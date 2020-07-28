Восстановлена работа системы e.sveikata в Литве – Реестровый центр /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Во вторник вновь была восстановлена работа электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata, сообщил Реестровый центр.



"Во вторник специалисты Реестрового центра восстановили работу крупнейшей в стране информационной системы e.sveikata – завершены тесты и проведены работы по подтверждению целостности данных, успешно завершен этап запуска системы", – говорится в сообщении центра.



"Я благодарю всю команду Реестрового центра, и всех внешних специалистов, которые оказали помощь, предоставили консультации. Усилиями всех этих людей удалось восстановить работу одной из важнейших систем Литвы", – цитируются в сообщении слова гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса.



"Мы еще раз выражаем сожаление по поводу того, что по причине бездействия системы части населения пришлось столкнуться с неудобствами. Это событие показало, что для обеспечения слаженного управления информационными системами стратегического значения требуются неотложные решения на высшем государственном уровне", – сказал он. Во вторник вновь была восстановлена работа электронной системы здравоохранения Литвы e.sveikata, сообщил Реестровый центр."Во вторник специалисты Реестрового центра восстановили работу крупнейшей в стране информационной системы e.sveikata – завершены тесты и проведены работы по подтверждению целостности данных, успешно завершен этап запуска системы", – говорится в сообщении центра."Я благодарю всю команду Реестрового центра, и всех внешних специалистов, которые оказали помощь, предоставили консультации. Усилиями всех этих людей удалось восстановить работу одной из важнейших систем Литвы", – цитируются в сообщении слова гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса."Мы еще раз выражаем сожаление по поводу того, что по причине бездействия системы части населения пришлось столкнуться с неудобствами. Это событие показало, что для обеспечения слаженного управления информационными системами стратегического значения требуются неотложные решения на высшем государственном уровне", – сказал он. Реестровый центр сообщил, что хотя все накопленные в системе данные удалось успешно восстановить с копирующего оборудования, по причине сложности системы могут быть отдельные неполадки.



О них центр просит информировать консультантов по электронной почте e.sveikata@registrucentras.lt или по телефону +370 5 236 4577.



В минувший понедельник после сильного ливня в Вильнюсе прорвало трубу, вода залила серверную Реестрового центра. По этой причине были перебои в работе большинства систем, находящихся в управлении центра.



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Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с проблемами Реестрового центра, которому никак не удавалось восстановить работу системы электронного здравоохранения e.sveikata, призвал министра экономики и инноваций Римантас Синкявичюса прервать отпуск и выйти на работу.



"Я призвал (его) немедленно вернуться на работу. Отпуск в таких условиях и обстоятельствах недопустим. В силу объективных причин человек не мог быть на работе сразу, в тот же день, завтра он должен вернуться на работу", - сказал на пресс-конференции во вторник глава государствва, комментируя ситуацию в Реестровом центре (РЦ).



По словам президента, во властных структурах, в отличие от частного сектора, недостает превентивных систем, которые способствовали бы избежанию подобных ситуаций.



Как отметил президент, сейчас главная задача - обеспечить, чтобы из-за ошибок госведомств не страдали "простые люди - клиенты, пациенты, медики".



"Это - главная цель, а о "головах" мы поговорим позже", - добавил он. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: лекарства, покупка, дождь, серверы География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии