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В Литве число ДТП за год выросло почти на 20 процентов

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Всего за минувшую неделю в авариях пострадали 93 человека, в том числе шестнадцать несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом число дорожно-транспортных происшествий в Литве с 17 по 23 июля увеличилось на 19,4 процента – до 80 инцидентов. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Дорожной полиции республики.

За неделю в балтийской республике в авариях погибли два человека – велосипедист и пассажирка автомобиля. Оба смертельных случаях произошли в минувшую субботу в Вильнюсском уезде. По данным полиции, число смертей за год уменьшилось на четыре.
Всего за 17-23 июля в ДТП пострадали 93 человека, в том числе 16 несовершеннолетних (шесть велосипедистов, три пассажира, три пешехода, два мотоциклиста и два водителя мопеда). Большинство пострадавших были водителями. По сравнению с показателем прошлого года это значение выросло на 24 процента.

По предварительным данным, аварии происходили из-за неспособности выбрать безопасную скорость движения или ее превышения, несоблюдения требования уступить место приоритетному транспортному средству, невыполнения водителями обязанностей по пропуску пешеходов, несоблюдения безопасного расстояния до другого транспортного средства и некоторых других причин.

Как сообщает Департамент дорожной полиции, в этом году в Литве в ДТП погибли 78 человек, что на 13,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди погибших было трое несовершеннолетних.
lt.sputniknews.ru
Категории: авто, чп и криминал
Ключевые слова: статистика, ДТП, пострадавшие, погибшие
География: Литва
статья прочитана 208 раз
добавлена сегодня, 29 июля, 09:30

Комментарии

Дэн
29 июля, 10:25
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На дорогу начали по возрасту вылазить деградированные воспитанники молодых демократий жуликов и воров,олигархов. Результат очевиден.
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Дэн
29 июля, 10:28
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Так же злую шутку сыграли депутаты решившие усовершенствовать не специалистами правила дорожного движения. Депутаты решили что они гении дорожного движения,по моему эта звездная болезнь будет дорого стоить?
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