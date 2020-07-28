«Солнышко» отправилось в необычный круиз 🔊 Воспроизвести







Давно закончился необычный учебный год, и теперь у детишек – самый разгар каникул, а значит, время для необычных путешествий и отдыха в летнем лагере.



7 июля корабль «Солнышко» начал свой необычный круиз по 8-ми странам: Литва, Великобритания, Италия, Испания, Индия, Япония, Россия и Украина.



Участники «плавания» взяли с собой не только хорошее настроение, но и очень важный документ – паспорт путешественника. Круиз начался с посещения музея под открытым небом деревни Найсяй в Литве. Здесь же путешественники изготовили браслеты из кожи по старинным традициям балтов.



А когда маленькие путешественники добрались до Великобритании, то выяснилось, что им несказанно повезло: запланированный визит к английской королеве сказочным образом превратился в праздник по случаю её Дня рождения. 7 июля корабль «Солнышко» начал свой необычный круиз по 8-ми странам: Литва, Великобритания, Италия, Испания, Индия, Япония, Россия и Украина.Участники «плавания» взяли с собой не только хорошее настроение, но и очень важный документ – паспорт путешественника. Круиз начался с посещения музея под открытым небом деревни Найсяй в Литве. Здесь же путешественники изготовили браслеты из кожи по старинным традициям балтов.А когда маленькие путешественники добрались до Великобритании, то выяснилось, что им несказанно повезло: запланированный визит к английской королеве сказочным образом превратился в праздник по случаю её Дня рождения.



Испания порадовала своими песнями, танцами, футбольными болельщиками, корридой и интересными растениями.



В Индии участники круиза познакомились с секретами мандалы, а в Японии – с театром «Камашибай».



В России всех пригласили на чашку чая из традиционного самовара. А на Украине на костре был приготовлен самый настоящий борщ!



Реально-виртуальный круиз завершился в Литве, в гимназии «Сантарвес» г. Шяуляй. Ребята «вернулись» домой не с пустыми руками – с собственноручно изготовленными сувенирами и массой неизгладимых впечатлений.











За сотрудничество и помощь во время круиза экипаж корабля «Солнышко» благодарит центр культуры Найсяй, общественное предприятие «Sielos harmonija», Далю Йовайшене (“DJ glass”, авторские украшения из литого – муранского - стекла), Русский культурный центр г. Шяуляй, ассоциацию «Карпаты», а также волонтёров Патрицию, Таю и Ариету.



Ну и, конечно же, ровно через год приглашаем всех вновь встретиться в летнем лагере отдыха, чтобы отметить 5-летний юбилей летнего лагеря отдыха «Солнышко».



Ждем вас!



Надежда БЕССАРАБ-БАРДИЩЯВИЧЕ,



Шяуляй,



специально для «Обзора»



Фото организаторов лагеря отдыха «Солнышко»







Италия удивила изготовлением украшений из муранского стекла и сувенирного мыла, а также вкуснейшей пиццей.Испания порадовала своими песнями, танцами, футбольными болельщиками, корридой и интересными растениями.В Индии участники круиза познакомились с секретами мандалы, а в Японии – с театром «Камашибай».В России всех пригласили на чашку чая из традиционного самовара. А на Украине на костре был приготовлен самый настоящий борщ!Реально-виртуальный круиз завершился в Литве, в гимназии «Сантарвес» г. Шяуляй. Ребята «вернулись» домой не с пустыми руками – с собственноручно изготовленными сувенирами и массой неизгладимых впечатлений.За сотрудничество и помощь во время круиза экипаж корабля «Солнышко» благодарит центр культуры Найсяй, общественное предприятие «Sielos harmonija», Далю Йовайшене (“DJ glass”, авторские украшения из литого – муранского - стекла), Русский культурный центр г. Шяуляй, ассоциацию «Карпаты», а также волонтёров Патрицию, Таю и Ариету.Ну и, конечно же, ровно через год приглашаем всех вновь встретиться в летнем лагере отдыха, чтобы отметить 5-летний юбилей летнего лагеря отдыха «Солнышко».Ждем вас! Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: «Солнышко», летний лагерь, круиз, Бессараб География: Литва, Шяуляй — статья прочитана 109 раз Комментарии