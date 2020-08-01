Загрузка... Филолог развеял самый распространённый миф о русском мате 🔊 Воспроизвести Источник: ernie114/СС0



По словам эксперта, когда-то давно все нецензурные слова являлись общеупотребительными.



Проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина доктор филологических наук Михаил Осадчий заявил, что утверждение о том, что появление мата в русском языке связано с нашествием татаро-монгольского ига, — это миф и большое заблуждение.



В интервью радио Sputnik филолог рассказал, что на самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды. Он также добавил, что когда-то давно все нецензурные слова являлись общеупотребительными.



— В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом «хвоя» или «хворостина». Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Ещё одно слово — однокоренное слову «блуждать». Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми, — подчеркнул Осадчий. Проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина доктор филологических наук Михаил Осадчий заявил, что утверждение о том, что появление мата в русском языке связано с нашествием татаро-монгольского ига, — это миф и большое заблуждение.В интервью радио Sputnik филолог рассказал, что на самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды. Он также добавил, что когда-то давно все нецензурные слова являлись общеупотребительными.— В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом «хвоя» или «хворостина». Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Ещё одно слово — однокоренное слову «блуждать». Те слова, которые мы сегодня не можем произносить, когда-то были вполне допустимыми, — подчеркнул Осадчий.



По словам Осадчего, это произошло после революции 1917 года.



— Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству, а это считалось смертным приговором. Представители власти той эпохи всячески кичились своей народностью. Эта мода на простой народ и крепкое словцо из уст власти укрепила мат в нашей культуре и сделала его таким популярным, — резюмировал эксперт.



Оригинал новости Кроме того, филолог отметил, что проследить процесс превращения общеупотребительных слов в табуированные на Руси достаточно сложно, однако точно можно сказать, когда мат обрёл широкую популярность в обществе.По словам Осадчего, это произошло после революции 1917 года.— Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в какой-то степени опасно. Своей речью человек мог выдать свою сословную принадлежность к дворянству или духовенству, а это считалось смертным приговором. Представители власти той эпохи всячески кичились своей народностью. Эта мода на простой народ и крепкое словцо из уст власти укрепила мат в нашей культуре и сделала его таким популярным, — резюмировал эксперт. Загрузка... news.mail.ru Категории: общество, культура, образование Ключевые слова: русский язык, филология, мат, ругательства География: Россия — статья прочитана 72 раза Комментарии