Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Claude Paris



В проекте участвуют Россия, США, Китай, Евросоюз, Индия, Япония и Южная Корея, сообщает



Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году. Об этом заявил генеральный директор проекта Бернар Биго на церемонии по случаю начала работ во французской коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс.



"После многих лет подготовки и огромного количества усилий со стороны всех участников проекта мы готовы начать сборку токамака (тороидальная камера с магнитными катушками, – прим. ТАСС). Мы недавно получили множество ключевых компонентов ИТЭР, благодаря чему мы начнем собирать реактор, параллельно продолжая научные и инженерно-конструкторские работы. Другие компоненты установки прибудут на площадку в следующие два года", – рассказал Биго. В проекте участвуют Россия, США, Китай, Евросоюз, Индия, Япония и Южная Корея, сообщает ТАСС Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году. Об этом заявил генеральный директор проекта Бернар Биго на церемонии по случаю начала работ во французской коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс."После многих лет подготовки и огромного количества усилий со стороны всех участников проекта мы готовы начать сборку токамака (тороидальная камера с магнитными катушками, – прим. ТАСС). Мы недавно получили множество ключевых компонентов ИТЭР, благодаря чему мы начнем собирать реактор, параллельно продолжая научные и инженерно-конструкторские работы. Другие компоненты установки прибудут на площадку в следующие два года", – рассказал Биго. На церемонии, которая проходит во французском исследовательском центре Кадараш, присутствуют президент Франции Эмманюэль Макрон и другие официальные представители стран, которые участвуют в создании ИТЭР, а также гендиректор Росатома Алексей Лихачев.



Каждая страна-участник отвечает за производство и доставку тех систем, которые они обязались создать в рамках проекта, обеспечивая 9%-й вклад в стоимость сооружения реактора. Ожидается, что сооружение реактора закончат в 2025 году. Тогда участники ИТЭР рассчитывают получить первую плазму, что подтвердит работоспособность термоядерных реакторов на практике.



По текущим планам ИТЭР будет вырабатывать около 500 МВт тепловой энергии и около 200 МВт электричества.



Будущее термоядерной энергетики



В проекте ИТЭР участвуют Китай, Евросоюз, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США. В основу реактора положена установка токамак, котораую считают наиболее перспективным устройством для управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта – продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.



По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российская сторона занимается изготовлением и поставкой 25 высокотехнологичных систем будущей установки. Реактор сооружают на юге Франции, рядом с исследовательским центром Кадараш. Категории: в мире, технологии, образование Ключевые слова: Франция, реактор, термоядерный — статья прочитана 214 раз Комментарии