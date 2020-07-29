Великая актриса Голливуда - на литовском «Перекрёстке/ Sankryža» 🔊 Воспроизвести







Сыграть моноспектакль по силам не каждому. Актер на сцене один, его единственный партнер и молчаливый собеседник — зритель. Это интимный диалог глаза в глаза. Исповедь о самом важном, самом сокровенном.



9 августа в Друскининкай на Международный театральный фестиваль возвращается «королева моноспектаклей сегодняшнего дня» Бируте Мар со спектаклем о легендарной литовской актрисе Уни Бабицкайте-Бай.



В тридцатых годах прошлого века Уне снималась в Голливуде, играла на парижской сцене...



Пьеса для спектакля Бируте Мар создана по дневникам Уни Бабицкайте—Бай, написанным актрисой в Париже в 1930—1932 гг. Дневник блистателен своей тонкой иронией о смешном и эфемерном, безжалостном и магическом мире театра (в котором, оказывается, немногое с тех пор изменилось…). в Друскининкай на Международный театральный фестиваль возвращается «королева моноспектаклей сегодняшнего дня» Бируте Мар со спектаклем о легендарной литовской актрисе Уни Бабицкайте-Бай.В тридцатых годах прошлого века Уне снималась в Голливуде, играла на парижской сцене...Пьеса для спектакля Бируте Мар создана по дневникам Уни Бабицкайте—Бай, написанным актрисой в Париже в 1930—1932 гг. Дневник блистателен своей тонкой иронией о смешном и эфемерном, безжалостном и магическом мире театра (в котором, оказывается, немногое с тех пор изменилось…). В пьесе действуют две героини: актриса, играющая Уне, и сама Уне — маска артистки, роль, двойник, предметом исследования становится сама природа театра.



Спектакль расскажет о драматической судьбе актрисы Уне Бабицкайте (1897–1961). Уне училась в Санкт-Петербурге, работала в Москве, снималась в Голливуде, играла в театрах Вашингтона, Парижа и Лондона!



В 1936-м году она вернулась на родину, в 1951-м была сослана в лагерь в Куйбышевской области.



Уне — одна из ярчайших и значимых личностей литовского театра прошлого столетия!



После смерти Сталина ее выпустили. Но остаток жизни Уне провела в бедности и полном забвении...



В основу драматической композиции легли подлинные дневниковые записи Бабицкайте.



Вы будете плакать и смеяться, радоваться и грустить, ведь вы столкнетесь сразу с двумя великими актрисами прошлого и настоящего!



Диалоги в спектакле - на русском, литовском и английском языках.



Mоноспектакли Бируте Мар, в которых она является и режиссером, участвовали в международных театральных фестивалях во множестве стран мира – в России, Латвии, Эстонии, Украине, Молдове, Армении, Польше, Дании, Финляндии, Германии, Швеции, Франции, Италии, Швейцарии, Кипре, Израиле, Арабских Эмиратах, Иордании, Японии, Тайване, Филиппинах, Мексике, СШАU и др., получили признание и много международных театральных наград, в числе которых - Гран-при за моно-спектакль "Уне" в Риге на фестивале моно-спектаклей "Звайгзне".



Не пропустите!



Спектакль «Уне» состоится 9 августа (начало в 19 час.), JUC (Центр занятости молодёжи), ул. Вейсею, 17.



Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа - в санаториях Беларусь, Eglė sanatorija, Info-centras Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль, «Sankryža», «Перекрёсток», Друскининкай, Бируте Мар, Уне Бабицкайте География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 90 раз Комментарии