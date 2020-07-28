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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Возвращение — вирусный тренд?
Северная Корея выявила “перебежчика с вирусом” и заблокировала город
Олимпийские кольца Кубертена оказались дороже, чем ожидалось
“На пыльных тропинках далёких планет останутся наши… АЭС”
Джильо — заколдованный остров
Британия объявляет войну ожирению
Названа самая образцовая страна
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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