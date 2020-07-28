Главная >> Новости >> экономика, политика, технологии, в Европе >> Вильнюс призывает Минск не запускать БелАЭС, не устранив недостатки

Вильнюс призывает Минск не запускать БелАЭС, не устранив недостатки

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс


Литва призвала Минск не вводить в эксплуатацию Белорусскую АЭС (БелАЭС), не устранив недостатки ее безопасности.

С таким призывом министры иностранных дел и энергетики Литвы обратились к министрам иностранных дел, энергетики и по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщил литовский МИД.

"С началом работы никакой атомной станции не следует спешить за счет обеспечения безопасности, и оно не должно специально согласовываться с календарем выборов (президента Беларуси - BNS). Приходится сожалеть, что в случае с БелАЭС можно усмотреть такие тенденции, хотя сохраняется целый ряд нерешенных проблем безопасности", - приведены в сообщении слова министра ИД Линаса Линкявичюса.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что Литва занимает последовательную и четкую позицию как в вопросе о ядерной безопасности, так и в отношении необходимых резервов.

"Во-первых, на ядерном объекте еще до запуска должны быть проведены в жизнь международные стандарты безопасности. Во-вторых, АЭС не может запускаться без необходимых резервов. Мы поставили этот вопрос перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), мы внятно говорим это и Беларуси, которая не сможет использовать Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию для нужд БелАЭС", - утверждает Ж. Вайчюнас.

В письме в очередной раз говорится о законодательно закрепленном положении, что энергетические мощности Литвы нельзя будет использовать для выгоды БелАЭС.

Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.
BNS
Категории: экономика, политика, технологии, в Европе
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
статья прочитана 258 раз
добавлена сегодня, 28 июля, 18:30

Комментарии

As
28 июля, 19:40
#
Вот бы так о Литве заботились бы.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка