglė



Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа в санаториях «Беларусь», «Eglės sanatorija», «Grand SPA Lietuva», а также в «Info – Centras». Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Sankryža», «Перекрёсток» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 165 раз Комментарии