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Два американских СМИ обвинили Россию в дезинформации о пандемии

© РИА Новости / Алексей Майшев


Два американских СМИ — Associated Press и The New York Times — опубликовали статьи с обвинениями в адрес России в дезинформации о пандемии коронавируса, сообщает RT.

Они утверждают, что бывшие сотрудники российского Главного разведывательного управления якобы распространяли фейки о COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.

Отмечается, что с мая по июль на ресурсах вышло около 150 таких статей.

Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии.

МИД России называл подобные заявления беспочвенными и недопустимыми.

Как указывало российское посольство в США, Вашингтон направляет деньги на поиск внешнего врага, вместо того чтобы бороться с коронавирусной инфекцией.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: Россия, США, СМИ, пропаганда, противостояние
статья прочитана 208 раз
добавлена сегодня, 29 июля, 19:00

Комментарии

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29 июля, 19:24
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