Украина передала МИД России ноту протеста в связи военно-морским парадом в Севастополе 🔊 Воспроизвести



В Киеве расценили парад "как очередное нарушение российской стороной норм международного права", передает



Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе. Об этом сообщило украинское дипведомство на своем сайте.



МИД расценил российский парад "как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", отмечается в пресс-релизе. В этой связи Киев потребовал от РФ "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной украинской территории". В Киеве расценили парад "как очередное нарушение российской стороной норм международного права", передает ТАСС Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе. Об этом сообщило украинское дипведомство на своем сайте.МИД расценил российский парад "как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", отмечается в пресс-релизе. В этой связи Киев потребовал от РФ "немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной украинской территории". Рссийские военные моряки в воскресенье отметили День ВМФ РФ парадами во всех крупнейших базах флота - от Петропавловска-Камчатского до Балтийска. Проведены также военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).



После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, нота, парад, Крым, ВМФ География: Украина — статья прочитана 156 раз Комментарии