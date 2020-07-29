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В Белоруссии задержали боевиков иностранной ЧВК
В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали информацию о задержании, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на государственное информационное агентство БелТА. Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании.
На момент появления сообщения о задержании "32 боевиков по Минском", официальных сообщений от пресс-служб правоохранительных органов не было.
Так, в пресс-службе МВД Sputnik не подтвердили, но и не опровергли данной информации. В пресс-службе Государственного пограничного комитета также не прокомментировали это сообщение, сославшись на отсутствие информации.
Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович также не подтвердил, но и не опроверг данной информации.
sputnik.by
Категории: чп и криминал, в Беларуси
Ключевые слова: боевики, ЧВК, задержание
География: Белоруссия
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