Вильнюс призывает Минск не запускать БелАЭС, не устранив недостатки 🔊 Воспроизвести Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс



Литва призвала Минск не вводить в эксплуатацию Белорусскую АЭС (БелАЭС), не устранив недостатки ее безопасности.



С таким призывом министры иностранных дел и энергетики Литвы обратились к министрам иностранных дел, энергетики и по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщил литовский МИД.



"С началом работы никакой атомной станции не следует спешить за счет обеспечения безопасности, и оно не должно специально согласовываться с календарем выборов (президента Беларуси - BNS). Приходится сожалеть, что в случае с БелАЭС можно усмотреть такие тенденции, хотя сохраняется целый ряд нерешенных проблем безопасности", - приведены в сообщении слова министра ИД Линаса Линкявичюса. Литва призвала Минск не вводить в эксплуатацию Белорусскую АЭС (БелАЭС), не устранив недостатки ее безопасности.С таким призывом министры иностранных дел и энергетики Литвы обратились к министрам иностранных дел, энергетики и по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщил литовский МИД."С началом работы никакой атомной станции не следует спешить за счет обеспечения безопасности, и оно не должно специально согласовываться с календарем выборов (президента Беларуси - BNS). Приходится сожалеть, что в случае с БелАЭС можно усмотреть такие тенденции, хотя сохраняется целый ряд нерешенных проблем безопасности", - приведены в сообщении слова министра ИД Линаса Линкявичюса. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что Литва занимает последовательную и четкую позицию как в вопросе о ядерной безопасности, так и в отношении необходимых резервов.



"Во-первых, на ядерном объекте еще до запуска должны быть проведены в жизнь международные стандарты безопасности. Во-вторых, АЭС не может запускаться без необходимых резервов. Мы поставили этот вопрос перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), мы внятно говорим это и Беларуси, которая не сможет использовать Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию для нужд БелАЭС", - утверждает Ж. Вайчюнас.



В письме в очередной раз говорится о законодательно закрепленном положении, что энергетические мощности Литвы нельзя будет использовать для выгоды БелАЭС.



Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса. BNS Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 258 раз Комментарии