Главная >> Новости >> в мире, технологии, образование >> Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

© AP Photo/Claude Paris


В проекте участвуют Россия, США, Китай, Евросоюз, Индия, Япония и Южная Корея, сообщает ТАСС.

Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году. Об этом заявил генеральный директор проекта Бернар Биго на церемонии по случаю начала работ во французской коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс.

"После многих лет подготовки и огромного количества усилий со стороны всех участников проекта мы готовы начать сборку токамака (тороидальная камера с магнитными катушками, – прим. ТАСС). Мы недавно получили множество ключевых компонентов ИТЭР, благодаря чему мы начнем собирать реактор, параллельно продолжая научные и инженерно-конструкторские работы. Другие компоненты установки прибудут на площадку в следующие два года", – рассказал Биго.
На церемонии, которая проходит во французском исследовательском центре Кадараш, присутствуют президент Франции Эмманюэль Макрон и другие официальные представители стран, которые участвуют в создании ИТЭР, а также гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Каждая страна-участник отвечает за производство и доставку тех систем, которые они обязались создать в рамках проекта, обеспечивая 9%-й вклад в стоимость сооружения реактора. Ожидается, что сооружение реактора закончат в 2025 году. Тогда участники ИТЭР рассчитывают получить первую плазму, что подтвердит работоспособность термоядерных реакторов на практике.

По текущим планам ИТЭР будет вырабатывать около 500 МВт тепловой энергии и около 200 МВт электричества.

Будущее термоядерной энергетики

В проекте ИТЭР участвуют Китай, Евросоюз, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США. В основу реактора положена установка токамак, котораую считают наиболее перспективным устройством для управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта – продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российская сторона занимается изготовлением и поставкой 25 высокотехнологичных систем будущей установки. Реактор сооружают на юге Франции, рядом с исследовательским центром Кадараш.
Категории: в мире, технологии, образование
Ключевые слова: Франция, реактор, термоядерный
статья прочитана 214 раз
добавлена сегодня, 29 июля, 09:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка