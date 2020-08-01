В Крыму разорился шикарный отель Софии Ротару 🔊 Воспроизвести София Ротару. Фото © Instagram / Villasofia_Yalta



С территории ресторана-гостиницы вывезли всю мебель.



В Крыму разорился бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару. Ворота некогда роскошной гостиницы, расположенной на набережной Ялты, перемотаны проволокой. Отель так и не открыли для туристов после карантина, связанного с ситуацией вокруг коронавируса, передаёт



Портал отмечает, что официальной причиной закрытия виллы называют реновацию, и добавляет — в прежнем виде отель вряд ли будет функционировать. Саму Ротару, её сына Руслана и невестку Светлану не видели в гостинице более года.



По данным портала, ситуация осложняется украинским гражданством семьи артистки. Проблем добавили пандемия и заоблачные цены на номера в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь. Не помогли даже 50-процентные скидки на проживание. Редкие постояльцы жаловались, что сервис на вилле — как в трёхзвёздочной гостинице.



Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что отель Villa Sofia закрылся из-за реновации. Предполагалось, что ремонт помещений и реконструкция самого здания продлятся до мая 2020 года. В Крыму разорился бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару. Ворота некогда роскошной гостиницы, расположенной на набережной Ялты, перемотаны проволокой. Отель так и не открыли для туристов после карантина, связанного с ситуацией вокруг коронавируса, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на Super.Портал отмечает, что официальной причиной закрытия виллы называют реновацию, и добавляет — в прежнем виде отель вряд ли будет функционировать. Саму Ротару, её сына Руслана и невестку Светлану не видели в гостинице более года.По данным портала, ситуация осложняется украинским гражданством семьи артистки. Проблем добавили пандемия и заоблачные цены на номера в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь. Не помогли даже 50-процентные скидки на проживание. Редкие постояльцы жаловались, что сервис на вилле — как в трёхзвёздочной гостинице.Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что отель Villa Sofia закрылся из-за реновации. Предполагалось, что ремонт помещений и реконструкция самого здания продлятся до мая 2020 года. life.ru Категории: экономика, культура, чп и криминал Ключевые слова: банкротство, Ялта, Крым, отель, София Ротару География: Украина — статья прочитана 189 раз Комментарии