В Белоруссии задержали боевиков иностранной ЧВК 🔊 Воспроизвести



В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали информацию о задержании, сообщает



На момент появления сообщения о задержании "32 боевиков по Минском", официальных сообщений от пресс-служб правоохранительных органов не было.



Так, в пресс-службе МВД Sputnik не подтвердили, но и не опровергли данной информации. В пресс-службе Государственного пограничного комитета также не прокомментировали это сообщение, сославшись на отсутствие информации.



Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович также не подтвердил, но и не опроверг данной информации. В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали информацию о задержании, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на государственное информационное агентство БелТА. Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании.На момент появления сообщения о задержании "32 боевиков по Минском", официальных сообщений от пресс-служб правоохранительных органов не было.Так, в пресс-службе МВД Sputnik не подтвердили, но и не опровергли данной информации. В пресс-службе Государственного пограничного комитета также не прокомментировали это сообщение, сославшись на отсутствие информации.Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович также не подтвердил, но и не опроверг данной информации. sputnik.by Категории: чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: боевики, ЧВК, задержание География: Белоруссия — статья прочитана 219 раз Комментарии