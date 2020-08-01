Главная >> Новости >> экономика, общество, в мире >> Землевладелец выставил на продажу участок в придачу с сестрой, которая разочаровалась в любви

Землевладелец выставил на продажу участок в придачу с сестрой, которая разочаровалась в любви



Причём девушка оказалась настолько красивой, что желающие уже выстроились в очередь.

Житель Индонезии опубликовал объявление о продаже участка, которое повергло в шок не только его соотечественников, но и всех пользователей Интернета. Землевладелец по имени Арис Софиянто написал в Facebook следующее: "Продаётся участок земли площадью 72 квадратных метра Гондангманисе, Кудус (Центральная Ява). Также в него входит асфальтированный подъездной путь длиной в пять метров. Цена — 100 миллионов рупий". Однако больше всего потенциальных клиентов заинтересовало примечание к объявлению, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Kompas.com.
"Если покупатель нас устроит, то в придачу к участку достанется моя сестра, которая, так вышло, ищет серьёзных отношений", - сообщает Арис Софиянто.

К объявлению Арис приложил фотографию указанной девушки, которая оказалась достаточно симпатичной. Благодаря этому объявление быстро распространилось по Сети, и вскоре журналисты нашли самого землевладельца. Мужчина объяснил, что действительно хочет помочь своей сестре, которая разочаровалась в любви. Девушка, которую зовут Дьюи, подтвердила его слова, а также добавила, что уже получила несколько интересных предложений.

"Я дважды разводилась, поэтому хочется найти хорошего партнёра, который полюбит меня такой, какая я есть", - говорит сама Дьюи.
life.ru
Категории: экономика, общество, в мире
Ключевые слова: продажа, фермер, участок, Индонезия, сестра
статья прочитана 153 раза
добавлена сегодня, 1 августа, 11:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка