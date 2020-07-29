А. Латакас: спад погрузок в Клайпедском порту меньше, чем у соседей 🔊 Воспроизвести



Клайпедский порт пережил коронавирусный кризис с меньшими потерями, чем другие порты восточного побережья Балтийского моря, говорит глава литовского морского порта.



По словам Альгиса Латакаса, объемы погрузок в порту в первом полугодии по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 6,6%, между тем в портах восточного побережья Балтики они упали на 7%.



"Эта пандемия в первом полугодии оказала определенное влияние на работу, погрузки в Клайпедском порту сократились на 6,6%", - сказал А. Латакас на пресс-конференции в среду.



"Однако если посмотреть на двенадцать портов восточной Балтики, которые мы (...) сравниваем с собой, то общее снижение составляет около 7%, значит, мы немного ниже этого среднего показателя", - добавил он.



Глава порта подчеркнул, что погрузки в российских портах снизилсь очень незначительно, между тем в портах Латвии - более заметно.



"В портах Латвии сильный спад объемов погрузок, этот показатель до 7% сохраняют российские порты, в которых погрузки сократились очень незначительно. В самом большом порту Усть-Луги спад всего 1%, в порту Санкт-Петербурга - 0,7%. Разумеется, спад в российском порту Выборга очень большой", - сказал А. Латакас.



Он также сообщил, что выручка дирекции порта в первом полугодии снизилась на 1,5% до 31,168 млн евро. Клайпедский порт пережил коронавирусный кризис с меньшими потерями, чем другие порты восточного побережья Балтийского моря, говорит глава литовского морского порта.По словам Альгиса Латакаса, объемы погрузок в порту в первом полугодии по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 6,6%, между тем в портах восточного побережья Балтики они упали на 7%."Эта пандемия в первом полугодии оказала определенное влияние на работу, погрузки в Клайпедском порту сократились на 6,6%", - сказал А. Латакас на пресс-конференции в среду."Однако если посмотреть на двенадцать портов восточной Балтики, которые мы (...) сравниваем с собой, то общее снижение составляет около 7%, значит, мы немного ниже этого среднего показателя", - добавил он.Глава порта подчеркнул, что погрузки в российских портах снизилсь очень незначительно, между тем в портах Латвии - более заметно."В портах Латвии сильный спад объемов погрузок, этот показатель до 7% сохраняют российские порты, в которых погрузки сократились очень незначительно. В самом большом порту Усть-Луги спад всего 1%, в порту Санкт-Петербурга - 0,7%. Разумеется, спад в российском порту Выборга очень большой", - сказал А. Латакас.Он также сообщил, что выручка дирекции порта в первом полугодии снизилась на 1,5% до 31,168 млн евро. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: порт, контейнеры, грузы, причалы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 110 раз Комментарии