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Великая актриса Голливуда - на литовском «Перекрёстке/ Sankryža»





Сыграть моноспектакль по силам не каждому. Актер на сцене один, его единственный партнер и молчаливый собеседник — зритель. Это интимный диалог глаза в глаза. Исповедь о самом важном, самом сокровенном.

9 августа в Друскининкай на Международный театральный фестиваль возвращается «королева моноспектаклей сегодняшнего дня» Бируте Мар со спектаклем о легендарной литовской актрисе Уни Бабицкайте-Бай.

В тридцатых годах прошлого века Уне снималась в Голливуде, играла на парижской сцене...

Пьеса для спектакля Бируте Мар создана по дневникам Уни Бабицкайте—Бай, написанным актрисой в Париже в 1930—1932 гг. Дневник блистателен своей тонкой иронией о смешном и эфемерном, безжалостном и магическом мире театра (в котором, оказывается, немногое с тех пор изменилось…).
В пьесе действуют две героини: актриса, играющая Уне, и сама Уне — маска артистки, роль, двойник, предметом исследования становится сама природа театра.

Спектакль расскажет о драматической судьбе актрисы Уне Бабицкайте (1897–1961). Уне училась в Санкт-Петербурге, работала в Москве, снималась в Голливуде, играла в театрах Вашингтона, Парижа и Лондона!

В 1936-м году она вернулась на родину, в 1951-м была сослана в лагерь в Куйбышевской области.

Уне — одна из ярчайших и значимых личностей литовского театра прошлого столетия!

После смерти Сталина ее выпустили. Но остаток жизни Уне провела в бедности и полном забвении...

В основу драматической композиции легли подлинные дневниковые записи Бабицкайте.

Вы будете плакать и смеяться, радоваться и грустить, ведь вы столкнетесь сразу с двумя великими актрисами прошлого и настоящего!

Диалоги в спектакле - на русском, литовском и английском языках.

Mоноспектакли Бируте Мар, в которых она является и режиссером, участвовали в международных театральных фестивалях во множестве стран мира – в России, Латвии, Эстонии, Украине, Молдове, Армении, Польше, Дании, Финляндии, Германии, Швеции, Франции, Италии, Швейцарии, Кипре, Израиле, Арабских Эмиратах, Иордании, Японии, Тайване, Филиппинах, Мексике, СШАU и др., получили признание и много международных театральных наград, в числе которых - Гран-при за моно-спектакль "Уне" в Риге на фестивале моно-спектаклей "Звайгзне".

Не пропустите!

Спектакль «Уне» состоится 9 августа (начало в 19 час.), JUC (Центр занятости молодёжи), ул. Вейсею, 17.

Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа - в санаториях Беларусь, Eglė sanatorija, Info-centras
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль, «Sankryža», «Перекрёсток», Друскининкай, Бируте Мар, Уне Бабицкайте
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 29 июля, 14:40

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