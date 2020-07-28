Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, здоровье >> Восстановлена работа системы e.sveikata в Литве – Реестровый центр /дополнено/

Восстановлена работа системы e.sveikata в Литве – Реестровый центр /дополнено/



Во вторник вновь была восстановлена работа электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata, сообщил Реестровый центр.

"Во вторник специалисты Реестрового центра восстановили работу крупнейшей в стране информационной системы e.sveikata – завершены тесты и проведены работы по подтверждению целостности данных, успешно завершен этап запуска системы", – говорится в сообщении центра.

"Я благодарю всю команду Реестрового центра, и всех внешних специалистов, которые оказали помощь, предоставили консультации. Усилиями всех этих людей удалось восстановить работу одной из важнейших систем Литвы", – цитируются в сообщении слова гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса.

"Мы еще раз выражаем сожаление по поводу того, что по причине бездействия системы части населения пришлось столкнуться с неудобствами. Это событие показало, что для обеспечения слаженного управления информационными системами стратегического значения требуются неотложные решения на высшем государственном уровне", – сказал он.
Реестровый центр сообщил, что хотя все накопленные в системе данные удалось успешно восстановить с копирующего оборудования, по причине сложности системы могут быть отдельные неполадки.

О них центр просит информировать консультантов по электронной почте e.sveikata@registrucentras.lt или по телефону +370 5 236 4577.

В минувший понедельник после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу, вода залила серверную Реестрового центра. По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра.

* * *

Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с проблемами Реестрового центра, которому никак не удавалось восстановить работу системы электронного здравоохранения e.sveikata, призвал министра экономики и инноваций Римантас Синкявичюса прервать отпуск и выйти на работу.

"Я призвал (его) немедленно вернуться на работу. Отпуск в таких условиях и обстоятельствах недопустим. В силу объективных причин человек не мог быть на работе сразу, в тот же день, завтра он должен вернуться на работу", - сказал на пресс-конференции во вторник глава государствва, комментируя ситуацию в Реестровом центре (РЦ).

По словам президента, во властных структурах, в отличие от частного сектора, недостает превентивных систем, которые способствовали бы избежанию подобных ситуаций.

Как отметил президент, сейчас главная задача - обеспечить, чтобы из-за ошибок госведомств не страдали "простые люди - клиенты, пациенты, медики".

"Это - главная цель, а о "головах" мы поговорим позже", - добавил он.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, серверы
География: Литва
статья прочитана 152 раза
добавлена сегодня, 28 июля, 13:27

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка