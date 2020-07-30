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Оператор Северного потока- 2 обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы



Компания Nord Stream 2 AG заявила, что не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд", - сообщили в компании.
25 июля 2019 года Nord Stream 2 AG представила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. Компания утверждала, что данная директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности. 20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу.

Ранее Nord Stream 2 сообщил ТАСС, что может подать апелляцию на решение суда ЕС до 30 июля.

Согласно поправкам, оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований "Северный поток", отказав в этом "Северному потоку - 2".

В мае Федеральное сетевое агентство ФРГ также отказало Nord Stream 2 в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Регулятор считает, что газопровод "Северный поток - 2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года согласно федеральному закону об энергетическом хозяйстве ФРГ. Данное решение оператор газопровода обжаловал 15 июня.
ТАСС
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2
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добавлена сегодня, 30 июля, 09:00

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