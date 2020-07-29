В Литве число ДТП за год выросло почти на 20 процентов 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / bnenin



Всего за минувшую неделю в авариях пострадали 93 человека, в том числе шестнадцать несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом число дорожно-транспортных происшествий в Литве с 17 по 23 июля увеличилось на 19,4 процента – до 80 инцидентов. Об этом сообщает



За неделю в балтийской республике в авариях погибли два человека – велосипедист и пассажирка автомобиля. Оба смертельных случаях произошли в минувшую субботу в Вильнюсском уезде. По данным полиции, число смертей за год уменьшилось на четыре. Всего за минувшую неделю в авариях пострадали 93 человека, в том числе шестнадцать несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом число дорожно-транспортных происшествий в Литве с 17 по 23 июля увеличилось на 19,4 процента – до 80 инцидентов. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Дорожной полиции республики.За неделю в балтийской республике в авариях погибли два человека – велосипедист и пассажирка автомобиля. Оба смертельных случаях произошли в минувшую субботу в Вильнюсском уезде. По данным полиции, число смертей за год уменьшилось на четыре. Всего за 17-23 июля в ДТП пострадали 93 человека, в том числе 16 несовершеннолетних (шесть велосипедистов, три пассажира, три пешехода, два мотоциклиста и два водителя мопеда). Большинство пострадавших были водителями. По сравнению с показателем прошлого года это значение выросло на 24 процента.



По предварительным данным, аварии происходили из-за неспособности выбрать безопасную скорость движения или ее превышения, несоблюдения требования уступить место приоритетному транспортному средству, невыполнения водителями обязанностей по пропуску пешеходов, несоблюдения безопасного расстояния до другого транспортного средства и некоторых других причин.



Как сообщает Департамент дорожной полиции, в этом году в Литве в ДТП погибли 78 человек, что на 13,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди погибших было трое несовершеннолетних. lt.sputniknews.ru Категории: авто, чп и криминал Ключевые слова: статистика, ДТП, пострадавшие, погибшие География: Литва — статья прочитана 208 раз Комментарии