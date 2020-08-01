Загрузка... Богатые люди едят золото в ресторанах: блюда, о которых вы никогда не задумывались Al Araby, Великобритания 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Lee Jin-man



У богатых свои причуды. Как пишет издание, некоторые миллиардеры в поисках изысков готовы выкладывать кругленькие суммы за самые невероятные блюда. Позолоченные крылышки и золотой чай — это только часть списка самых дорогих угощений мира.



Богатейшие люди планеты тратят свои деньги на путешествия, покупку люксовых автомобилей и недвижимости, инвестируют в различные отрасли, но существуют такие статьи расходов, о которых общественность даже не задумывается. Например, многие не знают, на какие экстравагантные продукты питания некоторые богачи тратят свои деньги.



Верно подмечено, что некоторые миллиардеры едят свои деньги. Они посещают рестораны, которые предлагают блюда, посыпанные золотом или алмазной крошкой. Богатейшие люди планеты тратят свои деньги на путешествия, покупку люксовых автомобилей и недвижимости, инвестируют в различные отрасли, но существуют такие статьи расходов, о которых общественность даже не задумывается. Например, многие не знают, на какие экстравагантные продукты питания некоторые богачи тратят свои деньги.Верно подмечено, что некоторые миллиардеры едят свои деньги. Они посещают рестораны, которые предлагают блюда, посыпанные золотом или алмазной крошкой. Позолоченные куриные крылышки



Пару лет назад на сайте «Food Insider» было опубликовано видео, на котором репортер издания пробует куриные крылышки, покрытые золотом, которые подаются в американском ресторане The Ainsworth в Нью-Йорке. Это видео до сих пор пользуется большой популярностью в социальных сетях и получает множество гневных комментариев из-за чрезмерной расточительности в то время, когда целые народы лицом к лицу сталкиваются с угрозой голода. Здесь следует отметить, что цена одной порции позолоченных куриных крылышек превышает тысячу долларов.



Бургер с сусальным золотом



В 2012 году знаменитая сеть кафе на колесах «666 Burger» в Нью-Йорке объявила о появлении в меню нового бургера, стоимость которого составляет 666 долларов. Высокая стоимость обусловлена котлетой из говядины, обернутой в сусальное золото, а также другими редкими и дорогими ингредиентами, входящими в состав бургера. Несмотря на высокую стоимость, бургер получил широкую популярность среди состоятельных людей, которые любят выкладывать фотографии с ним в социальных сетях.



Самый дорогой бейгл в мире



На завтрак в американском отеле Westin Hotel подают бейгл с крем-сыром, посыпанный кусочками сусального золота. Блюдо необходимо заказывать за 24 часа, а его стоимость составляет тысячу долларов.



Чай для богатых людей



Если вы любите чай и у вас есть лишние 3 тысячи долларов, то вы можете купить 100 грамм чая сингапурской марки TWG. Это единственный чай в мире, чьи листья окрашивают в настоящее золото. Ранее сингапурская компания TWG начала производство самого дорогого чая в мире, ориентируясь на высший класс, в частности на бизнесменов, которые собираются инвестировать деньги в страну. Таким образом, появились миллиардеры, готовые покупать самый дорогой чай в мире.



25 тысяч долларов за десерт



Шоколадный десерт, предлагаемый американским рестораном Serendipity в Нью-Йорке, является самым дорогим десертом в мире из-за наличия в составе кусочков сусального золота. Его стоимость составляет 25 тысяч долларов, а подают десерт на золотом блюде.



Сообщает Al Araby Al Jadeed, Великобритания, перевод Пару лет назад на сайте «Food Insider» было опубликовано видео, на котором репортер издания пробует куриные крылышки, покрытые золотом, которые подаются в американском ресторане The Ainsworth в Нью-Йорке. Это видео до сих пор пользуется большой популярностью в социальных сетях и получает множество гневных комментариев из-за чрезмерной расточительности в то время, когда целые народы лицом к лицу сталкиваются с угрозой голода. Здесь следует отметить, что цена одной порции позолоченных куриных крылышек превышает тысячу долларов.В 2012 году знаменитая сеть кафе на колесах «666 Burger» в Нью-Йорке объявила о появлении в меню нового бургера, стоимость которого составляет 666 долларов. Высокая стоимость обусловлена котлетой из говядины, обернутой в сусальное золото, а также другими редкими и дорогими ингредиентами, входящими в состав бургера. Несмотря на высокую стоимость, бургер получил широкую популярность среди состоятельных людей, которые любят выкладывать фотографии с ним в социальных сетях.На завтрак в американском отеле Westin Hotel подают бейгл с крем-сыром, посыпанный кусочками сусального золота. Блюдо необходимо заказывать за 24 часа, а его стоимость составляет тысячу долларов.Если вы любите чай и у вас есть лишние 3 тысячи долларов, то вы можете купить 100 грамм чая сингапурской марки TWG. Это единственный чай в мире, чьи листья окрашивают в настоящее золото. Ранее сингапурская компания TWG начала производство самого дорогого чая в мире, ориентируясь на высший класс, в частности на бизнесменов, которые собираются инвестировать деньги в страну. Таким образом, появились миллиардеры, готовые покупать самый дорогой чай в мире.Шоколадный десерт, предлагаемый американским рестораном Serendipity в Нью-Йорке, является самым дорогим десертом в мире из-за наличия в составе кусочков сусального золота. Его стоимость составляет 25 тысяч долларов, а подают десерт на золотом блюде.Сообщает Al Araby Al Jadeed, Великобритания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: продукты, потребление, богатство — статья прочитана 99 раз Комментарии