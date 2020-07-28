Иной формат Праздника моря - иные впечатления? 🔊 Воспроизвести







В этом году Клайпеда Праздник моря провела в ином формате. Было интересно и несколько тревожно увидеть результат.



Чтобы не собирать большие скопление людей – всё ради нашей же безопасности - организаторы время проведения мероприятий не указывали, анонсировали только их место.



Морские традиции, настроение и дух праздника были выдержаны. Парад парусников, отдача почестей морякам у памятника «Альбатроса», венки в море в память о не вернувшихся моряках – всё это было.



На реке Данге – в центре города - прошли традиционные соревнования. Радовали душу отдельные интересные выступления-вкрапления в разных местах города. И постоянно шло сравнение с масштабом мероприятий прошлых лет. Но такое уж время, что тут сделать. Чтобы не собирать большие скопление людей – всё ради нашей же безопасности - организаторы время проведения мероприятий не указывали, анонсировали только их место.Морские традиции, настроение и дух праздника были выдержаны. Парад парусников, отдача почестей морякам у памятника «Альбатроса», венки в море в память о не вернувшихся моряках – всё это было.На реке Данге – в центре города - прошли традиционные соревнования. Радовали душу отдельные интересные выступления-вкрапления в разных местах города. И постоянно шло сравнение с масштабом мероприятий прошлых лет. Но такое уж время, что тут сделать.



Впечатлили акварельные картины с видами города, с морскими мотивами. Раньше такие работы не попадались или просто не оставались в памяти из-за обилия другой продукции.



Мы шли на праздник с установкой – на улице ничего есть не будем! Такое уж нынче время. Но находившись, нагрузившись впечатлениями и изрядно проголодавшись, всё же не устояли перед аппетитными яствами в сквере на набережной реки.



Цеппелины были просто обалденные: картошка изумительная, подливка вкуснейшая. Правда, в одном цеппелине мяса было немного, в другом – ещё меньше. Но чудные шкварки этот «недочёт» с лихвой перекрыли. Большая порция обошлась всего в 5 евро. И цена порадовала не меньше самого угощения.











Оставил замечательное впечатление и шашлык с дымком, впечатлило отлично приготовленное мясо без жил.



В уличных кафе народу было не много, место можно было найти - это большой плюс. Было на удивление очень чисто, все аккуратно уносили мусор в отведённые места.



Два дня хорошей погоды из трёх дней праздника, оправдавшиеся ожидания, счастливые и умиротворённые лица людей – эти положительные моменты праздника дают основание сказать, что Праздник моря был хорош, оставил приятные впечатления. За что его организаторам - спасибо!



На сайте www.obzor.lt и на странице «Обзора» в социальной сети Facebook можно посмотреть большие фоторепортажи автора и Леонида Соболева.



Широкой праздничной ярмарки тоже не было. Работали только единичные точки. Зато все предложенные товары можно было внимательно рассмотреть.Впечатлили акварельные картины с видами города, с морскими мотивами. Раньше такие работы не попадались или просто не оставались в памяти из-за обилия другой продукции.Мы шли на праздник с установкой – на улице ничего есть не будем! Такое уж нынче время. Но находившись, нагрузившись впечатлениями и изрядно проголодавшись, всё же не устояли перед аппетитными яствами в сквере на набережной реки.Цеппелины были просто обалденные: картошка изумительная, подливка вкуснейшая. Правда, в одном цеппелине мяса было немного, в другом – ещё меньше. Но чудные шкварки этот «недочёт» с лихвой перекрыли. Большая порция обошлась всего в 5 евро. И цена порадовала не меньше самого угощения.Оставил замечательное впечатление и шашлык с дымком, впечатлило отлично приготовленное мясо без жил.В уличных кафе народу было не много, место можно было найти - это большой плюс. Было на удивление очень чисто, все аккуратно уносили мусор в отведённые места.Два дня хорошей погоды из трёх дней праздника, оправдавшиеся ожидания, счастливые и умиротворённые лица людей – эти положительные моменты праздника дают основание сказать, что Праздник моря был хорош, оставил приятные впечатления. За что его организаторам - спасибо! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: праздник моря География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 241 раз Комментарии