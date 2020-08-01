Землевладелец выставил на продажу участок в придачу с сестрой, которая разочаровалась в любви 🔊 Воспроизвести



Причём девушка оказалась настолько красивой, что желающие уже выстроились в очередь.



Житель Индонезии опубликовал объявление о продаже участка, которое повергло в шок не только его соотечественников, но и всех пользователей Интернета. Землевладелец по имени Арис Софиянто написал в Facebook следующее: "Продаётся участок земли площадью 72 квадратных метра Гондангманисе, Кудус (Центральная Ява). Также в него входит асфальтированный подъездной путь длиной в пять метров. Цена — 100 миллионов рупий". Однако больше всего потенциальных клиентов заинтересовало примечание к объявлению, сообщает Житель Индонезии опубликовал объявление о продаже участка, которое повергло в шок не только его соотечественников, но и всех пользователей Интернета. Землевладелец по имени Арис Софиянто написал в Facebook следующее: "Продаётся участок земли площадью 72 квадратных метра Гондангманисе, Кудус (Центральная Ява). Также в него входит асфальтированный подъездной путь длиной в пять метров. Цена — 100 миллионов рупий". Однако больше всего потенциальных клиентов заинтересовало примечание к объявлению, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Kompas.com. "Если покупатель нас устроит, то в придачу к участку достанется моя сестра, которая, так вышло, ищет серьёзных отношений", - сообщает Арис Софиянто.



К объявлению Арис приложил фотографию указанной девушки, которая оказалась достаточно симпатичной. Благодаря этому объявление быстро распространилось по Сети, и вскоре журналисты нашли самого землевладельца. Мужчина объяснил, что действительно хочет помочь своей сестре, которая разочаровалась в любви. Девушка, которую зовут Дьюи, подтвердила его слова, а также добавила, что уже получила несколько интересных предложений.



"Я дважды разводилась, поэтому хочется найти хорошего партнёра, который полюбит меня такой, какая я есть", - говорит сама Дьюи. life.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: продажа, фермер, участок, Индонезия, сестра — статья прочитана 153 раза Комментарии