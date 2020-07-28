«НА КРЫЛЬЯХ ФЛАМЕНКО» на фестивале «Перекрёсток» в Друскининкай 🔊 Воспроизвести Фламенко (Flamenco) - испанский танец страсти!



Истоки фламенко следует искать ещё в мавританской музыкальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цыганская музыка — многие считают основными, истинными носителями стиля именно испанских цыган.



Что скрывается за звучным и манящим словом «фламенко», неразрывно связанным с далекой страстной Испанией?



Темперамент испанской музыки восхищает композиторов разных стран и народов, ее ритмы манят и представителей других сфер искусства – художников, певцов, танцоров. Не случайно французский композитор Жорж Бизе свою знаменитейшую оперу „Кармен“ создал вдохновленный красочностью испанской музыки. Арии из этой оперы прозвучат и в музыкально-танцевальном спектакле «НА КРЫЛЬЯХ ФЛАМЕНКО», включённом в программу Международного театрального фестиваля «Перекресток» (Sankryža) в Друскининкай. Темперамент испанской музыки восхищает композиторов разных стран и народов, ее ритмы манят и представителей других сфер искусства – художников, певцов, танцоров. Не случайно французский композитор Жорж Бизе свою знаменитейшую оперу „Кармен“ создал вдохновленный красочностью испанской музыки. Арии из этой оперы прозвучат и в музыкально-танцевальном спектакле «НА КРЫЛЬЯХ ФЛАМЕНКО», включённом в программу Международного театрального фестиваля «Перекресток» (Sankryža) в Друскининкай. Этот спектакль создан тремя художниками: певицей - солисткой Литовского национального театра оперы и балета Довиле Казонайте, дважды лауреатом международных конкурсов пианисткой Рутой Миколайтите-Кашубене (с огромным успехом она выступала в знаменитейших залах Gasteig, Мюнхен, Beethovenhalle, Бонн, Konzerthaus, Вена, Берлинская филармония и др.) и знаменитой танцовщицей фламенко Наталией Ковалёвой.



Наталия Ковалёва – выпускница государственного института культуры Санкт-Петербурга. Она хорошо известна как солистка ансамбля «Lietuva» и по многим спектаклям Анжелики Холиной. Наталия танцевала на сцене вместе с великими звездами фламенко, такими как Soledad Gonsales, Pepe Cutillas.



Созданный ею в Литве танцевальный коллектив фламенко „Soleà“ «прогремел» во всем мире, став неоднократным победителем международных конкурсов. Сегодня этому коллективу, в котором 50 человек разного возраста, уже 15 лет!



Спектакль «НА КРЫЛЬЯХ ФЛАМЕНКО» украсят и две очаровательные юные пианистки, которые сегодня продолжают учебу в Киеве - это Кая и Клея Кашубайте.



Несмотря на молодость, у девушек огромный опыт концертной деятельности во Франции, Италии, Австрии, Англии, Швейцарии, Сербии, Украины, Литвы и Латвии! В их послужном списке - 5 Grand Prix и 50 первых мест!



Колоритные картинки испанской жизни, чарующие мелодии произведений разных композиторов и, конечно же, головокружительные ритмы танца никого не оставят равнодушными!



И может быть, у кого-то из вас появится желание попробовать себя в этом необыкновенном танце вечной молодости и любви!



Не пропустите!



Музыкально-танцевальный спектакль «НА КРЫЛЬЯХ ФЛАМЕНКО» состоится



8 августа (начало в 19 час.), Санаторий «Eglės sanatorija» (ул. Эглес, 1), Киноконцертный зал



Билеты продаются в системе Bilietai.lt, а с 1 августа - в санаториях "Eglės sanatorija", "Беларусь", Grand Spa «Lietuva», а также в "Info centras". Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, фламенко, «Перекрёсток» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 76 раз Комментарии