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Триптих Бэнкси продали на аукционе Sothebys за $2, 9 млн
Триптих британского художника Бэнкси на тему европейского миграционного кризиса продали на аукционе Sotheby's за £2,23 млн ($2,9 млн). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Би-би-си.
Предварительная оценка триптиха под названием «Вид на Средиземное море, 2017» составляла от £800 тысяч до £1,2 млн (примерно $1-1,5 млн). Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, при этом художник добавил современные спасательные жилеты и круги, выброшенные на берег.
Вырученные средства пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.
До этого картины находились в отеле Walled Off Hotel, открытом художником в марте 2017 года. Арт-отель расположен напротив Израильского разделительного барьера — стены, которая отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан.
Бэнкси — британский художник, который работает в стиле стрит-арт. Его личность до сих пор точно неизвестна. Он рисует граффити на социальную и политическую тему. Среди его популярных работ — портрет Джоконды с гранатометом и изображение протестующего, который вместо «коктейля Молотова» кидает букет цветов.
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rtvi.com
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