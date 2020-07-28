Иной формат Праздника моря - иные впечатления?

В этом году Клайпеда Праздник моря провела в ином формате. Было интересно и несколько тревожно увидеть результат.
Чтобы не собирать большие скопление людей – всё ради нашей же безопасности - организаторы время проведения мероприятий не указывали, анонсировали только их место.
Морские традиции, настроение и дух праздника были выдержаны. Парад парусников, отдача почестей морякам у памятника «Альбатроса», венки в море в память о не вернувшихся моряках – всё это было.
На реке Данге – в центре города - прошли традиционные соревнования. Радовали душу отдельные интересные выступления-вкрапления в разных местах города. И постоянно шло сравнение с масштабом мероприятий прошлых лет. Но такое уж время, что тут сделать.
Широкой праздничной ярмарки тоже не было. Работали только единичные точки. Зато все предложенные товары можно было внимательно рассмотреть.
Впечатлили акварельные картины с видами города, с морскими мотивами. Раньше такие работы не попадались или просто не оставались в памяти из-за обилия другой продукции.
Мы шли на праздник с установкой – на улице ничего есть не будем! Такое уж нынче время. Но находившись, нагрузившись впечатлениями и изрядно проголодавшись, всё же не устояли перед аппетитными яствами в сквере на набережной реки.
Цеппелины были просто обалденные: картошка изумительная, подливка вкуснейшая. Правда, в одном цеппелине мяса было немного, в другом – ещё меньше. Но чудные шкварки этот «недочёт» с лихвой перекрыли. Большая порция обошлась всего в 5 евро. И цена порадовала не меньше самого угощения.
Оставил замечательное впечатление и шашлык с дымком, впечатлило отлично приготовленное мясо без жил.
В уличных кафе народу было не много, место можно было найти - это большой плюс. Было на удивление очень чисто, все аккуратно уносили мусор в отведённые места.
Два дня хорошей погоды из трёх дней праздника, оправдавшиеся ожидания, счастливые и умиротворённые лица людей – эти положительные моменты праздника дают основание сказать, что Праздник моря был хорош, оставил приятные впечатления. За что его организаторам - спасибо!
На сайте www.obzor.lt и на странице «Обзора» в социальной сети Facebook можно посмотреть большие фоторепортажи автора и Леонида Соболева.
Впечатлили акварельные картины с видами города, с морскими мотивами. Раньше такие работы не попадались или просто не оставались в памяти из-за обилия другой продукции.
Мы шли на праздник с установкой – на улице ничего есть не будем! Такое уж нынче время. Но находившись, нагрузившись впечатлениями и изрядно проголодавшись, всё же не устояли перед аппетитными яствами в сквере на набережной реки.
Цеппелины были просто обалденные: картошка изумительная, подливка вкуснейшая. Правда, в одном цеппелине мяса было немного, в другом – ещё меньше. Но чудные шкварки этот «недочёт» с лихвой перекрыли. Большая порция обошлась всего в 5 евро. И цена порадовала не меньше самого угощения.
Оставил замечательное впечатление и шашлык с дымком, впечатлило отлично приготовленное мясо без жил.
В уличных кафе народу было не много, место можно было найти - это большой плюс. Было на удивление очень чисто, все аккуратно уносили мусор в отведённые места.
Два дня хорошей погоды из трёх дней праздника, оправдавшиеся ожидания, счастливые и умиротворённые лица людей – эти положительные моменты праздника дают основание сказать, что Праздник моря был хорош, оставил приятные впечатления. За что его организаторам - спасибо!
На сайте www.obzor.lt и на странице «Обзора» в социальной сети Facebook можно посмотреть большие фоторепортажи автора и Леонида Соболева.
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: праздник моря