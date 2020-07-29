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Норвежские фрески Пикассо. Новости от FITZROY на 29 июля

Tobias Schwarz | Reuters


В Осло ломают здание с фресками Пикассо

Чешское правительство выступило против эвтаназии

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Волны коронавируса: две в одной?

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 29 июля, 10:52

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