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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Норвежские фрески Пикассо. Новости от FITZROY на 29 июля
В Осло ломают здание с фресками Пикассо
Чешское правительство выступило против эвтаназии
Китай построил очередной мост из стекла
Список допускаемых в ЕС иностранцев похож на шагреневую кожу
Четверть населения Германии — мигранты и их потомки
Волны коронавируса: две в одной?
Подробнее здесь на FITZROY
fitzroymag.com
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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