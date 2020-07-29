Замглавреда Медузы уличили в связи со структурами Ходорковского 🔊 Воспроизвести



Заместитель главного редактора издания "Медуза" журналист Татьяна Лысова тесно связана с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Она не раз выступала в интересах олигарха и даже была свидетелем защиты по "второму делу" нефтяной компании, сообщает



Кроме того, при запуске "Медуза" получила 250 тысяч долларов от амнистированного олигарха. Издание также получает гранты от западных компаний OAK Foundation и правительственного агентства SIDA, которые связаны с фондом Джорджа Сороса.



Также СМИ связано с Прибалтийским центром совершенствования медиа, созданным в 2016 году для противодействия российским изданиям. А после объявления о выделении "продемократическим" объединениям России гранта от Государственного департамента США в размере пяти миллионов долларов "Медуза" совместно с другими оппозиционными СМИ создали "Синдикат-100". Данное объединение обладает всеми необходимыми юридическими основаниями для получения грантов. Заместитель главного редактора издания "Медуза" журналист Татьяна Лысова тесно связана с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Она не раз выступала в интересах олигарха и даже была свидетелем защиты по "второму делу" нефтяной компании, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на Комитет защиты национальных интересов.Кроме того, при запуске "Медуза" получила 250 тысяч долларов от амнистированного олигарха. Издание также получает гранты от западных компаний OAK Foundation и правительственного агентства SIDA, которые связаны с фондом Джорджа Сороса.Также СМИ связано с Прибалтийским центром совершенствования медиа, созданным в 2016 году для противодействия российским изданиям. А после объявления о выделении "продемократическим" объединениям России гранта от Государственного департамента США в размере пяти миллионов долларов "Медуза" совместно с другими оппозиционными СМИ создали "Синдикат-100". Данное объединение обладает всеми необходимыми юридическими основаниями для получения грантов. life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, евросоюз, СМИ, пропаганда, противостояние — статья прочитана 184 раза Комментарии