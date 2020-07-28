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Литва, Польша и Украина договорились о помощи в борьбе с агрессией РФ, с коронавирусом

Фото: twitter.com/DmytroKuleba Встреча министров в Люблине


Литва, Польша и Украина договорились углублять сотрудничество в сфере борьбы Украины с агрессией России, а также о совместных действиях в борьбе с пандемией коронавируса.

Во вторник министры иностранных дел стран в Люблине подписали совместную декларацию, в которой государства закрепили эти и другие цели, а также обязали создать на время их реализации так называемый Люблинский треугольник.

"Министры также решили проводить регулярные встречи, которые будут включать многосторонние сессии, а также сотрудничество с избранными партнерами. Они также решили проводить консультации представителей МИД высокого уровня и учредить должности по поддержанию связей в МИД", – говорится в декларации.
В ней отмечаются общие государственные, исторические и культурные связи, выгодна сотрудничества в сферах политики, экономики, инфраструктуры, безопасности, обороны, культуры, необходимость углубления сотрудничества между ЕС и НАТО, а также со странами Восточного партнерства.

В документе также обращается внимание на "общие угрозы в сфере безопасности, а также на грузы пандемии".

"С учетом продолжающейся агрессии России в Украине, министры берут обязательство координировать свои действия с целью поддержания международного права, в рамках трехстороннего сотрудничества и сотрудничества с международными организациями они строго осуждают попытки Российской Федерации аннексировать Автономную Крымскую Республику и город Севастополь", – говорится в заявлении.

"Они обязуются привлекать общую помощь в борьбе с пандемией коронавируса", – говорится в декларации.

Россию также призывают вывести военных из Донецка и Луганска в Украине, выражается поддержка независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины, ее устремлениям интеграции в НАТО, проведению политических и экономических реформ.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Литва, польша, Украина, встреча, МИД, резолюция
статья прочитана 424 раза
добавлена сегодня, 28 июля, 15:30

Комментарии

Alexandr
28 июля, 15:37
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Да, груз пандемии действительно сильно давит на некоторых...
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