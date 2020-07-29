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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Прокуратура: расследование в отношении бизнесмена В. Кучинскаса ведется и в Литве
Расследование в отношении задержанного в Словении по просьбе России учредителя группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса проводит и Каунасская окружная прокуратура.
Это подтвердила BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.
"Могу подтвердить, что прокуратура Литвы проводит одно досудебное расследование, в котором фигурирует указанное лицо, и оно в этом досудебном расследовании является подозреваемым", - сказала представитель прокуратуры.
"Поскольку мы говорим о частных лицах и досудебном расследовании, которое сейчас еще проводится, более подробную информацию прокуратура сейчас предоставить не может", - добавила она.
Э. Мартинонене не комментировала, будут ли просить о возвращении В. Кучинскаса в Литву.
Крупнейший кредитор В. Кучинскаса - российский "Альфа-банк".
Правоохрана 15 июля задержала В. Кучинскаса при пересечении границы Словении и Хорватии.
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
География: Литва
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