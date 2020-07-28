Литва, Польша и Украина договорились о помощи в борьбе с агрессией РФ, с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото: twitter.com/DmytroKuleba Встреча министров в Люблине



Литва, Польша и Украина договорились углублять сотрудничество в сфере борьбы Украины с агрессией России, а также о совместных действиях в борьбе с пандемией коронавируса.



Во вторник министры иностранных дел стран в Люблине подписали совместную декларацию, в которой государства закрепили эти и другие цели, а также обязали создать на время их реализации так называемый Люблинский треугольник.



"Министры также решили проводить регулярные встречи, которые будут включать многосторонние сессии, а также сотрудничество с избранными партнерами. Они также решили проводить консультации представителей МИД высокого уровня и учредить должности по поддержанию связей в МИД", – говорится в декларации. Литва, Польша и Украина договорились углублять сотрудничество в сфере борьбы Украины с агрессией России, а также о совместных действиях в борьбе с пандемией коронавируса.Во вторник министры иностранных дел стран в Люблине подписали совместную декларацию, в которой государства закрепили эти и другие цели, а также обязали создать на время их реализации так называемый Люблинский треугольник."Министры также решили проводить регулярные встречи, которые будут включать многосторонние сессии, а также сотрудничество с избранными партнерами. Они также решили проводить консультации представителей МИД высокого уровня и учредить должности по поддержанию связей в МИД", – говорится в декларации. В ней отмечаются общие государственные, исторические и культурные связи, выгодна сотрудничества в сферах политики, экономики, инфраструктуры, безопасности, обороны, культуры, необходимость углубления сотрудничества между ЕС и НАТО, а также со странами Восточного партнерства.



В документе также обращается внимание на "общие угрозы в сфере безопасности, а также на грузы пандемии".



"С учетом продолжающейся агрессии России в Украине, министры берут обязательство координировать свои действия с целью поддержания международного права, в рамках трехстороннего сотрудничества и сотрудничества с международными организациями они строго осуждают попытки Российской Федерации аннексировать Автономную Крымскую Республику и город Севастополь", – говорится в заявлении.



"Они обязуются привлекать общую помощь в борьбе с пандемией коронавируса", – говорится в декларации.



Россию также призывают вывести военных из Донецка и Луганска в Украине, выражается поддержка независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины, ее устремлениям интеграции в НАТО, проведению политических и экономических реформ. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Литва, польша, Украина, встреча, МИД, резолюция — статья прочитана 424 раза Комментарии