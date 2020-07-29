Трубоукладчик Академик Черский больше не принадлежит Газпрому 🔊 Воспроизвести © Photo : MarineTraffic



На данный момент судно находится в немецком парту Мукран – логистической базе "Северного потока – 2". Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток – 2", перестал принадлежать "Газпрому", следует из материалов компании. Об этом сообщает



В июне стало известно, что трубоукладчик стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), а тот в свою очередь входил в группу "Газпром". Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится. На данный момент судно находится в немецком парту Мукран – логистической базе "Северного потока – 2". Трубоукладчик "Академик Черский", который, как ожидается, продолжит строительство газопровода "Северный поток – 2", перестал принадлежать "Газпрому", следует из материалов компании. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.В июне стало известно, что трубоукладчик стал принадлежать Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), а тот в свою очередь входил в группу "Газпром". Однако в последнем списке аффилированных лиц компании от 30 июня фонд уже не значится. При этом СТИФ остается действующим юридическим лицом и существует под прежним названием, следует из данных ЕГРЮЛ.



"Газпром" приобрел судно "Академик Черский" в 2015 году. С 2016 года оно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота". На данный момент трубоукладчик находится в немецком парту Мукран – логистической базе "Северного потока – 2".



Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.



Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В декабре Вашингтон ввел санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.



Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: США, судно, санкции, курс, СП-2 — статья прочитана 228 раз Комментарии