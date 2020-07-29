Минфин РФ решил конфисковывать подозрительные накопления россиян 🔊 Воспроизвести Фото: Андрей Любимов / РБК



Соответствующий законопроект внесен в правительство. Пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение, передает



Министерство финансов предлагает поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В пресс-службе Минфина уточнили РБК, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом. Соответствующий законопроект внесен в правительство. Пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение, передает РБК Министерство финансов предлагает поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.В пресс-службе Минфина уточнили РБК, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом. Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. «В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с Гражданским.



На основании закона, который был принят в рамках пенсионной реформы 2018 года, в бюджет Пенсионного фонда уже должны перечисляться «конфискованные денежные средства в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений».



В Минфине отметили, что законопроект внесен в правительство. В нем указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре текущего года. При этом в ведомстве пока не сообщили, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств. Кроме того, в министерстве пока не определились, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.



В настоящее время в пользу государства изымается только имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих.



Как сообщают «Известия», в большинстве фракций Госдумы эту инициативу поддержали из-за дефицита средств ПФР и падения его доходов. «Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает», — заявил газете первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов. По его словам, инициатива Минфина является попыткой «заштопать» эту систему.



Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями», комментируя эту инициативу, сказал: «Мы вносили поправки, чтобы такие средства направлялись целевым способом на рост пенсий, а не просто размывались в общем бюджете и экономили ежегодный размер трансферта ПФР из федерального бюджета». Однако, как уточнил депутат, на этот законопроект правительство дало отрицательное заключение.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ) сообщил газете, что сейчас Пенсионный фонд испытывает большую нехватку средств. «По моим подсчетам, реальный дефицит составляет около 650 млрд руб., хотя в бюджете он ниже (согласно данным на 2020 год, дефицит ПФР равен 118,4 млрд руб.)», — сказал он. При этом депутат добавил, что даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию.



В Пенсионном фонде не стали комментировать «Известиям» инициативу Минфина.



Как сообщает газета, в 2020 году Пенсионный фонд впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, которое было не подтверждено доходами. Генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в июне на заседании Совета Федерации, заявил, что с начала года эта сумма составила 21,4 млрд руб.



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Пакет поправок в законодательство должен ликвидировать имеющуюся лакуну: сейчас у коррупционеров нельзя конфисковывать вклады и наличные деньги, пояснили в министерстве. Нововведение будет касаться чиновников и их близких.



Законопроекты о конфискации денежных средств, законность получения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые по должности обязаны декларировать свое имущество. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос РБК о проекте поправок в закон «О противодействии коррупции» и статью 235 Гражданского кодекса.



В министерстве пояснили, что законопроекты призваны создать механизм обращения в доход государства подозрительных денежных средств, поступивших на счета чиновников, обязанных подавать декларации. Конфискация станет возможной, «если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения».



Под действие новых законопроектов подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, муниципальные служащие, и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.



Конфискация средств станет возможна после проверки законности доходов и по решению суда. Кроме того, в Минюсте уточнили, что изменения потребуется вносить и в Бюджетный кодекс, чтобы определить, куда следует зачислить изъятые средства.



Сейчас конфискации по закону подлежат лишь некоторые виды активов: недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и средства на счетах в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах. В ноябре 2019 года Конституционный суд признал законной конфискацию имущества дальних родственников и знакомых коррупционеров.



В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).



Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство финансов предложило поправки, по которым конфисковывать можно будет и денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. В пресс-службе Минфина уточнили РБК, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом.



В свою очередь Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, для уточнения перечня доходов бюджета ПФР. Поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с Гражданским, утончили в Минфине. rbc.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: чиновники, деньги, конфискация География: Россия — статья прочитана 84 раза Комментарии