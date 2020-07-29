Меркель удалось приостановить греко-турецкий газовый конфликт 🔊 Воспроизвести Турецкое геологоразведывательное судно в Средиземном море



Афины считают, что обладают эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа, передает Афины считают, что обладают эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа, передает DW Греция приветствовала решение Турции приостановить геологоразведочные работы в районе греческих островов в Средиземном море, что в последнее время привело крезкому обострению отношений между двумя странами. Как заявили во вторник, 28 июля, в кругах близких к Минобороны Греции, большинство турецких военных судов покинули регион южнее острова Крит. Военно-морские силы Греции также отвели часть своего флота на базы.



Разрядке напряженности в регионе способствовала посредническая деятельность федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), сообщает агентства dpa. На минувшей неделе глава немецкого правительства провела переговоры как с президентом турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.



Долговременного решения конфликта не видно



Однако, отмечают эксперты, пока не удалось достичь долговременного решения конфликта. Афины считают, что обладают эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах Средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа. Анкара в свою очередь ссылается на условия соглашения, заключенного с признанным ООН правительством национального согласия Ливии.



В середине июля глава МИД Греции призвал партнеров по Евросоюзу подготовить экономические санкции против Турции, если она не прекратить геологоразведку в экономических зоне Греции. Анкара призывает Афины решить спорные вопросы в двустороннем диалоге, не используя ЕС в качестве инструмента давления. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: война, Греция, Турция, остров, корабли, ВМФ — статья прочитана 180 раз Комментарии