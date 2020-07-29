Прокуратура: расследование в отношении бизнесмена В. Кучинскаса ведется и в Литве 🔊 Воспроизвести Учредитель группы предприятий Arvi Видмантас Кучинскас



Расследование в отношении задержанного в Словении по просьбе России учредителя группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса проводит и Каунасская окружная прокуратура.



Это подтвердила BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.



"Могу подтвердить, что прокуратура Литвы проводит одно досудебное расследование, в котором фигурирует указанное лицо, и оно в этом досудебном расследовании является подозреваемым", - сказала представитель прокуратуры.



"Поскольку мы говорим о частных лицах и досудебном расследовании, которое сейчас еще проводится, более подробную информацию прокуратура сейчас предоставить не может", - добавила она.



Э. Мартинонене не комментировала, будут ли просить о возвращении В. Кучинскаса в Литву.



Крупнейший кредитор В. Кучинскаса - российский "Альфа-банк".



Правоохрана 15 июля задержала В. Кучинскаса при пересечении границы Словении и Хорватии. Расследование в отношении задержанного в Словении по просьбе России учредителя группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса проводит и Каунасская окружная прокуратура.Это подтвердила BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене."Могу подтвердить, что прокуратура Литвы проводит одно досудебное расследование, в котором фигурирует указанное лицо, и оно в этом досудебном расследовании является подозреваемым", - сказала представитель прокуратуры."Поскольку мы говорим о частных лицах и досудебном расследовании, которое сейчас еще проводится, более подробную информацию прокуратура сейчас предоставить не может", - добавила она.Э. Мартинонене не комментировала, будут ли просить о возвращении В. Кучинскаса в Литву.Крупнейший кредитор В. Кучинскаса - российский "Альфа-банк".Правоохрана 15 июля задержала В. Кучинскаса при пересечении границы Словении и Хорватии. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, Словения, Кучинскас География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии