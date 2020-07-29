О коронавирусе в Литве сегодня, 29 июля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, обстоятельства заражения части лиц пока не ясны, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



"16 новых случаев, по предварительным данным, два завозных, большинство - в Вильнюсском уезде, еще есть в Паневежском и Каунасском уездах", - сказала BNS в среду утром директор Вильнюсского департамента НЦОЗ.



Чтобы взять под контроль ухудшающуюуся эпидемиологическую ситуацию правительство в среду намерено вернуть обязательное ношение масок в местах торговли, общественном транспорте и других закрытых помещениях. Как сказала LRT главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене, эти меры предпринимаются, чтобы уменьшить число таких случаев, когда источник заражения установить не удается. За минувшие сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, обстоятельства заражения части лиц пока не ясны, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене."16 новых случаев, по предварительным данным, два завозных, большинство - в Вильнюсском уезде, еще есть в Паневежском и Каунасском уездах", - сказала BNS в среду утром директор Вильнюсского департамента НЦОЗ.Чтобы взять под контроль ухудшающуюуся эпидемиологическую ситуацию правительство в среду намерено вернуть обязательное ношение масок в местах торговли, общественном транспорте и других закрытых помещениях. Как сказала LRT главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене, эти меры предпринимаются, чтобы уменьшить число таких случаев, когда источник заражения установить не удается. * * *



Правительство Литвы в среду на заседании примет решение, вернуться ли к обязательному ношению масок в местах торговли, общественном транспорте и других закрытых помещениях, чтобы замедлить распространение коронавируса.



В понедельник это предварительно одобрил комитет правительства, ответственный за управление коронавирусным кризисом.



"Мы видим, что и в Литве, и во всем мире число заболеваний растет, мы предложим внести поправки в постановление и ввести несколько дополнительных требований - в общественных закрытых местах носить маски и соблюдать другие требования", - сказал на пресс-конференции в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.



"Экономика должна жить, рабочие места должны оставаться, люди должны работать, ходить на работу, поэтому нам нужно научиться жить со средствами защиты", - добавил он.



Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы коронавируса.



Сейчас ношение масок рекомендуется.



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Литовское правительство решит, обязать ли операторов мобильной связи предоставлять данные о гражданах Литвы за рубежом, а в случае необходимости - и помогать с ними связываться.



В подготовленных МИД поправках к Закону об электронной связи намечается обязать операторов предоставлять данные о числе находящихся за рубежом пользователей услуг, пересылать сообщения МИД, помогать связываться с гражданами Литвы или Евросоюза (ЕС), если возникает угроза для их безопасности, здоровья или жизни.



Сейчас при предоставлении консульской помощи Литва не располагает актуальными данными о находящихся за рубежом жителях, пользующихся услугами операторов страны, также не регламентировано сотрудничество МИД и операторов.



В условиях пандемии коронавируса Литва рассылала информацию находящимся за рубежом или не имеющим возможности вернуться гражданам на основании отдельного соглашения с операторами. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 236 раз Комментарии