Никита Высоцкий: Он был самим собой 🔊 Воспроизвести







Был ли Владимир Высоцкий советским или антисоветским человеком? Правда ли, что он подумывал уехать в Америку? Эти и еще много других вопросов прозвучали во время онлайн-встречи с младшим сыном легендарного поэта, певца и актера Никитой Высоцким.



Из-за эпидемии коронавируса, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" временно проводит встречи в режиме онлайн-дискуссий. 25 июля исполнилось 40 лет с момента ухода из жизни Владимира Высоцкого. Медиаклуб пригласил в гости младшего сына легендарного поэта, певца и актера Никиту Высоцкого и на платформе ZOOM провел с ним встречу на тему "Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века".



"Сейчас много спорят о том, считать Высоцкого советским или антисоветским человеком. Я считаю, он был самим собой. Он не мог принадлежать к какому-то одному лагерю и при этом принадлежал всем. Его считают своим люди самых разных слоев, небогатые и сверхбогатые, "эмгэушная" профессура и разносчики пиццы. Это ведь не потому, что он прыгал из лагеря в лагерь, ему хватало мужества всегда оставаться самим собой. Я считаю, что он был патриотом. Патриотизм - это любовь, а не некая рациональная позиция. Высоцкий был патриотом Советского Союза, а значит, он был и российским человеком, и человеком из Беларуси, Молдавии, Латвии. Когда мне одни говорят, вот, если бы Высоцкий был жив, он пошел бы сейчас на баррикады, другие говорят, что стоял бы с ОМОНом, как Жеглов, я не соглашаюсь. Мне кажется, у него хватило бы силы и внутреннего света, чтобы продолжать любить свой народ и оставаться с народом, а не с той пеной, которая очень часто окружает нашу жизнь", - сказал во время онлайн-встречи Никита Высоцкий, который сегодня возглавляет культурный центр-музей "Дом Высоцкого на Таганке". Из-за эпидемии коронавируса, полузакрытых границ и карантина медиаклуб "Формат А-3" временно проводит встречи в режиме онлайн-дискуссий. 25 июля исполнилось 40 лет с момента ухода из жизни Владимира Высоцкого. Медиаклуб пригласил в гости младшего сына легендарного поэта, певца и актера Никиту Высоцкого и на платформе ZOOM провел с ним встречу на тему "Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века"."Сейчас много спорят о том, считать Высоцкого советским или антисоветским человеком. Я считаю, он был самим собой. Он не мог принадлежать к какому-то одному лагерю и при этом принадлежал всем. Его считают своим люди самых разных слоев, небогатые и сверхбогатые, "эмгэушная" профессура и разносчики пиццы. Это ведь не потому, что он прыгал из лагеря в лагерь, ему хватало мужества всегда оставаться самим собой. Я считаю, что он был патриотом. Патриотизм - это любовь, а не некая рациональная позиция. Высоцкий был патриотом Советского Союза, а значит, он был и российским человеком, и человеком из Беларуси, Молдавии, Латвии. Когда мне одни говорят, вот, если бы Высоцкий был жив, он пошел бы сейчас на баррикады, другие говорят, что стоял бы с ОМОНом, как Жеглов, я не соглашаюсь. Мне кажется, у него хватило бы силы и внутреннего света, чтобы продолжать любить свой народ и оставаться с народом, а не с той пеной, которая очень часто окружает нашу жизнь", - сказал во время онлайн-встречи Никита Высоцкий, который сегодня возглавляет культурный центр-музей "Дом Высоцкого на Таганке".



По ходу встречи прозвучал довольно интересный вопрос о том, что Владимир Высоцкий будто бы планировал уехать в США.



"Да, отец мог уехать в Америку. Он хотел поработать в американском кино, записаться в студии, потому что здесь такой возможности не было. Он верил в тамошнюю медицину, думал, что смогут ему помочь, – рассказал гость медиаклуба. – Отец и его близкие понимали, что его жизнь заканчивается. Это было не желание эмигрировать, а попытка сделать какой-то рывок, выскочить из ситуации, в которой оказался. Причем она связана не только с болезнью, но и с тем, что творчество было для него архиважным делом, он рассчитывал снимать в качестве режиссера, а в этом ему было отказано. Он пробовал достучаться в разные кабинеты, но упирался в непробиваемую "ватную" стену. Перспектива поездки, а, значит, неких возможных перемен помогала ему справляться с проблемами. Повторюсь, это была бы не эмиграция, а возможность в течение года-полутора лет поправить здоровье и поработать. Без своей страны и без своего языка он бы не существовал. Он говорил об этом много раз. Близкие и друзья об этом хорошо знали". Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Владимир Высоцкий, медиаклуб, "Формат А-3", Никита Высоцкий, платформа ZOOM — статья прочитана 197 раз Комментарии