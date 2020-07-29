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Прокуратура: расследование в отношении бизнесмена В. Кучинскаса ведется и в Литве

Учредитель группы предприятий Arvi Видмантас Кучинскас


Расследование в отношении задержанного в Словении по просьбе России учредителя группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса проводит и Каунасская окружная прокуратура.

Это подтвердила BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

"Могу подтвердить, что прокуратура Литвы проводит одно досудебное расследование, в котором фигурирует указанное лицо, и оно в этом досудебном расследовании является подозреваемым", - сказала представитель прокуратуры.

"Поскольку мы говорим о частных лицах и досудебном расследовании, которое сейчас еще проводится, более подробную информацию прокуратура сейчас предоставить не может", - добавила она.

Э. Мартинонене не комментировала, будут ли просить о возвращении В. Кучинскаса в Литву.

Крупнейший кредитор В. Кучинскаса - российский "Альфа-банк".

Правоохрана 15 июля задержала В. Кучинскаса при пересечении границы Словении и Хорватии.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: арест, Словения, Кучинскас
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 июля, 12:30

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