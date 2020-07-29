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В Литве рыночным торговцам начали выплачивать компенсации

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В Минэкономики рассчитывают, что эта помощь сможет хотя бы частично компенсировать убытки, понесенные предпринимателями из-за пандемии коронавируса. В Литве между рыночными торговцами, пострадавшими от последствий коронавируса, распределили уже более 650 тысяч евро. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство экономики республики.

Единовременные платежи в размере 300 евро уже получили 2177 трейдеров.

"Мы довольны активностью мелких предпринимателей даже в летний сезон и надеемся, что эта помощь сможет хотя бы частично компенсировать убытки, понесенные трейдерами непродовольственного рынка", – заявила замминистра экономики Екатерина Рояка.
Прежде чем подать заявку на компенсацию, торговцев просят убедиться, что указанный в ней банковский счет действителен.

Из-за пандемии COVID-19 и объявленного карантина мелкие предприниматели, торгующие на непродовольственных рынках, были вынуждены приостановить свою деятельность, поэтому им предоставляется компенсация на основании бизнес-лицензии или сертификата индивидуальной деятельности.

Желающие воспользоваться этой мерой должны заполнить заявку через сайт Государственной налоговой инспекции (ГНИ). В случае затруднений при заполнении заявления предприниматели могут обратиться в территориальные подразделения ведомства. Заявки на компенсацию должны быть поданы до 16 сентября этого года.

Списки бенефициаров составляются один раз в неделю. Мелкие торговцы, которые заплатили более высокие суммы за аренду, могут воспользоваться другой мерой – компенсацией за аренду.

Для того чтобы получить выплату, предприниматель должен быть активным на рынке с 1 марта этого года до 15 марта включительно и продолжать деятельность в соответствии с бизнес-сертификатом или индивидуальным сертификатом деятельности с 30 апреля, когда были сняты ограничения.

Всего из государственного бюджета на компенсации предпринимателям было выделено шесть миллионов евро.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: экономика, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 276 раз
добавлена сегодня, 29 июля, 08:30

Комментарии

Екатерина
29 июля, 10:35
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Компенсация в форме издевательства.
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