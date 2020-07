Два американских СМИ обвинили Россию в дезинформации о пандемии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Майшев



Два американских СМИ — Associated Press и The New York Times — опубликовали статьи с обвинениями в адрес России в дезинформации о пандемии коронавируса, сообщает



Они утверждают, что бывшие сотрудники российского Главного разведывательного управления якобы распространяли фейки о COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.



Отмечается, что с мая по июль на ресурсах вышло около 150 таких статей.



Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии.



МИД России называл подобные заявления беспочвенными и недопустимыми.



russian.rt.com