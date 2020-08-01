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В Крыму разорился шикарный отель Софии Ротару
С территории ресторана-гостиницы вывезли всю мебель.
В Крыму разорился бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару. Ворота некогда роскошной гостиницы, расположенной на набережной Ялты, перемотаны проволокой. Отель так и не открыли для туристов после карантина, связанного с ситуацией вокруг коронавируса, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на Super.
Портал отмечает, что официальной причиной закрытия виллы называют реновацию, и добавляет — в прежнем виде отель вряд ли будет функционировать. Саму Ротару, её сына Руслана и невестку Светлану не видели в гостинице более года.
По данным портала, ситуация осложняется украинским гражданством семьи артистки. Проблем добавили пандемия и заоблачные цены на номера в отеле — от 20 до 45 тысяч рублей за ночь. Не помогли даже 50-процентные скидки на проживание. Редкие постояльцы жаловались, что сервис на вилле — как в трёхзвёздочной гостинице.
Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что отель Villa Sofia закрылся из-за реновации. Предполагалось, что ремонт помещений и реконструкция самого здания продлятся до мая 2020 года.
life.ru
Категории: экономика, культура, чп и криминал
Ключевые слова: банкротство, Ялта, Крым, отель, София Ротару
География: Украина
Комментарии
Дэн
1 августа, 12:30
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А кто виноват что сейчас он разорился?
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