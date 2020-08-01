Загрузка... В ОАЭ научились выращивать овощи и фрукты без воды и почвы 🔊 Воспроизвести



Вертикальное сельское хозяйство должно решить проблему обеспечения овощами и фруктами в ОАЭ и во всем регионе. Как оно зависит от окружающей среды и как влияет на нее - у



В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в среднем всего 12 дождливых дней в году. И только один процент территории страны, состоящей из семи эмиратов, пригоден для сельского хозяйства. Поэтому неудивительно, что 80 процентов аграрной продукции в ОАЭ ввозят из-за границы. Но с недавних пор здесь решили самостоятельно выращивать сельскохозяйственные культуры, чтобы покрывать потребности в продовольствии населения страны и даже всего региона. Вертикальное сельское хозяйство должно решить проблему обеспечения овощами и фруктами в ОАЭ и во всем регионе. Как оно зависит от окружающей среды и как влияет на нее - у DW В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в среднем всего 12 дождливых дней в году. И только один процент территории страны, состоящей из семи эмиратов, пригоден для сельского хозяйства. Поэтому неудивительно, что 80 процентов аграрной продукции в ОАЭ ввозят из-за границы. Но с недавних пор здесь решили самостоятельно выращивать сельскохозяйственные культуры, чтобы покрывать потребности в продовольствии населения страны и даже всего региона.



Вертикальные теплицы - ноу-хау в ОАЭ



С тех пор в ОАЭ устремились фирмы, обладающие инновационными технологиями, которые позволяют, например, возделывать агрокультуры, минимально расходуя воду. Что чрезвычайно важно для страны, расположенной среди песков.



Скай Курц



"Для того чтобы салат вырос в нормальных условиях, на поле, необходимо 30-40 дней. В нашей теплице для этого достаточно 10-12 дней", - делится Марк Ошима, сооснователь фирмы Aerofarms, получившей финансовую поддержку от властей Абу-Даби для создания вертикальной теплицы в столице ОАЭ. В 2021 году в ней должны выращивать около 800 видов различных сельхозкультур.



В чем преимущества вертикального сельского хозяйства



Преимущества вертикальных теплиц в том, что для возделывания растений в них практически не нужна почва, а воды требуется на 95 процентов меньше, чем при традиционном сельском хозяйстве. А это чрезвычайно важно для ОАЭ.



Для выращивания овощей и фруктов в вертикальной теплице почти не нужна вода и совсем не нужна почва



На нужды сельского хозяйства уходит 70 процентов всех запасов пресной воды на земле. Поскольку в ОАЭ для возделывания сельскохозяйственных культур используются только грунтовые воды, это является настоящей проблемой. По данным ученых из организации ICBA, финансируемой властями страны и специализирующейся на исследовании аграрных процессов, уровень грунтовых вод понижается быстрее, чем происходит пополнение их запасов за счет дождевой или речной воды.



Как вертикальные теплицы влияют на окружающую среду



"В ОАЭ вода очень дорогая. А электроэнергия, за счет субсидий государства, наоборот, дешевая", - поясняет Ян Вестра из нидерландского концерна Priva, который поставляет технику и программное обеспечение для вертикальных теплиц. Для обеспечения работы такой теплицы необходима бесперебойная подача электроэнергии. Ведь весь процесс выращивания растений таким способом очень энергозатратный, он происходит с помощью светодиодного освещения и работы систем вентиляции и охлаждения воздуха.



Так выглядят вертикальные теплицы



Последствия этого процесса очень ощутимы и в странах Персидского залива. Согласно недавнему исследованию, средняя температура воздуха к 2050 году может повыситься в регионе на 2,5 градуса, что в ближайшие 70 лет существенно сократит и без того крайне низкий уровень осадков. Поэтому кроме решения проблемы продовольственной безопасности при внедрении новых технологий необходимо думать и об охране окружающей среды.



В Саудовской Аравии, в отличие о ОАЭ, фирма Pure Harvest строит теплицы, оснащенные солнечными батареями. Виллем ван дер Шанс, ученый из университета Вагенинга в Нидерландах, убежден в том, что технологии, базирующиеся на получении энергии из возобновляемых источников, обязательно должны использоваться в вертикальном сельском хозяйстве. Исмахан Элуафи из организации ICBA признает, что вертикальным теплицам в ОАЭ еще потребуется время, чтобы полностью соответствовать стандартам "зеленой энергетики", но он считает такую форму сельского хозяйства "очень многообещающей".



"Зеленая энергетика" и продовольственная безопасность



Интерес к "зеленой энергетике" в регионе проявляется не менее сильно, чем желание обезопасить себя от дефицита продовольствия в случае засухи или пандемии. К 2050 году ОАЭ хотят покрывать половину всех потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников.







Фред Руджит, эксперт по вертикальному сельскому хозяйству в концерне Priva, поясняет, что если нужно учитывать, насколько производство того или иного продовольственного продукта наносит ущерб окружающей среде, то стоит обращать внимание на процесс его транспортировки и хранения.



Вертикальные теплицы используют больше энергии, чем производство сельхозпродукции обычным способом. Но расходы на транспортировку продукции, например, на самолете или морем, в первом случае отсутствуют. Кроме того, Руджит указал на то, что при выращивании овощей и фруктов в самом регионе используется меньше воды и пестицидов, а потребители получают гораздо более свежий товар за счет того, что доставка происходит намного быстрее. При этом основной упор был сделан на вертикальное сельское хозяйство, в развитие которого ОАЭ инвестируют миллионы долларов. По сути, речь идет о высокотехнологичных агропромышленных комплексах, которые функционируют без соблюдения условий, необходимых для традиционного сельского хозяйства.С тех пор в ОАЭ устремились фирмы, обладающие инновационными технологиями, которые позволяют, например, возделывать агрокультуры, минимально расходуя воду. Что чрезвычайно важно для страны, расположенной среди песков.Скай Курц (Sky Kurtz) - основатель компании Pure Harvest Smart Farms. В 2017 году она построила в Абу-Даби первую вертикальную теплицу, в которой растения выращивают без почвы, в несколько ярусов, с помощью светодиодного освещения и специальной системы орошения, что позволяет экономить воду для полива и быстрее собирать урожай. "Когда в самом начале я рассказывал кому-то, что собираюсь выращивать помидоры в пустыне, меня принимали за сумасшедшего", - вспоминает Курц. Но сегодня его идея широко распространена в Объединенных Арабских Эмиратах."Для того чтобы салат вырос в нормальных условиях, на поле, необходимо 30-40 дней. В нашей теплице для этого достаточно 10-12 дней", - делится Марк Ошима, сооснователь фирмы Aerofarms, получившей финансовую поддержку от властей Абу-Даби для создания вертикальной теплицы в столице ОАЭ. В 2021 году в ней должны выращивать около 800 видов различных сельхозкультур.Преимущества вертикальных теплиц в том, что для возделывания растений в них практически не нужна почва, а воды требуется на 95 процентов меньше, чем при традиционном сельском хозяйстве. А это чрезвычайно важно для ОАЭ.Внутри вертикальных теплиц растения в основном выращивают двумя способами. Первый - гидропоника, это когда необходимые минералы и питательные вещества растения получают из специального раствора, который находится вокруг корней. Второй - аэропоника, когда питательные вещества растениям доставляются в виде аэрозоля.На нужды сельского хозяйства уходит 70 процентов всех запасов пресной воды на земле. Поскольку в ОАЭ для возделывания сельскохозяйственных культур используются только грунтовые воды, это является настоящей проблемой. По данным ученых из организации ICBA, финансируемой властями страны и специализирующейся на исследовании аграрных процессов, уровень грунтовых вод понижается быстрее, чем происходит пополнение их запасов за счет дождевой или речной воды."В ОАЭ вода очень дорогая. А электроэнергия, за счет субсидий государства, наоборот, дешевая", - поясняет Ян Вестра из нидерландского концерна Priva, который поставляет технику и программное обеспечение для вертикальных теплиц. Для обеспечения работы такой теплицы необходима бесперебойная подача электроэнергии. Ведь весь процесс выращивания растений таким способом очень энергозатратный, он происходит с помощью светодиодного освещения и работы систем вентиляции и охлаждения воздуха.Как отмечают эксперты, если говорить о влиянии на окружающую среду, то высокое энергопотребление таких теплиц вызывает вопросы. Ведь большая часть электроэнергии в этом регионе производится из невозобновляемых источников, что способствует увеличению выбросов CO2 в атмосферу и является причиной глобального изменения климата.Последствия этого процесса очень ощутимы и в странах Персидского залива. Согласно недавнему исследованию, средняя температура воздуха к 2050 году может повыситься в регионе на 2,5 градуса, что в ближайшие 70 лет существенно сократит и без того крайне низкий уровень осадков. Поэтому кроме решения проблемы продовольственной безопасности при внедрении новых технологий необходимо думать и об охране окружающей среды.В Саудовской Аравии, в отличие о ОАЭ, фирма Pure Harvest строит теплицы, оснащенные солнечными батареями. Виллем ван дер Шанс, ученый из университета Вагенинга в Нидерландах, убежден в том, что технологии, базирующиеся на получении энергии из возобновляемых источников, обязательно должны использоваться в вертикальном сельском хозяйстве. Исмахан Элуафи из организации ICBA признает, что вертикальным теплицам в ОАЭ еще потребуется время, чтобы полностью соответствовать стандартам "зеленой энергетики", но он считает такую форму сельского хозяйства "очень многообещающей".Интерес к "зеленой энергетике" в регионе проявляется не менее сильно, чем желание обезопасить себя от дефицита продовольствия в случае засухи или пандемии. К 2050 году ОАЭ хотят покрывать половину всех потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников.Фред Руджит, эксперт по вертикальному сельскому хозяйству в концерне Priva, поясняет, что если нужно учитывать, насколько производство того или иного продовольственного продукта наносит ущерб окружающей среде, то стоит обращать внимание на процесс его транспортировки и хранения.Вертикальные теплицы используют больше энергии, чем производство сельхозпродукции обычным способом. Но расходы на транспортировку продукции, например, на самолете или морем, в первом случае отсутствуют. Кроме того, Руджит указал на то, что при выращивании овощей и фруктов в самом регионе используется меньше воды и пестицидов, а потребители получают гораздо более свежий товар за счет того, что доставка происходит намного быстрее. Загрузка... dw.com Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: сельское хозяйство, овощи, ОАЭ — статья прочитана 131 раз Комментарии