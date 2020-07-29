Норвежские фрески Пикассо. Новости от FITZROY на 29 июля 🔊 Воспроизвести Tobias Schwarz | Reuters



В Осло ломают здание с фресками Пикассо



Чешское правительство выступило против эвтаназии



Китай построил очередной мост из стекла



Список допускаемых в ЕС иностранцев похож на шагреневую кожу



Четверть населения Германии — мигранты и их потомки



Волны коронавируса: две в одной?



Подробнее здесь на FITZROY fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 189 раз Комментарии