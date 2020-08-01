Япония: пенсионный возраст сдвигают к 80 годам 🔊 Воспроизвести



Ритейлер электроники Nojima решил позволить сотрудникам работать до 80 лет, повысив пенсионный возраст с 65, сообщает



На такой шаг руководство пошло, чтобы в компании было больше опытных работников.



Предложение распространяется на все 3000 сотрудников в Иокогаме, включая продавцов в магазинах.



Со следующей весны японские компании должны будут прилагать усилия к тому, чтобы нанимать работников до 70-летнего возраста, но Nojima решила расширить возрастную категорию.



Это может помочь сфере розничной торговли, которая сталкивается с нехваткой рабочей силы.



Исполнительный директор Nojima Йошиюки Танака сказал, что "обширный круг пожилых сотрудников будет играть активную роль независимо от местоположения".



Сотрудникам будет предложено продлевать свои трудовые договоры каждый год. Детали по условиям работы и оплате пока не согласованы. Ритейлер электроники Nojima решил позволить сотрудникам работать до 80 лет, повысив пенсионный возраст с 65, сообщает MIGnews На такой шаг руководство пошло, чтобы в компании было больше опытных работников.Предложение распространяется на все 3000 сотрудников в Иокогаме, включая продавцов в магазинах.Со следующей весны японские компании должны будут прилагать усилия к тому, чтобы нанимать работников до 70-летнего возраста, но Nojima решила расширить возрастную категорию.Это может помочь сфере розничной торговли, которая сталкивается с нехваткой рабочей силы.Исполнительный директор Nojima Йошиюки Танака сказал, что "обширный круг пожилых сотрудников будет играть активную роль независимо от местоположения".Сотрудникам будет предложено продлевать свои трудовые договоры каждый год. Детали по условиям работы и оплате пока не согласованы. mignews.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: пенсия, возраст, Япония — статья прочитана 62 раза Комментарии