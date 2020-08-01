Загрузка... Триптих Бэнкси продали на аукционе Sothebys за $2, 9 млн 🔊 Воспроизвести Фотография: Zuma / TASS



Триптих британского художника Бэнкси на тему европейского миграционного кризиса продали на аукционе Sotheby's за £2,23 млн ($2,9 млн). Об этом сообщает



Предварительная оценка триптиха под названием «Вид на Средиземное море, 2017» составляла от £800 тысяч до £1,2 млн (примерно $1-1,5 млн). Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, при этом художник добавил современные спасательные жилеты и круги, выброшенные на берег.



Вырученные средства пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.



До этого картины находились в отеле Walled Off Hotel, открытом художником в марте 2017 года. Арт-отель расположен напротив Израильского разделительного барьера — стены, которая отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан.



Бэнкси — британский художник, который работает в стиле стрит-арт. Его личность до сих пор точно неизвестна. Он рисует граффити на социальную и политическую тему. Среди его популярных работ — портрет Джоконды с гранатометом и изображение протестующего, который вместо «коктейля Молотова» кидает букет цветов. Триптих британского художника Бэнкси на тему европейского миграционного кризиса продали на аукционе Sotheby's за £2,23 млн ($2,9 млн). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Би-би-си.Предварительная оценка триптиха под названием «Вид на Средиземное море, 2017» составляла от £800 тысяч до £1,2 млн (примерно $1-1,5 млн). Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, при этом художник добавил современные спасательные жилеты и круги, выброшенные на берег.Вырученные средства пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.До этого картины находились в отеле Walled Off Hotel, открытом художником в марте 2017 года. Арт-отель расположен напротив Израильского разделительного барьера — стены, которая отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан.Бэнкси — британский художник, который работает в стиле стрит-арт. Его личность до сих пор точно неизвестна. Он рисует граффити на социальную и политическую тему. Среди его популярных работ — портрет Джоконды с гранатометом и изображение протестующего, который вместо «коктейля Молотова» кидает букет цветов. Загрузка... rtvi.com Категории: экономика, культура, в мире Ключевые слова: художник, картина, аукцион, Бенкси — статья прочитана 152 раза Комментарии